Новость о планах Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси взбудоражила социальные сети. Возникшие риски обсуждают и пользователи грузинского сегмента.

– Что вы думаете о заявлении Путина?

Манана: Чего нужно ждать от него, от Путина? Этот человек постоянно грозит всему миру уничтожением. Ему никто не угрожает, а он все время показывает, что держит палец на кнопке. И вот в этой ситуации один сумасшедший передает ядерное оружие другому сумасшедшему – Лукашенко. Конечно, страшно, кто знает, что в головах у этих людей. Они недолюбливают даже собственные народы, представляете, как ненавидят другие?! Думаю, на это мир должен соответственно отреагировать, не знаю, посмотрим.

Коба: Насколько я знаю, управление этим тактическим ядерным оружием останется в руках России. Я так понимаю, что выигрывают они от этого лишь то, что, в случае применения ядерного оружия, его запуска с территории Беларуси, у НАТО будет меньше времени на то, чтобы соответственно отреагировать. Стоило это того? Я не знаю. Основной результат этих заявлений и действий – это то, что Кремль поставил под серьезную угрозу, как они утверждают, братский народ. Это ведь не значит только то, что, в случае использования этого оружия, ответный удар получит Беларусь, тут возникает множество технических вопросов – проблемы могут возникнуть при перевозе этого оружия или обслуживании этих хранилищ. Ну а вообще, в руке обезьяны любое оружие опасно.

Кетеван: Путин сейчас уверен в том, что он проигрывает войну. Это видно по тому, как он отчаянно пытается искать союзников в лице других государств. Однако это у него тоже не получается, вот и начинает прибегать к устрашающим действиям, как загнанный в угол зверь. Все вокруг и так знают, что ждать чего-то нормального, человеческого от Путина не стоит, все его действия у цивилизованного мира вызывают шок. Здоровые люди не ведут себя так, как он, а человек с нездоровой психикой, окруживший себя такими же людьми, де еще и с ядерным оружием в руках, – это просто ужас. Я не знаю, что может означать этот его ход, но никаким действиям Путина удивляться уже не стоит.

Тенгиз: Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси не создаст еще большей угрозы для Европы и всего остального мира, чем та, что уже существует. Зато Беларуси это создаст новые проблемы и угрозы, не важно, будь то просто хранилище или пусковые станции. В случае эскалации Беларусь станет целью многих государств. Да и вообще – это означает потерю суверенитета этого государства, Лукашенко таким образом полностью сдаст свою страну Путину, поскольку российская армия уже не покинет эти территории.

Лика: Пока нет никаких признаков того, что на территории Беларуси размещены такие хранилища. Я прочитала заявление Путина, в котором он говорит, что их строительство завершится к 1 июля. Пока это просто слова президента РФ и ничего больше. До того времени много чего может измениться в России, Беларуси и в мире, и я очень надеюсь, что изменится. Перспектива ядерной войны, кажется, радует только самого Путина и нескольких приближенных к нему людей, но все остальные понимают, что в такой войне не будет победителей. Поэтому любые разговоры о ядерном оружии – это преступление перед человечеством.

Бачо: Начнем с того, что это крайне сомнительно, что Россия успеет до 1 июля оборудовать соответствующее хранилище в Беларуси. Они якобы за пару дней все спланировали, составили проект, подписали все договоренности и уже говорят о строительстве хранилищ. Да и не так просто такое оружие перевозить, сомневаюсь, что они это успеют за три месяца. Это просто очередная угроза в сторону Запада. Кроме того, к таким угрозам Путин должен был прибегнуть чуть позже, сейчас рано для этого, но, судя по всему, у него «закончились козыри». В общем, это нечто из сферы фантастики.

Амиран: Я впервые об этом слышу, но, честно говоря, чего-то нового я в этом не вижу. Это ведь элементарная арифметика – от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, то есть это как перенести боеголовку из одной комнаты в другую. Россия ведь не начала производить новое ядерное оружие для Беларуси, просто передает уже имеющееся на хранение. Я сомневаюсь, что Лукашенко дадут право пользоваться этим оружием или даже называть его своим. Для Грузии каких-то новых угроз не появилось, мне кажется. Нам десятилетиями угрожают из Кремля: если что – разбомбим вас, мы все уже давно привыкли к этому и, честно говоря, уже и страха нет. Путин в любую секунду может сделать все, что ему придет в голову. Жить, постоянно думая об этом, я не собираюсь. Не страшно, во всяком случае, мне.

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