На заседании кабинета министров Абхазии сегодня обсуждали исполнение бюджета за 2022 год. Сегодня же премьер-министр Александр Анкваб предложил минимум вдвое увеличить объемы резервных фондов президента и правительства, чтобы оперативнее реагировать на существующие вызовы.

Сегодня состоялось заседание кабинета министров Абхазии, на котором были приняты отчеты об исполнении бюджетов за 2022 год – республиканского и шести внебюджетных фондов. Докладчиком по первому вопросу был вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он, в частности, сообщил:

«Прежде всего, хотелось бы отметить, что вот уже второй год подряд государственный бюджет в нашей стране исполняется с профицитом. 2022 год: объем профицита составляет 398,5 миллиона рублей. Впервые бюджет был исполнен по доходам более чем на 110 процентов и достиг восьми миллиардов рублей. В 2022 году в государственный бюджет поступили средства на 1,2 миллиарда рублей больше, чем прогнозировалось. Это достаточно устойчивый показатель, который в прошлом году дал возможность обеспечить все расходные обязательства нашей страны. При этом хотелось бы особо отметить, что по сравнению с 2021 годом объем доходов был превышен на 2,2 миллиарда рублей. Как и прежде, главными администраторами доходов государственного бюджета нашей страны являются Министерство по налогам и сборам – с объемом 53,4 процента от общих собственных доходов, Государственный таможенный комитет – 37,7 процента, и МВД. Вот эти три ведомства формируют 93 процента собственных доходов нашей страны».

В одной из частей своего доклада министр финансов остановился на расходовании средств резервных фондов президента и кабинета министров. На него «направлено 608,8 миллиона рублей, или 100 процентов. В том числе, за счет средств резервного фонда президента была оказана материальная помощь по ликвидации последствий стихии гражданам нашей страны в объеме 166,5 миллионов рублей. Получателями стали 1243 человека. 128, 7 миллиона рублей – на ремонтно-восстановительные работы по ликвидации последствий стихийных бедствий на всей территории нашей страны. Кроме того, в 2022 году из резервного фонда президента была оказана адресная финансовая помощь гражданам республики, попавшим в трудные жизненные ситуации и по другим обстоятельствам – 223 миллиона рублей. Получателями помощи стали 124 гражданина. На ремонтно-восстановительные работы за счет средств резервного фонда кабинет министров было направлено 67 миллионов рублей».

Премьер-министр Александр Анкваб предложил минимум вдвое увеличить объемы резервных фондов президента и правительства, чтобы оперативно реагировать на стихийные бедствия и чрезвычайные обстоятельства:

«Сколько сгорело жилья за последние годы? Давайте возьмем 2020, 2021, 2022 годы. Сколько в Абхазии? Примерно 150 единиц сгорело жилья дотла. Я хочу спросить у членов правительства, у финансового блока, фискального, на какие деньги это жилье восстанавливать? Вопрос простой: сгорел дом, последствия тяжелейшие, сгорело все имущество. И как быть погорельцам, как быть? Это создает достаточно тяжелую атмосферу. Так? Каждый день к нам приходят на прием граждане, которые пострадали – от пожара, от поднятия воды, стихийные удары нас преследовали в 21-м году.

– Оползни…

– Оползневые процессы по всей Абхазии. У нас примерно «уползло» – беру в кавычки это слово – около 70 объектов за три года. Как быть с этим? Граждане просят помочь. У Минфина сегодня есть такая возможность, Владимир Валерьевич? Давайте будем опираться на резервные фонды. Резервный фонд президента надо увеличивать минимум в два раза. Резервный фонд правительства надо увеличивать минимум в два раза, для того чтобы в какой-то степени подойти близко к разрешению подобных проблем. Или вроде бы неприметная тема – люди обращаются с просьбой помочь отремонтировать прохудившуюся крышу. Когда обращается инвалид первой группы нашей войны и говорит: помогите отремонтировать крышу, как отказать инвалиду первой группы? Или многодетной семье, где семь-десять детей? Когда льет дождь, у меня перед глазами эти примеры, эти заявления… Как и у вас, ответственных людей».

Во время речи премьера, который предложил увеличить резервные фонды минимум в два раза, вспомнились бурные дебаты в парламенте в ходе принятия госбюджетов, когда оппозиционные депутаты, наоборот, утверждали, что туда направляется слишком много средств, и призывали их урезать.

Кабинет министров также обсудил и утвердил бюджеты фондов за прошлый год: инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, пенсионного, репатриации, социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, дорожного.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях