Абхазский бюджет: бурное обсуждение, почти единогласное принятие

В повестку дня последнего заседания осенней сессии парламента Абхазии было внесено девятнадцать вопросов, но в центре внимания депутатов и общества было, конечно, принятие во втором, а затем и в окончательном чтении закона «О республиканском бюджете на 2023 год», которое рассматривалось примерно в середине заседания.

Докладчик – председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш – сообщил, что на расширенном комитетском заседании были обстоятельно рассмотрены все поступившие к предложенному правительством проекту многочисленные поправки. Часть этих поправок комитет рекомендует заседанию сессии принять, а часть – отклонить. За одобренные поправки по доходам и расходам голосовали списками, а вот отклоненные комитетом ставили на голосование каждую по отдельности.

Основные параметры консолидированного государственного бюджета Республики Абхазия на 2023 год по доходам составляют около 12 млрд 512,6 млн рублей, по расходам – 14 млрд 188, 6 млн рублей, дефицит госбюджета – 1 млрд 676, 1 млн рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 9 млрд 622,2 млн рублей, включая финансовую помощь Российской Федерации: в целях социально-экономического развития Абхазии – 3,734 млрд руб., в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1,215 млрд руб. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 11 млрд 298,1 млн рублей. Дефицит республиканского бюджета – 1 млрд 676,1 млн рублей.

По расходной части увеличены расходы: на 164 млн руб на национальную оборону, на 100 млн рублей на вооружение и технику, на 64 млн рублей на повышение зарплат сотрудникам Минобороны, на 50 млн рублей – дотации РУП «Черноморэнерго», которые составляют 150 млн рублей (дотации пойдут на приобретение приборов учета). В первоначальном варианте проекта бюджета средства для расселения жителей аварийного дома на улице Назадзе в Сухуме составили 350 млн рублей, в поправках они сократились до 330 млн рублей. Десять млн рублей будут направлены на функционирование Верховного суда Абхазии, судов Сухума, районных судов и Военного суда. Из расходной части исключены расходы в сумме 56 млн рублей на компенсацию Михаилу Панову затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.

«За» принятие бюджета в окончательном чтении проголосовало 29 депутатов из присутствовавших 30. Такое единодушие можно, думается, объяснить печальным опытом предыдущего, пятого созыва парламента, которому однажды не хватило голосов для принятия бюджета в конце года, а затем они смогли принять-таки его только почти через три месяца, что вызвало серьезные проблемы и возмущение в обществе. При этом никак не скажешь, что обсуждение законопроекта проходило гладко, без бурных монологов и диалогов.

В частности, депутат Кан Кварчия снова, как и при принятии бюджета в первом чтении 13 декабря, обратился к вице-премьеру министру финансов республики Владимиру Делба:

«Владимир Валерьевич, вот я хочу вопрос вам задать. Все вместе – резервный фонд президента и такой же премьера – это какая сумма получается? Сколько? Все вместе, и тот, и тот? Я знаете, что не понял? Естественно, президент страны и премьер – люди публичные, им надо ездить по странам, встречи проводить; я понимаю, что на представительские расходы они должны иметь. А все остальные деньги, если профильным организациям, комитетам и министерствам отдать? Не они должны заниматься этими вопросами? Объясните мне, я вот это не понял. Почему социальные выплаты, компенсации за стихийные бедствия… президент с премьером подменяют тут министерства? Почему 500 миллионов должны быть сконцентрированы в одних руках?

– Представительские расходы вообще сюда не входят….

– А профильно кто этим должен заниматься – стихийные бедствия и поддержка?..

– Комиссия при кабинете министров. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Управление капитального строительства…

– Так давайте эти деньги мы туда распределим. Чего мы?..»

Вмешался спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание:

– Кан Валерьевич, вы же знаете, как это все работает. Вы у нас опытный государственный управленец. Заседает комиссия, куда входят представители разных ведомств, и после принятия решения выделяются деньги…

– Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот эти пятьдесят миллионов… Мы на комитете не приняли такого решения. И если сейчас вы собираетесь предлагать это заседанию сессии, – это нарушение регламента. И кто субъект был законодательной инициативы?

– Я озвучил эту инициативу, Кан Валерьевич. Если будет консолидированное согласие депутатов включить эту сумму в законопроект…»

Речь шла о том, чтобы добавить в резервный фонд президента Абхазии 50 миллионов рублей. Но председатель правового комитета Даут Хутаба сообщил, что без рассмотрения профильным комитетом регламент не позволяет это делать. Депутат Леонид Лакербая выступил с неожиданным предложением: а если объявить перерыв в заседании сессии, которое шло уже почти два с половиной часа, чтобы во время его комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провел короткое заседание и добавил в законопроект эти 50 миллионов? Но такая идея не получила поддержки, и депутаты решили рассмотреть этот вопрос дополнительно, после Нового года.

Среди прочих рассмотренных сегодня вопросов парламентарии ратифицировали «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы». Документ представил постоянный представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, который заменил прежнего представителя Нателлу Ломия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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