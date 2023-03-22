Депутаты в парламенте Грузии подрались микрофонами

В опубликованном Государственным департаментом США ежегодном отчёте довольно подробно описаны нарушения прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

«Оккупированные Россией регионы Абхазии и Южной Осетии оставались вне контроля центрального правительства (Грузии), и де-факто власти поддерживались российскими войсками. Режим прекращения боевых действий с 2008 года оставался в силе, но российские пограничники ограничивали передвижение местного населения. Серьезные проблемы с правами человека в регионах включали заслуживающие доверия сообщения о незаконных задержаниях; ограничения на передвижение, особенно этнических грузин; и ограничения на право этнических грузин владеть собственностью или регистрировать предприятия, а также получать образование на своем родном языке», – сказано в документе.

В докладе Госдепа указано, что в 2022 году грузинский гражданин Геннадий Бестаев умер, предположительно, в результате незаконного заключения в Южной Осетии.

«Он был незаконно арестован де-факто режимом за пересечение границы и приговорен де-факто судом в Цхинвали к трем годам тюремного заключения в ноябре 2019 года. Он умер 16 февраля после освобождения из тюрьмы в ноябре 2021 года после инсульта», – сказано в документе.

В докладе говорится и о незаконном задержании гражданина Грузии Мамуки Чхиквадзе, которого, как указано в документе, в Цхинвали приговорили к 5.5 годам лишения свободы.

«Чхиквадзе был задержан российскими войсками вблизи линии оккупации в декабре 2021 года и избит в Цхинвальской тюрьме. В декабре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поручил Российской Федерации, как стороне, осуществляющей эффективный контроль над оккупированными территориями, предоставить информацию о состоянии Чхиквадзе к 4 января. 4 мая Комитет министров Совета Европы повторил свой призыв к России немедленно освободить Чхиквадзе и всех других незаконно задержанных», – сказано в документе.

Госдеп, ссылаясь на данным Миссии наблюдателей ЕС, отмечает, что на абхазском направлении в 2022 году были задержаны 45 человек, а на югоосетинском – 58.

Сообщается также, что условия содержания в тюрьмах в оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии были «хронически неудовлетворительными».

В Вашингтоне отмечают, что Россия и абхазские власти ограничивают работу международных организаций в Абхазии, а в Южной Осетии представлена лишь одна международная организация – МККК с офисом в Цхинвали.

В докладе говорится о том, что абхазские власти продолжают препятствовать участию этнических грузин в де-факто выборах. Этнические грузины в Южной Осетии для участия в политической жизни также должны получить местные паспорта.

«Международные субъекты, включая Группу друзей Грузии в ОБСЕ, не признают легитимность де-факто выборов», – сказано в документе.

Госдеп указывает на продолжающуюся «дискриминацию в отношении этнических грузин на оккупированных Россией территориях».

«Офис народного защитника (Грузии) продолжал обращать внимание на случай Тамары Меаракишвили, активистки из Южной Осетии, которая утверждала, что де-факто власти преследуют ее из-за грузинской национальности», – сказано в документе.

Госдеп со ссылкой на Офиса народного защитника Грузии рассказывает, что уголовным преследованием Меаракишвили вынуждали покинуть регион.

В документе говорится и о фактах дискриминации учителей со стороны югоосетинского КГБ.

«Например, официальные де-факто лица уволили директора грузинской школы в Ахалгори за то, что она отказалась отчислять учеников, которые переехали для учебы в Ахалгори из поселения вынужденных переселенцев Церовани», – указано в отчете.

Госдеп указывает, что жители Абхазии с грузинскими документами не могут пересекать Ингурский мост. А у части жителей Абхазии и вовсе нет действительных документов. Ведомство рассказывает и о решении югоосетинских властей открыть пункты пропуска на де-факто границе для жителей Ахалгорского и Джавского районов с 20 по 30 число каждого месяца.

В документе указано, что в списках Международного Комитета Красного Креста (МККК) более 2300 человек значатся как пропавшие без вести «в результате войны 1992-93 годов в Абхазии и российского вторжения в 2008 году».

Госдеп указывает, что в «деле об исчезновении в 2008 году этнических осетин Алана Хачирова, Алана Хугаева и Солтана Плиева не было никакого прогресса, и дела остались нераскрытыми».