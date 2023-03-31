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Президент Грузии вновь раскритиковала Александра Лукашенко
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что грузинские власти пытаются не раздражать Россию и Беларусь.
«Мы позаботились о них и не присоединились к ограничениям, введенным Евросоюзом. В то же время президент Беларуси не позаботился о нас, не позаботился о нашей территориальной целостности, нарушил закон об оккупации и предал принцип непризнания», – сказала Зурабишвили.
Ранее грузинский президент уже обвиняла белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в нарушении закона «Об оккупации» и суверенитета Грузии. Лукашенко 28 сентября 2022 года посетил Абхазию, а 21 февраля текущего года провел встречу с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания в Минске. Лукашенко тогда заявил:
«Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи? Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси».
Лукашенко также добавил, что «и Тбилиси, и Сухуми, и Минск должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу».
Другие новости дня
Украина решила бойкотировать соревнования с участием россиян
Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Решение об этом принял Кабинет министров Украины.
Запрет касается в том числе отборочных турниров на летние Олимпийские игры-2024. В случае нарушения принятых правил федерация спорта может лишиться статуса национальной, сказал министр Кабмина Олег Немчинов.
Решение было принято в ответ на резолюцию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
В парламенте Грузии почтили минутой молчания память погибших в Буче
Заседание парламента Грузии, на котором президент Саломе Зурабишвили представила свой ежегодный доклад, началось с минуты молчания в память о погибших в Буче.
«Прежде чем начать свое обращение, хочу выразить солидарность с дружественной нам Украиной. Сегодня – первая годовщина трагедии в Буче. Прошу вас почтить память погибших минутой молчания», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии, выступая в парламенте, раскритиковала правящую партию «Грузинская мечта» из-за её политики по отношению к Украине. Зурабишвили считает, что правительство не проявило «ни дипломатии, ни мудрости, ни подобающей Грузии исторической солидарности».
Буча и Бучанский район были оккупированы российскими войсками в феврале-марте 2022 года. За время оккупации в Буче погибло более 1400 человек, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский к годовщине освобождения города.
После того, как российские военные отступили из районов, прилегающих к Киеву, украинские власти и журналисты сообщили о погибших гражданских людях на улицах Бучи. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. Российские власти назвали убийство мирных жителей в Буче провокацией Киева с целью дискредитации России.
Лукашенко призвал к перемирию на основе нынешней линии фронта
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, выступая в Минске в пятницу с посланием парламенту и белорусскому народу, поддержал размещение в стране российского ядерного оружия.
По словам Лукашенко, это «возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу». Лукашенко, не приведя доказательств, обвинил Польшу и другие страны Запада в подготовке нападения на Беларусь с участием деятелей белорусской эмиграции.
О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.
Ближайший союзник Путина в своём выступлении также коснулся темы войны в Украине. В войне он обвинил Запад и украинское руководство. Лукашенко также пригрозил ядерной войной: по его словам, «если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие». В связи с этим он назвал чрезвычайно опасными планы контрнаступления Вооружённых сил Украины.
«Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта», – заявил Лукашенко.
Белорусский руководитель призвал к перемирию в Украине на основе нынешней линии фронта, «без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники». По его словам, если такое перемирие будет нарушено, российские военные будут иметь право применить «и обеднённый, и обогащённый» уран – здесь также звучит намёк на применение ядерного оружия в конфликте.
Как Украина, так и поддерживающие её страны Запада заявляют, что перемирие в нынешних условиях, без вывода российских войск с территории страны, неприемлемо.
Реакции Киева и Москвы на последнее выступление Лукашенко пока нет.
Беларусь оказывает России содействие в её войне против Украины, однако прямо не участвует в боевых действиях. При этом в стране размещён российский контингент и военная авиация. Хранилище для тактического ядерного оружия, по словам Путина, должно быть сооружено к 1 июля. Планы разместить это оружие в Беларуси вызвали осуждение США и их союзников по НАТО.
Зурабишвили о «втором фронте»: Тбилиси и Москва «говорят на одном языке»
Заявления о том, что Запад склоняет Тбилиси к открытию «второго фронта» против России, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «конспирологической теорией».
«Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии ЕС и мирного развития», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что «моделированные сценарии» грузинского правительства относительно второго фронта «совпадают с посылами России и сепаратистов».
«Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого второго фронта», – добавила она.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», сказал, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
Президент Грузии обвинила правительство в «преображении» внешнего курса
Правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Грузии отклонились от воли и мандата народа и избирателей страны. Об этом заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом перед парламентом.
«Вы – власть, которая в последние годы своими непонятными шагами противостоит внешней цели страны и мандату. В 2019 году, с приездом Гаврилова (Сергей Гаврилов, депутат Госдумы РФ – ред.), вы впервые посеяли сомнения и вопросы. Хотя на самом деле «преображение» внешнеполитического курса правительства началось в 2021 году, когда господин Бидзина Иванишвили, тогдашний председатель партии «Грузинская мечта», ушел из грузинской политики, и тут и началось великое непонимание по поводу того, кто несет ответственность за этот новый курс», – отметила она.
Кроме того, президент обвинила «Грузинскую мечту» в усилении однопартийной системы.
«Вместо усиления государственных институтов – краеугольного камня демократии –усиливается однопартийная система и её влияние. Принятые в ускоренном режиме законы, упразднение Службы госинспектора и создание новой, изменения в принципе назначения судей и законопроект «об иноагентах», всё это служит не усилению демократии или благополучию граждан, но упрочнению и продлению власти. Даже необходимая стране судебная реформа зашла в тупик. Ваша власть не разорвала этот порочный круг, в котором годами находятся одни и те же люди. Началось усиление влияния партии на правительство и парламент», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что власти за последние два года пытаются не раздражать Москву. В качестве примера она привела слова премьера Ираклия Гарибашвили, заявившего 25 февраля 2022 года, что Грузия не введет санкции против России. Зурабишвили добавила, что введения двусторонних санкций от Тбилиси и Кишинева никто не требовал.
Согласно действующей Конституции Грузии, главой государства является президент страны, но вся власть практически сосредоточена в руках правительства и правящей партии, победившей на парламентских выборах.
В Аргентине гражданам РФ отказывают в продлении пребывания и ВНЖ
Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, а также в выдаче и продлении видов на жительство. Об этом сообщил в четверг заведующий консульским отделом российского посольства Георгий Полин, его слова приводит ТАСС.
По словам российского дипломата, аргентинские власти выносят россиянам предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации. Он отметил, что посольству известно о десятках таких случаев.
Граждане России имеют право пребывать на территории Аргентины без виз на срок не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Аргентинские власти, отказывая в продлении пребывания россиян, ссылаются на то, что они превышают этот срок. При этом консул отмечает, что раньше власти удовлетворяли большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране.
«Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане», – заявил Полин. Он рекомендовал россиянам, получившим отказы, подавать апелляцию, рассмотрение которой может занять долгое время, в течение которого можно оставаться в стране.
Ранее сообщалось о том, что власти Аргентины после широкомасштабного российского вторжения в Украину зафиксировали резкое увеличение числа россиян, пребывающих в страну. Помимо прочего, за последний год в Аргентину приехали около 10 тысяч беременных россиянок, многие из которых родили в стране. Аргентина предоставляет своё гражданство всем родившимся на её территории. В феврале сообщалось об отказе во въезде в страну нескольким беременным россиянкам - впоследствии власти всё же разрешили им въехать. При этом аргентинские власти заявили, что будут лишать ВНЖ россиян-родителей рождённых в Аргентине детей, если они не будут жить в стране.
В Ростовской области в снежном плену оказались тысячи автомобилей
В Ростовской области, в четырех районах которой из-за аномального снегопада со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации, застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона. Сколько всего человек находятся в заторах на трассе, официально не сообщается.
Вечером 30 марта в Ростовской области из-за сильного снегопада и метели было перекрыто движение в обоих направлениях по федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон». На дороге возникли многокилометровые заторы – до 70 километров. По данным телеграм-канала Mash, в пробке оказались около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей.
К утру 31 марта протяженность затора на трассе «Дон» сумели сократить до 30 километров, сообщает МЧС. На разных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. В них находится 171 человек, в том числе 56 детей. Власти пообещали организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.
