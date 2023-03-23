Украинская православная церковь не намерена выполнять распоряжение украинских властей и покидать Киево-Печерскую лавру. Руководство УПЦ призвало паству помочь отстоять право на проживание священников и монахов в обители. Все дипломатические методы урегулирования конфликта между религиозной организацией, которая прочно аффилирована с Россией, и официальным Киевом исчерпаны. Срок, данный властями Украины на оставление лавры, приближается.

Синод Украинской православной церкви заявил о решении защищать Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами». Наместник лавры митрополит Павел обратился к пастве с призывом встать рядом с монахами и не допустить выселения.

«Нам дали две недели, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены… Многие нас обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами».

При этом митрополит Павел оговорился, что не призывает уподобляться «горе-политикам»:

«Не можем бросаться зажигающей смесью, не будем кидать камней, можем только молиться».

Впрочем, ни молитвы, ни мольбы, ни другие методы церковной дипломатии до сих пор не помогли. Крестный ход к офису президента Украины оказался безрезультатным. Восьмерых представителей Украинской православной церкви развернули на блокпосте. Владимир Зеленский от встречи отказался. Как видно, украинские власти не намерены менять решение о выселении представителей религиозной организации, которая прочно ассоциируется с Москвой, с территории Киево-Печерской лавры. У архиереев УПЦ, похоже, не осталось шансов предотвратить намеченный на 29 марта исход из монастырского комплекса, являющегося памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Официальная причина, озвученная Киевом, – УПЦ все эти годы грубо нарушала договор аренды.

«Чисто по законодательной базе, например, могу привести один пример: на территории лавры появилось очень много новостроек, в отношении которых нет разрешений на строительство на территории памятника ЮНЕСКО», – говорит министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Представители УПЦ, в свою очередь, уверяют: слова министра не имеют под собой никакого основания. Говорит епископ Украинской православной церкви Климент:

«Относительно Украинской православной церкви Министерство культуры и информационной политики не представило ни одного документа, доказывающего законность нарушения договоренностей об использовании зданий лавры и о необходимости освобождения от служителей Украинской православной церкви Печерской лавры и превращения святыни в музей».

Эксперты при этом настаивают: истинную причину изгнания служителей УПЦ из древнейшего киевского монастырского комплекса стоит рассматривать в контексте развязанной Россией войны. Украинскую православную церковь, несмотря на возражения последней, обвиняют в сохранении связей с Московским патриархатом, поддержавшим решение Владимира Путина о вторжении, и, как следствие, с Кремлем. В прошлом году Киев возбудил уголовные дела в отношении более 50 священнослужителей УПЦ по обвинениям, в том числе, в государственной измене и сотрудничестве с Москвой. Некоторых из фигурантов дел обменяли на украинских военнопленных.

УПЦ заявляет, что разорвала все связи с РПЦ еще в мае прошлого года и что обвинения против ее духовенства политически мотивированы. Об этом, в частности, говорил управляющий лаврой митрополит Павел:

«Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. И то, что нам угрожают, что с нами расправятся… Это не 1917 год. Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства».

В самой Москве, к слову, от связей с УПЦ не отказываются. Патриарх РПЦ Кирилл внезапно проявил тонкое знание законов Украины:

«Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан. Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины».

На это министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев хочет, чтобы как сам монастырский комплекс, так и хранящиеся внутри культурные ценности находились в руках государства, а не УПЦ, которую он назвал «московским отделением Церкви».

«Мы попросили представителей Московского отделения церкви оставить украинский комплекс. Это необязательно связано с монахами. Монахи имеют право и возможность решать, к какой церкви они принадлежат».

В конце прошлого года правительство уже передало главный собор монастыря не так давно получившей автокефалию Православной церкви Украины, но нижняя часть комплекса по-прежнему занята священнослужителями УПЦ. По мере приближения крайнего срока все автомобили, покидающие территорию монастыря, обыскиваются полицией. В Киеве заявляют, что это делается для того, чтобы предотвратить возможные попытки вывоза ценных артефактов.

Напряженность между киевскими властями и УПЦ назревала все последние годы, а после полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года достигла апогея. Опрос общественного мнения в июле 2022 года показал, что только 4% украинцев считают себя членами УПЦ по сравнению с 15% в 2020 году. Учитывая, что до мая минувшего года УПЦ формально находилась под крылом Русской православной церкви, большинство украинцев рассматривают ее как проводника политики Московского патриархата. Впрочем, те, кто считает себя прихожанами УПЦ, как Наталья Литовченко, не верят в то, что народ позволит властям Украины выселить священников УПЦ:

«Нынешняя власть может делать все, что хочет. Но я думаю, что народ не поддерживает это решение, потому что это значит отобрать у людей Бога, отобрать у них веру и поменять ее на что-то другое, как это кто-то на самом верху выдумал. Я не считаю это правильным. К этому решению должен быть причастен народ, потому что это реально святое место всех людей, для всех людей. Это не для тех, кто наверху принимают решения что-то убрать или что-то изменить».

Сами руководители УПЦ менее чем за неделю до крайнего срока, в который им предписано освободить помещения Киево-Печерской лавры, пошли на крайние меры: обвинили правительство Украины в религиозной дискриминации. При этом апеллировали к европейским ценностям, приверженность которым декларирует официальный Киев.

«Ведь Киево-Печерская лавра – это только начало. Наше государство сегодня открыто артикулирует, что полностью запретит Украинскую православную церковь, сделает ее незаконной. И в XXI веке, в центре Европы, такие призывы кажутся несколько странными для меня, мягко говоря», – говорит представитель Украинской православной церкви епископ Климент.

УПЦ настаивает, что обвинения в связях с Россией безосновательны. И что в период боевых действий церковь активно занимается волонтерской деятельностью, дает убежище переселенцам, а на фронте воюют тысячи ее прихожан, в том числе, прихожане конкретно Киево-Печерской лавры. Киев на решение руководства УПЦ «не сдавать обитель без боя» пока не отреагировал.

Подписывайтесь на нас в соцсетях