В Музее Банка Абхазии состоялась презентация второго дополненного издания книги «История денежного обращения Абхазии». В ней впервые публикуются уникальные античные монеты, обнаруженные на территории Абхазии и входящие в экспозицию музея. Они позволяют восполнить некоторые пробелы в истории Абхазии и восточного Причерноморья. Издание презентовали авторы книги – историки Астамур Тания и Ибрагим Чкадуа, а также автор предисловия – историк, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Первое издание «Истории денежного обращения Абхазии» вышло в 2018 году небольшим тиражом по инициативе председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателиа. После этого в 2021 году открылся Музей Банка Абхазии, и в нем накопились интересные данные об этом вопросе. Они и опубликованы в новой книге, являющейся ретроспективным взглядом на денежное обращение в Абхазии с древнейших времен до наших дней, который основывается на трудах многих ученых. Денежные знаки выпускались и были в пользовании на территории Абхазии в течение двух с половиной тысяч лет. Книга снабжена большим количеством фотографий, иллюстрирующих все этапы обращения монет и бон на территории страны.

В 2019 году в Пицунде была обнаружена уникальная находка в единственном экземпляре – серебряная полудрахма с именем базилевса Аки. Она является экспонатом Музея банка Абхазии. Один из соавторов книги «История денежного обращения Абхазии» Астамур Тания рассказал подробнее об уникальной находке:

«В нашу коллекцию попала редкая, уникальная монета, потому что в других музеях ее нет. Это полудрахма, серебряная монета, ориентировочно III века до н.э., с именем базилевса Аки. До этого с 50-х годов существовала теория о том, что в Колхиде был такой правитель. Теория считалась спорной, ее сторонником был Давид Капанадзе, который считал, что в подражание статеру Лисимаха монета, отчеканенная где-то на рубеже III-II вв. до н.э., принадлежала базилевсу Аки. Другие нумизматы считали, что это результат ошибки, потому что на оригинальном статере было имя царя Лисимаха, и считали, что имя Аки – это окончание имени царя Лисимаха. Нам попала совершенно иного типа момента, где четко видно это имя. То есть теория Капанадзе спустя долгие десятилетия нашла подтверждение, что в Колхиде существовал такой правитель». Он уточнил, что в книге есть и другие новые данные, касающиеся античной нумизматики:

«В Грузии в 40-е годы, если я не ошибаюсь, в городе Вани был найден клад – свыше ста медных монет. Они были атрибутированы как монеты колхидского царя Митридата Филопатора. На территории Абхазии были найдены две монеты такого типа, одна хранится в Абхазском государственном музее. Но они, в отличие от грузинских находок, отчеканены из биллона. Биллон – это низкопробное серебро. В Понтийском царстве существовала царская монополия на чеканку золота и серебра. А зависимые полисы и правители могли чеканить только медную монету. Сам факт выхода этой монеты из низкопробного, но серебра, говорит о претензиях на независимость. Скорее всего, поскольку монеты найдены в Абхазии, в своих попытках отделиться от Понтийского царства Митридат Филопатор опирался на Диоскуриаду. Такая гипотеза существует. Возможно, с этим связано, что только здесь пока найдены такие монеты. Может, будут другие какие-то в последующем археологические данные, но пока мы только располагаем такими. В нашем музее вы можете эту очень редкую монету тоже видеть», – сообщил Астамур Тания. Историк Ибрагим Чкадуа добавил, что во втором издании впервые были опубликованы и снимки некоторых дореволюционных ценных бумаг:

«В новом издании впервые публикуются акции ткварчельских копий Бутми де Кацмана. Это дореволюционные ценные бумаги. Они были изданы по разработке ткварчельского угольного месторождения. Мы вышли на коллекционеров, и нам дали это изображение, и оно впервые публикуется. Первое издание вышло небольшим тиражом. Оно было больше для презентации, прежде всего, Национального банка, а тут мы решили чуть побольше тираж выпустить, чтобы была возможность приобретать и жителям Абхазии, и гостям, чтобы оно имело больший ареал ознакомления для людей. Книгу мы издали в Турции. Я с точки зрения полиграфии очень доволен, все адекватно передалось». Ибрагим Чкадуа надеется, что в будущем выйдет и английский перевод книги, потому что материалы, которые изложены в ней, представляют научный интерес не только для региона, но и для широких кругов историков, нумизматов, бонистов.

Историк, нумизмат Сергей Шамба отметил, что на территории Абхазии со времен античности, с IV века до н.э., были в обращении монеты. Он подчеркнул, что сам факт денежного обращения говорит о многом – об экономическом состоянии региона и о взаимоотношениях с другими странами и народами:

«Монеты, которые попадают сюда из других стран, демонстрируют уровень взаимоотношений нашего региона, нынешней Абхазии, с другими народами и странами. И в этом смысле у нас богатое наследие. В Абхазском государственном музее хранится большое количество монет, которые я в свое время изучал, и они были опубликованы. В этом музее (Музее Банка Абхазии) есть такая счастливая возможность у людей ознакомиться с нашим прошлым и настоящим, потому что здесь есть разделы, которые говорят о денежной эмиссии, которая в сегодняшней независимой Абхазии происходит. Здесь замечательные есть экземпляры отчеканенных памятных монет, которые увековечивают память известных наших деятелей культуры, науки, политических деятелей. И очень важно, что второе издание пополнилось очень важными приобретениями этого музея, особенно с монетой базилевса Аки. Это может как-то прояснить очень давно уже идущие дискуссии по поводу принадлежности этой монеты. Возможно, эта находка, которая попала в новое издание, как-то проливает свет на эту историю».