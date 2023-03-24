Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в режиме интерпелляции выступил в парламенте с докладом по вопросам национальной безопасности. Основная его часть была посвящена нападкам на оппонентов, при этом глава правительства умудрился не ответить ни на один из поставленных вопросов, утверждают представители оппозиции.

«Сегодня наша страна еще не является членом Евросоюза или НАТО, у нас нет никаких гарантий безопасности и 20% территорий оккупированы ядерной державой номер один», – ссылаясь на желание «предоставить максимум информации нашему населению», заявил премьер-министр. Выступая перед депутатами, Ираклий Гарибашвили вновь держал пространную речь о существовании заговора, плана по открытию второго фронта и даже «украинизации» государства. По мнению премьера, ключевую роль в этом плане в 2021 году должен был сыграть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:

«По его наивным расчетам должны были быть революция, кровопролитие, свержение правительства насильственным путем, срыв выборов. Этот период как раз совпадает с тем периодом, когда уже начались разговоры, и у нас была информация от наших партнеров о том, что в ноябре или декабре должна была начаться война в Украине, которая была отложена на несколько месяцев из-за т.н. продолжавшейся коммуникации между Россией и Западом. Я неслучайно упомянул этот период, он совпадает с приездом Саакашвили, с намерением свергнуть власть, организовать переворот и революцию. Если связать это с заявленной через несколько месяцев украинским правительством целью, его действиями, то становится ясно, что их задачей было открытие второго фронта в Грузии. Я думаю, ни у одного разумного человека не возникнет сомнений и вопросов в том, что цель приезда Саакашвили была в том, чтобы подготовить почву для начала войны в Грузии. Конечно, этот план провалился, внутренние и внешние враги нашей страны проиграли».

Еще до выступления Гарибашвили представители части оппозиции сообщили журналистам, что не надеются и не ожидают от премьера доклада по существу, то есть по теме, касающейся национальной безопасности. И действительно, почти 40 минут своей речи глава правительства посвятил нападкам на оппонентов, при этом ни разу не упомянув РФ как страну, оккупировавшую 20% территорий Грузии, сказал член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили:

««Большой вызов», «ядерная держава номер один» (говорил Гарибашвили о России)… враг, господин Ираклий, РФ – враг! Вы фантастически выполнили свою функцию – картину войны вы обрисовали так, что углубили страхи грузинского общества. Это как заявления Симоньян, звучащие с пропагандистских российских телеканалов, о полете ракет в направлении Тбилиси. Вот эту функцию вы сейчас выполнили. Говорили как о радикалах и экстремистах о молодых людях, которые мирно стояли на проспекте Руставели и выражали протест ради будущего собственной страны. Усиление страхов, разжигание противостояния в обществе – риторика, основанная на этих мотивах, всегда будет делом России в этой стране».

Гарибашвили обвинил оппозицию в попытке настроить общество против правительства и в пример привел мартовские митинги, что, по мнению премьера – одна из попыток оппонентов увести государство с европейского пути. При этом он напомнил, что именно при правительстве «Грузинской мечты» страна добилась свободного передвижения в Европу, были оформлены соглашения об ассоциации и свободной торговле. Да и в последние месяцы власти не жалели сил и сделали все возможное для реализации рекомендаций для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, утверждает Гарибашвили. А радикальная оппозиция отказывалась сотрудничать в этом направлении, более того, «активно использовала лоббистов-покровителей в Брюсселе, чтобы страна не получила статус», говорит премьер-министр. Оппозиционные депутаты отказывались от участия в рабочем процессе по выполнению рекомендаций, а тем временем усиливалась поляризация, заявил глава правительства:

«Я хочу публично озвучить наш ответ, которым я открыто поделился с нашими европейскими партнерами: если Европа, депутаты Европарламента и наши европейские коллеги действительно хотят покончить с поляризацией, они должны предоставить Грузии статус кандидата. Это снимет все вопросы, все спекуляции, они (оппозиция) прекратят свои деструктивные и радикальные действия, и у нашей экстремистской оппозиции не останется никаких оснований обвинять наше правительство».

Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе напомнила премьеру, что именно он и его однопартийцы всячески пытаются дискредитировать оппозицию, называя ее представителей шпионами, агентами и пятой колонной, что совершенно не способствует процессу деполяризации. Более того, представители «Грузинской мечты» в своих нападках на критиков уже давно вышли за пределы государства:

«Для деполяризации и безопасности этой страны в первую очередь нужна поддержка наших западных партнеров, а не нападки на этих людей и разговоры о том, что якобы они не наши друзья. Это попытка развернуть страну в другом направлении, и такое предупреждение сделала и госпожа министр иностранных дел Германии (Анналена Бербок). Она подчеркнула, что наш народ заслуживает статуса и страна получит его, но для этого необходимо не только выполнение 12 пунктов, а правильное видение политических процессов. Что означает четкие посылы, что мы на стороне цивилизованного мира, на стороне Украины, что спасение государства заключается в открытой поддержке наших партнеров, а не в развороте к ним спиной, что, к сожалению, вы сейчас и делаете».

Так и прошло выступление Гарибашвили – в режиме взаимных обвинений. Оппозиция, вызвавшая в парламент премьера, так и не услышала ответы на основные вопросы, которые еще в январе текущего года отправила ему. Касались они необходимости обновить основополагающие концептуальные документы в сфере национальной безопасности – документ об оценке угроз и стратегию национальной обороны. «Даже документ не защитит страну, страну защитит правильная и мудрая политика власти, которую мы осуществляем», – сказал Гарибашвили, чем вызвал негодование оппозиционного депутата Романа Гоциридзе:

«Когда вы шли сюда, наверное, открыли другой ящик в канцелярии и взяли другой материал, от начала и до конца вы прочли прошлогодний отчет, без каких-либо изменений. Мы же все это уже слышали. Вы рассказали нам о том, как была разрушена Украина, сколько процентов нашей страны оккупировано. А где вы говорили о России как об агрессоре? Вот почему вас хвалят русские СМИ, почему вы нравитесь самым одиозным телеведущим России».

Представители оппозиции предложили премьер-министру впредь начинать все свои выступления с покаяния, со слов «я виновен». Премьер со своей стороны не пощадил конкретных оппонентов, отпустив оскорбления в их адрес. Больше всего досталось Губазу Саникидзе, который сказал, что заявления о том, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию для государственного переворота, необходимо подкрепить расследованием. Гарибашвили, в свою очередь, назвал депутата сволочью и человеком, «продавшимся Саакашвили за 100 000 долларов».

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