Опасность свержения власти в Грузии и возможность открытия второго фронта, критика со стороны оппозиции и достижения власти. Об этом сегодня говорили на съезде провластной партии «Амцахара», на котором выступил и президент Абхазии Аслан Бжания. Он призвал к внутреннему единству перед лицом внешней угрозы и отметил, что международная обстановка сегодня гораздо сложнее, чем была в 2008 году.

Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интер-Сухум» состоялся очередной, 14-й съезд политической партии «Амцахара» («Родовые огни»). Кстати, один из ораторов на съезде напомнил, что около десяти лет назад, в 2013 году, именно в этом зале состоялся съезд, преобразовавший в партию одноименное общественно-политическое движение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

В работе съезда приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба. С докладом к собравшимся обратился председатель партии, Герой Абхазии Алексей (Лесик) Цугба. Значительное внимание в нем было уделено международной обстановке:

«Хочу обратить ваше внимание на ситуацию в соседней Грузии. Возможна попытка открытия так называемого второго фронта против России. Абхазия является одним из флангов этого второго фронта. Это напрямую касается нас. Наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае этого не произошло. Для этого нам как никогда нужно единство. Грузия должна понимать, что мы, абхазы, в вопросах обороны Родины едины. Мы готовы дать отпор, остудить горячие головы за Ингуром».

Вместе с тем он посетовал:

«Стратегической ошибкой стало упущение нами возможности строительства совместной российско-абхазской военной базы в период 2014-2019 годов. Президент Аслан Бжания, тогда еще депутат парламента, находясь в оппозиции, выступал за строительство этой базы. Сегодня такая база фактом своего существования сняла бы все вопросы. Партия «Амцахара» поддерживает руководство Абхазии в деле усиления обороноспособности во взаимодействии с Россией во всех направлениях».

Далее докладчик перешел к внутриполитической ситуации, отреагировав на недавние попытки представителей оппозиции использовать в борьбе за власть неприемлемые термины:

«Руководство страны обвиняют в том, что оно совершает террор и геноцид против народа Абхазии. Это, по-моему, очень… очень плохо они высказались. И для нас обиднее всего то, что среди высказавшихся так находятся ветераны, которые вместе с нами сражались против нашего врага. Но мы спрашиваем: а борьба с пандемией, на которую усилиями руководства были изысканы и потрачены полтора миллиарда рублей, это, по-моему, не геноцид, а помощь населению. В результате были спасены сотни и тысячи человеческих жизней. Уменьшение количества тяжких преступлений, в том числе убийств, разбоев, похищений людей – вы это называете террором? Безответственные деятели пытаются поднять наше общество на протест под лозунгами о терроре и геноциде. Мы знаем, зачем это делается. Цель озвучена – свергнуть власть любой ценой. Сделать это у вас не получится. Пока мы живы, мы будем против этого. Я думаю, тут многие согласны со мной. (Аплодисменты)».

Руководитель Форума молодежи Абхазии Инал Хишба обратил внимание на то, что властная команда смогла увеличить собираемость налогов в республике:

«Утверждения о том, что команда Бжания не справилась, – это ложь. Именно этим руководством созданы условия, при которых увеличилась собираемость налогов и иных платежей. Платить налоги стали те, кто не платил их десятилетиями! Увеличилась собираемость таможенных платежей. В районах ведутся крупные инфраструктурные работы за счет собственных средств. Это факты, и их невозможно оспорить».

Он обратил внимание на политизацию практически всех процессов, происходящих в стране, любых тем, предлагаемых к обсуждению. В качестве примера Инал Хишба привел дискуссии вокруг законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов:

«Данный вопрос обсуждается максимально открыто нa разных площадках с участием представителей научного сообщества и бизнеса. Более десятка лет экс-чиновниками, политиками, депутатами обсуждался вопрос продажи жилья иностранцам, порой закрыто, кулуарно, а сегодня обсуждается вопрос именно регулирования правового статуса апарт-отелей, являющихся исключительно коммерческой недвижимостью, и происходит это открыто и публично. Так вот, когда руководство страны обвиняют в том, что оно таким образом проталкивает якобы «скрытую форму продажи земли», хочется еще раз напомнить о том, что земля в Абхазии нe продается. B соответствии с действующим законодательством, в настоящее время иностранный гражданин, в том числе и гражданин РФ, может зарегистрировать фирму в Республике Абхазия, взять в аренду земельный участок, построить на данном участке гостиницу, пансионат, а также любой вид коммерческой недвижимости, в том числе и апарт-отель. Закон нужен, чтобы регулировать эти правоотношения».

Президент Абхазии Аслан Бжания в заключительном выступлении на съезде сказал:

«Как никогда, как никогда ранее вопросы внутреннего единства перед лицом общей опасности сегодня важны. Международная общественно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить Специальную военную операцию. Против нашего союзника, прошу вдуматься в это, выступают более пятидесяти государств, в том числе почти вся Европа и Соединенные Штаты! На этом фоне те же силы хотят свергнуть правительство Грузии и, как уже говорилось, открыть второй фронт. Готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства безопасности, заложенные в договоре от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Маркула Очамчырского района… Несмотря на это, враг не пройдет, кто бы его там ни подталкивал».

Председателем партии «Амцахара» вновь был избран Алексей Цугба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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