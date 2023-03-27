Рауль Лолуа назначен советником абхазского президента

Министерство иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха выступило с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном линии соприкосновения, которое также подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В заявлении отмечается, что «25 марта вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз грубейшим образом нарушив взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года обязательства, пересекли линию соприкосновения с вооруженными силами Республики Арцах [Нагорный Карабах – прим. Радио Азатутюн] и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор».



«Такими действиями Азербайджан стремится еще больше ужесточить блокаду Арцаха, перерезав единственную связь между столицей Степанакертом и рядом сел Шушинского района республики. В то же время азербайджанская сторона пытается оправдать свои незаконные действия и провокации сфабрикованными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью.



Действия Азербайджана по сжиманию кольца вокруг Арцаха являются циничным ответом на решение Международного суда ООН о немедленном разблокировании Лачинского коридора, соединяющего Арцах с Арменией, и вызовом международному правопорядку.



Ожидаем, что российские миротворческие силы предпримут практические шаги по ликвидации последствий очередного нарушения Азербайджаном положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также для предотвращения новых возможных нарушений.



В таких условиях необходимо, чтобы международное сообщество заняло единую жесткую позицию, чтобы заставить Азербайджан вернуться в правовое поле и выполнить свои международные обязательства. Международное сообщество и, в частности, Совет безопасности ООН должны предпринять конкретные коллективные шаги, направленные на немедленное открытие Лачинского коридора и сдерживание геноцидной политики Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

Ранее из Информационного штаба Нагорного Карабаха сообщили, что после позиционного продвижения ВС Азербайджана на одну из высот, примыкающих к дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор, российские миротворцы заняли данную высоту и контролируют ее.

В то же время в сообщении отмечалось, что при этом российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции.

«Наряду с этим подразделения Армии обороны предприняли и предпринимают соответствующие шаги для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Азербайджана и в случае необходимости для обеспечения безопасного использования данной горной дороги. Власти Арцаха находятся на постоянной связи с командованием миротворческих войск Российской Федерации с целью принятия всех возможных мер для урегулирования ситуации», - отметили в Информационном штабе Нагорного Карабаха.