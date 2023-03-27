Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек.

Гарибашвили прокомментировал присуждение Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке – со-основателя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.

Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом. Режим Саакашвили был «убийственным», добавил он.

«Это примерно то же самое, как если бы премию вручили Брейвику, убившему много людей. Саакашвили умертвил сотни молодых людей», – сказал Гарибашвили.

На вопрос журналистки, есть ли у премьера доказательства сказанного, и почему против Саакашвили не возбуждены уголовные дела по фактам убийств, Гарибашвили отметил, что экс-президент, в частности, осужден по делу о смерти Сандро Гиргвлиани. Журналистка при этом указала премьеру, что Саакашвили осужден по делу о помиловании осужденных за убийство Гиргвлиани, а не по факту убийства.