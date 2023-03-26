Илия II написал Вселенскому патриарху письмо о ситуации в Украине

Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился с письмом к Вселенскому патриарху в связи с ситуацией в Украине, вокруг Киево-Печерской лавры и митрополита Онуфрия.

«Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу огромную боль в связи с российско-украинской войной, которая уносит жизни солдат, защищающих Родину, и тысяч невинных людей. Мы прошли через эти процессы и прекрасно понимаем всю серьезность ситуации. Наряду с вышеизложенным, мы сожалеем о сложившейся ситуации в Украинской Православной Церкви», – говорится в письме.

Илия Второй отмечает, что «находящееся в ситуации войны правительство Украины имеет свою позицию и религиозные глубины учитывает в меньшей степени», поэтому просит Вселенского патриарха помочь с разрядкой напряженности, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Факт, что Православная церковь Украины оказалась в очень сложном положении со многих сторон», – пишет Илия Второй, отмечая, что митрополит Онуфрий лишен Киево-Печорской лавры, есть проблемы с другими храмами-монастырями, находящимися в его ведении. При этом отмечается, что большая часть священников, служителей и прихожан Украинской Православной Церкви «проявили в этой войне верность своей стране, и их единодушие определило силу Украины».

«Чрезвычайно важен тот факт, что блаженный Онуфрий синодальным решением отделился от Русской Церкви и предпринял некоторые шаги для переговоров.

Православный мир сегодня сталкивается с рядом серьезных вызовов, и каждый позитивный шаг на этом фоне будет высоко оценен…. Дай Бог здоровья Украине и всему миру».

К моменту начала российского военного вторжения в Украине действовали две православные церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата и независимая Единая автокефальная православная церковь Украины.

Митрополит Онуфрий, бывший глава Киево-Печерской лавры объявил о разрыве отношений с Русской православной церковью после того, как патриарх Кирилл поддержал войну России в Украине. Однако власти Украины не считают, что Церковь полностью прекратила зависимость от Московского патриархата.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что до 29 марта монахи и священники Украинской православной церкви Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры.

В конце прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил кабинету министров внести предложение в Верховную раду о запрете деятельности Украинской православной церкви при Московском патриархате в Украине. Президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 клириков Украинской православной церкви при Русском патриархате.

До провозглашения автокефалии Украинской церкви Украинская православная церковь Московского патриархата считалась доминирующей среди церквей в Украине. Киево-Печерская лавра, главный православный комплекс страны, до недавнего времени была резиденцией Украинской церкви Московского Патриархата.

Единая автокефальная православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года. В начале 2019 года Церковь Украины получила томос об автокефалии от Вселенского константинопольского патриархата. Со временем автокефалию Украины признали Александрийский и Африканский патриархаты, а также Церкви Эллады (Греции) и Кипра. Грузинская православная церковь не признала автокефалию Украины.