Обзор грузинской прессы

Решение Апелляционного суда носит политический характер и направлено на создание проблем для телекомпании «Формула», заявляет адвокат экс-министра обороны Георгий Мшвениерадзе. Апелляционный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции по делу о злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате крупных сумм государственных денег. Согласно решению суда, Давид Кезерашвили обязан выплатить Министерству обороны Грузии 5 060 000 евро, пишет сайт телекомпании «Формула». По утверждению прокуратуры, Давид Кезерашвили, будучи министром обороны, перечислил крупную сумму денег зарегистрированной в офшоре компании за проведение учений, однако учения не были проведены. Тем временем, по словам Георгия Мшвениерадзе, сторона защиты представила неопровержимые доказательства, подтверждающие проведение учений и участие людей в этих учениях, что само по себе исключает причинение ущерба:

«Все эти разбирательства инициированы для того, чтобы создать проблемы телекомпании «Формула». Единственное ценное имущество, которое есть у господина Кезерашвили в Грузии, – это 51-процентная доля в телекомпании «Формула». Следовательно, атака государства правовым путем направлена на эту долю, потому что ее отчуждение окажет существенное влияние на редакционную политику телекомпании».

«Владение телекомпанией ни для кого не должно быть индульгенцией», – заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

Этот человек действует на кровавые, награбленные деньги, и необходима соответствующая реакция со стороны грузинского общества

«Естественно, его (Кезерашвили) деньги – кровавые, полученные путем грабежа и рэкета. Он должен вернуть пять миллионов евро в государственный бюджет, и это минимальное наказание за все беды, которые он совершил в свое время. Этот человек действует на кровавые, награбленные деньги, и необходима соответствующая реакция со стороны грузинского общества».

Решение апелляционного суда телекомпания обжалует в последней инстанции, заявил сегодня генеральный директор «Формулы» Зука Гумбаридзе.

«Ведется постоянная травля критически настроенных СМИ. Арестовывают руководителя одного телеканала, ведут дела против учредителя другого телеканала, когда по абсолютно абсурдному обвинению Давида Кезерашвили обязывают выплатить пять миллионов евро. При этом в суде даже не обсуждалось, каким на самом деле мог быть ущерб, просто приняли решение. Жаль, что правительство все еще идет по этому пути, этот курс не приведет Грузию в большую европейскую семью», – сказал Гумбаридзе.

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Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили «желает использовать энергию людей, вышедших на улицы 7-8 марта», для борьбы против правящей власти, считает политолог, бывший госминистр по вопросам гражданского примирения и равноправия Паата Закареишвили. Ранее глава оппозиционной партии анонсировал акцию протеста, которая должна состояться 9 апреля на проспекте Руставели, цель ее – смена власти в Грузии на прозападную.

Это день траура и памяти, когда грузинский народ пролил кровь против кровавого режима России. А Хабеишвили хочет встать во главе несуществующего проекта

«Люди придут на проспект Руставели 9 апреля, но не из-за призыва Хабеишвили. Это день траура и памяти, когда грузинский народ пролил кровь против кровавого режима России. А Хабеишвили хочет встать во главе несуществующего проекта. Я надеюсь, что грузинская общественность даст ему понять, что ему там не место. 9 апреля – это день борьбы за объединение грузинского народа, у этой даты иной смысл, и она носит иную эмоциональную нагрузку. Стыдно, что выбрали этот день», – заявил Паата Закареишвили в интервью газете «Резонанси».

Более того, складывается впечатление, что акция – личная инициатива Хабеишвили, навязанная желанием оставаться в авангарде политических процессов, говорит политолог Рамаз Сакварелидзе.

«Леван Хабеишвили – более шумный председатель, чем предыдущий, однако результат от этого особо не меняется. Он хочет, чтобы обороты настроений 7-8 марта среди населения не сбавлялись, и использовать их в политических целях. Дело в том, что политический лидер, который неоднократно пытается вывести людей на улицы, но постоянно терпит неудачу в этом, становится убыточной фигурой, а мы видели, сколько людей вышло на его акцию с требованием освобождения Саакашвили. Да, тема Евросоюза воспринимается нашим населением как очень болезненная, но народу не нужен Леван Хабеишвили, чтобы объединиться вокруг этой темы, что и показали события 7-8 марта», – сказал Сакварелидзе в интервью изданию.

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет за сборную Норвегии в матче отбора Евро-2024 против Грузии из-за травмы. Впрочем, это не повод расслабляться, ведь не меньшую угрозу может представлять полузащитник Мартин Эдегор, пишет журналист информационного интернет-издания sportall Хвтисавар Антадзе:

Команда Саньоля очень опасная на контратаках, во многом из-за фактора Хвичи Кварацхелия

«Важно, как норвежцы сыграют против сборной Испании в Малаге за три дня до матча со сборной Грузии (25 марта), какого результата добьются и как будет проходить процесс восстановления физических сил футболистов. Играть два выездных матча подряд никогда не бывает легко. «Крестоносцы» же сыграют (25 марта) в товарищеском матче со сборной Монголии, и это отличная возможность отточить новые тактические элементы и проверить дебютантов. Команда Саньоля очень опасная на контратаках, во многом из-за фактора Хвичи Кварацхелия, однако норвежцы это прекрасно понимают и сделают все, чтобы нейтрализовать этот наш козырь».

Предстоящий матч прокомментировал и главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

«Нам предстоит долгая дорога до Батуми, и у нас будет лишь пара дней на восстановление. Впереди два тяжелых матча, но набрать три очка с Грузией для нас гораздо важнее, чем с Испанией. Это ключевая игра для нас. Задача – ничья в Малаге и победа в Батуми, но мы пойдем ва-банк в обоих случаях», – цитирует Сольбаккена издание. Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Норвегии состоится 28 марта в Батуми.

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