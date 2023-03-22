Президент Абхазии Аслан Бжания накануне, выступая на съезде партии «Амцахара», заявил, что парламент в 2019 году заблокировал строительство совместной российско-абхазской военной базы. Экс-депутат Илья Гуния пояснил позицию тогдашних парламентариев, указав, что соглашение нарушало Конституцию и законы Абхазии. Гуния назвал слова президента «лукавством».

Обсуждение темы безопасности и обороноспособности абхазской армии, по мнению многих политиков и экспертов, проходит как никогда остро.

Выступая вчера на съезде политической партии «Амцахара», президент Абхазии Аслан Бжания говорил о том, что парламентом было заблокировано решение о строительстве совместной российско-абхазской военной базы:

«Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства обороны и безопасности, заложенные в договоре от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Очамчырского района и вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьезное упущение, и я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане».

Это высказывание президента привлекло внимание общественности, и в социальных сетях распространилась публикация, в которой экс-депутат Илья Гуния весьма детально объясняет, почему парламент в свое время не одобрил соглашение, и указывает на ряд грубых нарушений законодательства республики. Так, в программе «Диалог» на YouTube канале «Апсны Хабар» в августе 2022 года Гуния рассказывал о том, как обсуждалось в комитете парламента соглашение о строительстве совместной военной базы:

«Все приводят в пример, что парламент в свое время не решил вопрос и не выделил 50 га земли, а то бы российская сторона давно отстроила там казармы, и у нас было бы все. На заседании комитета, когда нам объяснили, для чего нужно 50 га земли в Очамчырском районе, первый вопрос, который мы задали, был как раз про то, для чего это нужно? Для чего нужно всю абхазскую армию загонять в одно место? Для того, чтобы в сегодняшних реалиях их всех сразу поразили? Но самое основное даже не это, а то, что есть пункты соглашения, с которыми мы были просто не согласны, и почему эта земля не была передана. Я не знаю, как мы вообще могли такое соглашение подписать?»

Илья Гуния процитировал договор, в соответствии с которым все объекты, построенные для абхазской армии, должны были быть в собственности Российской Федерации, с чем не могли согласиться депутаты:

«Допустим, «права собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные и построенные Российской Федерацией в интересах вооруженных сил Республики Абхазия, принадлежит Российской Федерации. При этом Республика Абхазия обеспечит юридическое оформление прав собственности Российской Федерации». Я прекрасно понимаю, что этот пункт работает в случае с 7-й военной базой (России), когда они строят для себя. Это их объекты, их собственность. Но, когда в договоре мы говорим, что они помогают абхазской армии, мне совершенно не понятно, чтобы казармы, которые были построены для нее, абхазская армия потом взяла в аренду у Российской Федерации? Но на основании чего мы бы там находились, если это является собственностью другого государства и другой армии? И таких вопросов было много».

По словам Ильи Гуния, депутатов весьма удивило и требование передать в собственность Российской Федерации 50 гектаров земли под строительство:

«Было еще одно удивительное письмо, в котором просили ускорить этот процесс и оформить право собственности на земельный участок для того, чтобы началось строительство, право собственности на земельный участок для Российской Федерации. Но у нас нет такого закона, нет прав собственности на земельные участки. То есть соглашение потому и не увидело свет, что в свое время парламент не передал 50 га земли. Мы говорили: «Объясните, пожалуйста, соглашение, в котором все, что будет построено для абхазской армии, не будет принадлежать абхазской армии?» Нам объяснили, что они же нам передадут? Хорошо, если они нам передадут, то, пожалуйста, в этом же соглашении пропишите, что по окончании строительства для абхазской стороны российская сторона передаст, и сроки обозначьте».

«Эхо Кавказа» связалось с Ильей Гуния и попросило прокомментировать выступление президента и его слова о том, что решение о строительстве совместной военной базы было заблокировано парламентом.

По его словам, на тот момент президент Аслан Бжания был депутатом, он болел и часто отсутствовал, тем не менее был в курсе возражений парламентариев. Нынешний премьер-министр Александр Анкваб также был депутатом и знал об обсуждении соглашения в парламенте. Слова президента Илья Гуния назвал «лукавством»:

«Помимо президента там (в парламенте) еще ежедневно находился премьер-министр, который все эти вопросы прекрасно знает. И парламент обсуждал этот вопрос. Я уже в «Апсны Хабар» все досконально объяснил по этому поводу. Президент не может об этом не знать, потому что еще в мою бытность депутатом я ходил к президенту со всеми этими папками, объяснял и показывал все, что сделано и не сделано за этот период времени.

– Как бы вы тогда объяснили его выступление на съезде «Амцахары» и его высказывание?

Когда нам говорили, что это будет для абхазской армии, то в договоре говорилось, что все, что будет там построено для абхазской армии, является собственностью Российской Федерации. Нас эти моменты не устраивали

– Знаете, как обычно бывает, когда что-то не получается, кто-то должен быть виноват. И проблема сегодня стоит намного глубже, намного плачевнее, чем в 2008 году, о чем сказал президент. Я с этим вполне согласен, потому что в 2008 году абхазская армия была намного мобильнее, чем сегодня. Допустим, если прошлые власти чего-то не сделали и парламент шестого созыва что-то не дал, потому что это нарушало Конституцию, законы были нарушены, сроки были нарушены, то есть было много нарушений, на что мы и обратили внимание, поэтому мы и не дали эти 50 гектаров. Нам непонятны были цель и задачи, что там собираются делать? В то же время, когда нам говорили, что это будет для абхазской армии, то в договоре говорилось, что все, что будет там построено для абхазской армии, является собственностью Российской Федерации. Нас эти моменты не устраивали, я говорю, что так не бывает. Все, что построено для 7-й военной базы – это же цепочка одного договора о военном сотрудничестве, который был подписан в 2014 году. Ни о каких 50 гектарах, ни о выделении земельных участков в общем договоре вопрос не стоял. Вопрос стоял о том, что открывается 7-я военная база, им выделяется земля, в каком количестве они присутствуют на 7-й военной базе и что будет происходить модернизация абхазской армии. Все, вот о чем состоял вопрос. Ничего из этого не сделано, ни о передаче вооружения, ни об оснащении договор не исполнен, и президент об этом прекрасно знает. И вопрос там не в российской стороне, а вопрос как раз в том, чтобы отстаивать интересы нашего государства. И по пунктам договора отстаивать те вещи, которые там были прописаны, мы этого не сделали.

– А что, по-вашему, нужно было сделать тогда и кто должен был это сделать?

Этот земельный вопрос никакого отношения к обороноспособности республики на сегодняшний день не имеет. И ссылаться на это – немножко лукавство

– Это международный договор, подписанный двумя президентами, профильные министерства должны были вплотную заниматься и работать над этим. Это договор 2014 года, и в нем было прописано, что в течение трех лет надо провести всю модернизацию. С 2014 года три года – это 2017 год, а в 2019 году пришло соглашение об этой земле, когда мы спросили, для чего эта земля нужна, нам сказали, что это в рамках договора. А в рамках договора это не было прописано. Давайте сначала сделаем то, что прописано в рамках договора, а земельный вопрос мы будем поднимать потом. Вот и весь разговор, и поэтому этот земельный вопрос никакого отношения к обороноспособности республики на сегодняшний день не имеет. И скажу так, ссылаться на это – немножко лукавство».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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