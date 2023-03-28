Обзор грузинской прессы

«Президентский «бунт» – почему Зурабишвили сменила риторику в отношении Иванишвили и почему она больше не исключает возможности помилования Саакашвили?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». 24 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании «Пирвели» заявила, что миллиардер, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, возможно, до сих пор влияет на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики. В этом интервью она впервые назвала его олигархом. Почему президент сменила свою риторику в отношении Иванишвили? С таким вопросом издание обратилось к нескольким политологам. Профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает, что президент в последнее время пытается приспособиться к роли прозападного лидера, однако ее искренность сомнительна:

А почему Иванишвили стал олигархом только сегодня, ведь даже на предвыборном щите вместо Зурабишвили висело фото Иванишвили?! Тогда о его олигархии она даже не вспоминала

«Долгое время Зурабишвили не желала называть Иванишвили олигархом, теперь же напрямую противостоит ему. А почему Иванишвили стал олигархом только сегодня, ведь даже на предвыборном щите вместо Зурабишвили висело фото Иванишвили?! Тогда о его олигархии она даже не вспоминала. Не потому ли она изменила риторику, что считает, что Иванишвили ей совершенно не нужен? Или совесть замучила ее именно сейчас, когда и на Западе, и внутри страны началась активная кампания против Иванишвили? Этими заявлениями Зурабишвили пытается отделить себя от правящей команды и показать Западу, что, в отличие от них, на нее можно положиться. Трудно сказать, насколько она сможет примерить на себе этот образ так, чтобы никто не вспомнил о ее прошлых высказываниях, о том, что Грузия бомбила спящий Цхинвали. Но мы видим, что, в отличие от других представителей власти, она более приемлемая фигура на Западе, с ней им легче входить в коммуникацию».

Мнение Читадзе частично разделяет и политолог Рамаз Сакварелидзе. Сейчас президент занята созданием своего нового политического будущего, в котором Иванишвили необходимо называть олигархом, чтобы предстать более смелой и сильной политической фигурой в глазах Запада, говорит респондент издания:

Вероятно, она злится на то, что в правящей партии ее ни во что не ставят, и пытается показать свою значимость

«Саломе Зурабишвили давно начала формировать свой имидж независимого политика после того, как Иванишвили объявил об уходе из политики. Она больше не считает себя обязанной ни правительству, ни Иванишвили. Для нее сейчас важен настрой и отношение Запада. Зурабишвили считает, что у нее есть отличный шанс продолжить политическую карьеру на Западе. Кроме того, вероятно, она злится на то, что в правящей партии ее ни во что не ставят, и пытается показать свою значимость. Но я все же думаю, что она думает только о своем политическом будущем и надеется, что сделает карьеру в Европе», – заявил «Резонанси» Рамаз Сакварелидзе.

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Оправдала ли себя программа техосмотра автомобилей и каковы итоги реформы, принятой пять лет назад? На эти вопросы телекомпании «Палитра Ньюс» попытался ответить глава транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе:

Дело в безответственном, равнодушном, поверхностном отношении к программе и липовых мерах, принимаемых госорганами

«Вместо того, чтобы получить улучшенные результаты как по безопасности дорожного движения, так и по загрязнению воздуха, у нас наблюдается ухудшение. Это означает, что реформа, разработанная «Грузинской мечтой», претерпела крах. Дело в безответственном, равнодушном, поверхностном отношении к программе и липовых мерах, принимаемых госорганами. Мы просто получили обновленную версию техосмотра 90-х. Прямое взяточничество исчезло, однако появилась другая модель. Не существует здоровой конкурентной среды, все знают, что существуют более лояльные инспекционные центры, где закрывают глаза на разные нарушения, что тоже можно причислить к коррупции».

Тем временем государственные органы, ответственные за реформу, пытаются не замечать проблемы, что и приводит к нулевому результату, говорит Урушадзе. Респондент телекомпании не видит будущего у этой программы в существующем виде, «власти должны либо перейти к действенным шагам, либо вовсе отказаться от этой реформы», считает Васо Урушадзе.

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«Неубедительный триумф» – статью под таким заголовком, посвященную турниру Большого шлема по дзюдо, публикует газета «Лело». Чемпионат проходил с 24 по 26 марта в Олимпийском дворце «Тбилиси Арена», в нем приняли участие более 400 спортсменов из 61 страны. Лишь на третий, последний день соревнований грузинской сборной удалось завоевать золотые медали. Победителями турнира в трех весовых категориях стали олимпийский чемпион Лаша Бекаури, Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе.

«В первый день соревнований Георгий Сардалашвили завоевал серебро в категории 60 кг, а на второй день третье место занял легендарный обладатель всех титулов Лаша Шавдатуашвили, это его 13-я медаль, полученная на мировых чемпионатах (Гранд слэм, Гран-при, Мастерс). Кроме того, у него еще восемь медалей, завоеванных на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. Между тем Грузия победила в общекомандном зачете, тем самым разбавив разочарование от первых двух дней. Но все же были и горькие моменты, к примеру, поражение того же Гурама Тушишвили и финалиста чемпионата Европы Беки Гвиниашвили», – написал автор статьи Ираклий Тавадзе.

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