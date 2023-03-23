Министр финансов Грузии может перейти в совет Нацбанка

Утверждения о том, что США и ЕС призывают Грузию к открытию «второго фронта» – фейк. Об этом спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил в интервью абхазской «Нужной газете».

«Я могу подтвердить точно и однозначно, что со стороны Евросоюза никто не подталкивает Грузию к войне. И посол США в Тбилиси подтвердил, много раз подтвердил, что и со стороны США нет такого давления. Это дезинформация», – сказал он.

По словам Клаара, «есть отдельные личности, которые говорят вещи, которые не надо говорить».

«Но мы не видим, чтобы со стороны Грузии были какие-то агрессивные намерения», – отметил он.

Дипломат привел пример встречи в Эргнети, на которой представители югоосетинской стороны заявили, что ситуация сейчас гораздо более спокойная, чем раньше.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров в двустороннем формате, Клаар сказал, что «в настоящее время ни Сухуми, ни Тбилиси не готовы или не в состоянии вести официальные переговоры».

«Мы пытаемся продвигать более неформальные, но прямые контакты между сторонами в надежде, что это будет приемлемо. Мы бы хотели, чтобы они сели за стол и предложили друг другу темы для обсуждения. Для этого и Сухуми, и Тбилиси нужно быть готовыми не только предложить свои приоритеты, но и принять к обсуждению приоритеты другой стороны», – добавил он.

Клаар говорит, что он посетил Сухуми как спецпредставитель ЕС, а не сопредседатель Женевских дискуссий. Он рассказал, что прошли встречи со спикером парламента самопровозглашенной республики Лашей Ашуба и секретарем Совбеза Сергеем Шамба.

«Мы также просили встречу с господином (Асланом) Бжания (абхазский лидер – ред.), но он, к сожалению, заболел. Господин (Инал) Ардзинба (глава абхазского МИДа – ред.) в конце концов, нашу встречу не подтвердил. Очень жаль, что мы не смогли встретиться с господином Ардзинба, но мы надеемся, что в будущем такая встреча будет», – добавил он.

Клаар подтвердил, что следующий раунд Женевских дискуссий пройдет 4-5 апреля. Он говорит, что не видит никаких причин для переноса дискуссий в другое место. Ранее абхазские власти предложили проводить переговоры в Минске.