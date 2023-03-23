Каладзе заявил, что глава МИД Германии «оторвана от реальности»

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии Анналена Бербок «оторвана от реальности». Об этом Каладзе заявил, комментируя слова Бербок о попытках изменения проевропейского курса Грузии.

«Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии, это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы все делаем для выполнения рекомендаций Еврокомиссии», – сказал он, добавив, что выполнению рекомендаций препятствуют лишь оппозиция.

«Они не принимали участия ни в одном обсуждении, ни в одном решении относительно выполнения плана из 12 пунктов», – добавил он.

О том, что на пути евроинтеграции препятствия создаются «только со стороны радикальной оппозиции», заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«Я не знаю контекста этого заявления, исходя из этого, мне будет сложно комментировать. Мы знаем, что является нашей целью и нашей повесткой дня. Наша цель – получить статус кандидата в декабре, и наша повестка – выполнение 12 рекомендаций. Что касается препятствий на этом пути, препятствия создаются с единственной стороны – это радикальная оппозиция, которая не подключена к процессу осуществления соответствующих реформ», – заявил Кобахидзе.

Глава МИД Германии прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.