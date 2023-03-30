«Апсныпресс» публикует доклад о состоянии борьбы с употреблением наркотических средств в стране, с которым сегодня выступил начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба на координационном совещании правоохранительных органов.

«Как показывает практика, ужесточение уголовной ответственности за ввоз наркотических средств в особо крупном размере, предусматривающее лишение свободы на 15 лет, а также пожизненное лишение свободы и смертную казнь, принятое парламентом в 2019 году, существенно не повлияло на уменьшение динамики роста уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, a также не повлияло на уменьшение числа лиц, употребляющих наркотики», – заметил Амичба.

Он обратил внимание на то, что чаще всего сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры выявляют и привлекают к ответственности потребителей и мелких торговцев наркотиками, при этом факты задержания организаторов единичны.

Анализируя состояние борьбы с наркоманией, проводимой правоохранительными органами республики, необходимо признать ее малоэффективной

Амичба признал борьбу с распространением наркотических средств в Абхазии неудовлетворительной: «Анализируя состояние борьбы с наркоманией, проводимой правоохранительными органами республики, и роль в ней отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД РА, необходимо признать ее малоэффективной и неспособной противодействовать масштабам наркомании в Абхазии», – отметил он.

В целях реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо обсудить идею создания единого централизованного органа для борьбы с наркоманией, считают в Генпрокуратуре.

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Председатель Детского фонда Абхазии Асида Ламиа на своей странице в Facebook написала, что при формировании нового состава Общественной палаты не был соблюден гендерный баланс:

Наши уважаемые мужчины во власти решили показать всему миру, что женщины не могут работать в парламенте или Общественной палате

«В Общественную палату Абхазии избраны только пять женщин. Всех «поздравляю» с таким итогом. Притом что в основном общественные организации возглавляют женщины и основной коллектив – женщины. Полное несоблюдение гендерного баланса. Как и в парламенте. Наши уважаемые мужчины во власти решили показать всему миру, что женщины не могут работать в парламенте или Общественной палате. Однако вспомните тех женщин на Псоу, когда мужчин не пропускали на границе. Не они тащили на себе свои семьи? Про дискриминационный подход при голосовании за представителей гражданских организаций поговорим завтра».

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«Нужная газета» сообщает, что у некоторых жителей Гагры снова нет воды. На этот раз из-за обрыва электрокабеля на насосной станции «Репруа-2». Начальник Гагрского водоканала Фома Агрба объяснил отсутствие воды низким напряжением в сети. «Ночью взорвался кабель, который идет к мотору. К счастью, мотор не пострадал благодаря автоматической защите. В общей сложности нужно заменить 60 метров кабеля. Сегодня попробуем найти подходящий и заменить», – уточнил он.

Прошлой ночью вновь возникли проблемы с подачей воды в селе Псахара. Там перестал работать насос из-за низкого напряжения в сети.

Издание напоминает, что 29 марта СМИ сообщили о том, что подача воды в Гагре восстановлена. «Сегодня мы установили купленный в Краснодаре мотор. Удалось запустить старый насос на станции, но уже на следующей неделе нам должны доставить новый. Те, у кого не было воды десять дней, наконец ее получили», – сказал Фома Агрба.

Нерешенным остается вопрос водоснабжения села Псахара – из-за низкого напряжения вода туда подается нестабильно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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