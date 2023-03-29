Ураган в Аджарии снес крыши с домов и повредил машины

В Грузии продолжалось ограничение свободы выражения мнений, сохранялась избирательность правосудия, не прекращались политически мотивированные судебные преследования оппозиции. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год.

«Новые законы наделили власти дополнительными полномочиями в области слежки и сократили независимость судебных органов и контролирующих институтов. Женщины и девочки по-прежнему страдали от дискриминации и высокого уровня насилия. На подконтрольных и неподконтрольных территориях страны не проводилось эффективного расследования пыток и других видов жестокого обращения», – сказано в документе.

Свобода выражения мнений и собраний

Amnesty International указывает, что на свободе выражения мнений негативно сказывались «всё более агрессивная риторика властей и иски о клевете к критически настроенным журналистам вкупе с нежеланием властей эффективно расследовать преступления в отношении журналистов».

«В мае неправительственная организация «Репортёры без границ» понизила рейтинг Грузии в своём индексе свободы прессы. Частично это связывалось со вмешательством государственных должностных лиц в свободу выражения мнений и с ростом угроз из-за журналистской деятельности. Обе эти тенденции сохранялись на протяжении всего года», – сказано в документе.

В докладе сказано о решении Тбилисского городского суда, приговорившего 4 апреля 2022 года шесть человек к пятилетним срокам заключения за жестокие нападения на журналистов во время тбилисского марша достоинства в июле 2021 года, когда погиб оператор Лексо Лашкарава.

«Тем не менее, организаторы нападения уголовному преследованию не подвергались», – указано в отчете.

Amnesty International рассказывает, что в июле бывший высокопоставленный сотрудник силового ведомства, находящийся в предварительном заключении (Сосо Гогашвили – ред.), опубликовал открытое письмо, в котором утверждал, что похищение и выдача азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии в Азербайджан в 2017 году осуществлялась сотрудниками грузинских силовых структур. Афган Мухтарлы сказал в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Пирвели» в октябре, что на фотографиях опознал в высокопоставленном сотруднике грузинских силовых структур одного из своих похитителей.

«По состоянию на конец года эффективного расследования его похищения не проводилось, и никому не было предъявлено никаких обвинений», – сказано в документе.

Право на неприкосновенность частной жизни

В докладе Amnesty International указано, что парламент Грузии 6 сентября преодолел вето президента и принял «спорные поправки, дающие правоохранительным органам расширенные полномочия по ведению тайной слежки».

«В новом законе увеличиваются масштабы и сроки ведения негласных следственных действий и допускается бессрочное наблюдение за человеком без его ведома», – указывают правозащитники.

Amnesty International отмечает, что тайная слежка применялась к оппозиционерам, критически настроенным медиа и неправительственным организациям.

«Недавно созданная Специальная следственная служба начала расследование в связи с возможным «ведением несанкционированных записей и прослушкой частных коммуникаций», однако по состоянию на конец года его результаты ещё не публиковались», – указано в отчете.

«Несправедливые судебные разбирательства»

По информации правозащитников, «сохранялось беспокойство касательно растущего влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия и политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».

«В январе к семилетним срокам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям в мошенничестве были приговорены лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и основатель телеканала «Пирвели» Автандил Церетели. Тем не менее им позволили остаться на свободе в связи с истечением срока давности на момент вынесения решения. Но из-за судимости Бадри Джапаридзе лишился своего депутатского мандата», – сказано в документе.

Amnesty International указывает, что процесс по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжался, состояние его здоровья ухудшилось.

«Несмотря на медицинские заключения, указывающие на возможное «отравление тяжёлыми металлами» и «значительно повысившийся риск летального исхода», по состоянию на конец года суд в Тбилиси не отложил для Михаила Саакашвили отбывание тюремного заключения по медицинским показаниям. В марте Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии на нарушения его прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в отчете.

В документе речь идет и о приговоре гедиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамию. Правозащитники также обратили внимание на оценку Венецианской комиссии, указавшей, что скорость принятия в 2021 году поправок к закону об общих судах и их масштабы могут «негативно повлиять на свободу выражения мнений судьями и на внутреннюю независимость судебной власти» и что, очевидно, целью этого является «взять судей под контроль и заставить их замолчать».

Amnesty International, ссылаясь на СМИ, указывает, что с января по сентябрь произошло 14 убийств и 23 покушения на убийство женщин, в связи с чем выражалась тревога по поводу растущего числа фемицидов и других форм гендерно обусловленного насилия.

«Меры, принимавшиеся для сокращения младенческой и материнской смертности, были недостаточными. Экономическое неравенство внушало беспокойство: согласно опубликованным в марте оценкам Всемирного банка, 50% женщин от трудоустройства удерживала домашняя работа (для мужчин этот показатель составлял всего 5%), при этом женщины зарабатывали примерно на 16% меньше мужчин», – говорится в отчете.

Amnesty International также отмечает, то резкий приток денежных средств из России и прибытие оттуда более 100 тысяч человек после полномасштабного вторжения в Украину поспособствовали экономическому росту, но одновременно вызвали и рост стоимости жизни и экономического неравенства.