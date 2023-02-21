Во всем виновен Запад, Россия лишь защищается – главная тема сегодняшнего Послания Федеральному собранию президента Путина. В ходе почти двухчасового выступления глава Кремля успел назначить ответственных за войну в Украине, похвалить себя за недопущение обвала российской экономики, пожурить тех, кто не разделяет его курс, а также повысить ставки в противостоянии с «коллективным Западом».

«С сегодняшним Посланием я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность».

Такими словами президент России Владимир Путин начал долгожданное обращение к Федеральному собранию, переложив по ходу своего без малого двухчасового монолога «колоссальную ответственность» за «необратимые перемены во всем мире», спровоцированные российским вторжением в Украину, на «коллективный Запад»:

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, – как они говорят, это прямая речь, – «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны».

Согласно российскому президенту, – к слову эту причину глава Кремля озвучивал уже не раз, – приказ годичной давности о начале т.н. специальной военной операции был отдан в качестве превентивной меры. В противном случае, уверяет Путин, подначиваемая Западом Украина сама бы начала боевые действия, конечной целью которых было бы возвращение Крыма.

«Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Те, кто планировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю, и мы это знали и понимали».

Такого Владимир Владимирович, видимо, уже успевший привыкнуть к неофициальному статусу «собирателя земель русских», допустить не мог. И в этом противостоянии с «коллективным Западом» вновь обратился к истории, правда, в своей особой интерпретации, где Украине США и Европой уготована роль «анти-России»:

«Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать «анти-Россию». Проект на самом деле неновый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно: этот проект уходит корнями еще в XIX век, его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и других странах с одной целью – оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны».

При этом Владимир Владимирович попытался также успокоить людей, «которые хоть немножко погружаются в экономику». Отчет российского президента по этому вопросу на первый взгляд – оптимистичный. Обвала не последовало, рубль держится, падение ВВП с годовым показателем чуть больше 2% выглядит нестрашным. Но в то же время глава Кремля посчитал нужным публично призвать тех российских бизнесменов, которые предпочли несправедливый и «загнивающий» Запад «поднимающейся с колен» России, вернуться на родину. По возможности, с оставшимися капиталами. Чтобы строить экономику, которая и так, судя по заверениям Путина, не испытывает сколько-нибудь серьезных проблем.

«Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, в привлекательной западной столице или на курорте, в другом тепленьком местечке за границей – это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: они там – второй сорт. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России».

Впрочем, по мнению наблюдателей, будущее самой России довольно неопределенно, учитывая нежелание Владимира Путина заканчивать войну в Украине. Более того, глава Кремля явно готов повышать ставки. Визит американского лидера Джо Байдена в Киев накануне выступления самого Путина, очевидно, был воспринят российским лидером как прямой вызов. Ответ не заставил себя долго ждать. Под конец своей речи Владимир Владимирович преподнес сюрприз – отныне Россия приостанавливает свое участие в договоре о СНВ. Причем глава Кремля нашел для этого с виду вполне логичное объяснение:

«Это верх лицемерия и цинизма или верх глупости. Но идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди – нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить, что сегодня Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях».

Вот только последствия могут оказаться куда менее прогнозируемыми, чем было до сих пор. Пусть и временное, но прекращение действия договора хоть и вряд ли приведет к немедленному старту гонки вооружений, но, чем дольше продлится период непрозрачности в этом вопросе, тем больше вероятности неконтролируемого роста ядерных арсеналов сторон. И, более того, как отмечают специалисты, отсутствие информации и взаимного контроля существенно повышает риск ядерных инцидентов – в таких условиях конфликт с использованием оружия массового уничтожения может начаться в результате чьей-то ошибки вкупе с отсутствием механизма регулирования подобных ситуаций.

В Вашингтоне уже назвали решение Путина безответственным:

«Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, является глубоко прискорбным и безответственным. Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия ради безопасности нашей страны и наших союзников».

По словам Блинкена, США готовы в любое время обсудить с Россией ограничения стратегических вооружений, вне зависимости от того, что происходит в мире или в российско-американских отношениях. Пока же, по выражению генсека НАТО Йенса Столтенберга, решением Путина об СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована.

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