Региональное МЧС отправило на расчистку дороги более 150 единиц техники. Для того, чтобы эвакуировать с трассы заблокированные автомобили, спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе и создают «карманы» для проезда автомобилей. «Пошли первые фуры в направлении Москвы», — сказал представитель МЧС.
- Днем 30 марта на Ростовскую область обрушился циклон обильными осадками в виде снега, местами был сильный ветер. В результате на трассе М-4 «Дон» было перекрыто движение на 76 километрах дороги; пять поездов отстали от графика; без электричества остались почти 35 тысяч человек в восьми районах и три города. В пяти муниципалитетах области — городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах — ввели режим чрезвычайной ситуации.
Грузия выстраивает свою государственность исходя из новых реалий – Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Грузию «современным, молодым, демократическим государством, которое проходит не очень простую историю становления». В интервью проекту «Многополярность» абхазского специалиста-международника Эдгара Гвазава она прокомментировала недавние события в Тбилиси.
По словам Захаровой, Запад считает регион Южного Кавказа «зоной своих исключительных интересов».
«Но при этом, если говорить о народе, если говорить об обществе, то это – народ с огромной, длительной, очень интересной, богатой и насыщенной историей, сформировавшей свою культуру не за последние десятилетия. Она насчитывает сотни и тысячи лет. А вот всё это, к сожалению, для многих на Западе не представляет собой никакой ценности и не имеет никакого значения. В отличие от нас», – сказала Захарова.
По её словам, Грузия «выстраивает свою государственность уже исходя из новых исторических реалий».
Захарова считает недопустимым «грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри» через «так называемые НПО и так называемых общественных деятелей».
«Как вы понимаете, о благосостоянии и благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, на Западе думают мало», – отметила она.
Захарова говорит, что по целому ряду причин «многие уже начинают противодействовать этому расшатыванию ситуации», «многие уже обладают неким иммунитетом от подобных цветных революций».
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против. ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».
- Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией «всецело отвечает интересам народов» двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО
Парламент Турции вечером в четверг одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Против не было подано ни одного голоса.
Турция стала последней из 30 стран союза, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе "за" проголосовал парламент Венгрии.
Сама Финляндия ранее одобрила все необходимые формальности для вступления в Североатлантический союз. Теперь она может быть принята в НАТО уже в июле, на саммите в Литве.
При этом судьба заявки Швеции, поданной одновременно с Финляндией в прошлом году, после российского вторжения в Украину, пока не ясна. Венгрия и Турция ещё не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, выдвигая ряд условий. В Турции, в частности, обвиняли шведские власти в несоблюдении договорённостей о выдаче курдских активистов, которых Турция обвиняет в терроризме. В НАТО надеются на завершение процесса ратификации до саммита в Вильнюсе - в противном случае, по всей вероятности, Финляндия вступит в НАТО пока без Швеции.
- Финляндия после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, сохраняя его и после распада СССР и ликвидации организации Варшавского договора. От нейтралитета большинство политических сил страны решило отказаться после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, посчитав, что только членство в НАТО может стать достаточной гарантией безопасности граничащей с Россией страны.
Большое жюри Нью-Йорка одобрило уголовные обвинения Трампу
В четверг большое жюри, созванное окружным прокурором Манхэттена, проголосовало за утверждение обвинительного заключения по делу о выплате Дональдом Трампом 130 тысяч долларов за молчание порноактрисе, утверждавшей, что у нее был роман с Трампом. Следующий этап – рассмотрение этого дела судом.
Детали обвинительного заключения будут обнародованы после появления Дональда Трампа перед судьей в Манхэттенском суде, где ему будут официально предъявлены обвинения. Когда и как это произойдет пока не сообщается, но не исключено, что бывший президент после задержания будет препровожден в зал суда в наручниках. Это первый случай предъявления уголовных обвинений бывшему или действующему президенту Соединенных Штатов.
Дональд Трамп назвал решение большого жюри одобрить обвинительное заключение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на беспрецедентном в истории уровне». Окружной прокурор Элвин Брагг, по его словам, «одержим идеей достать Трампа».
Как отмечают комментаторы, это будет трудное для прокуратуры дело. Обвинение в том, что Трамп фальсифицировал налоговые документы, внеся сумму, выплаченную порноактрисе Сторми Дэниэлс, как расходы на юридические услуги, является, по нью-йоркским законам, правонарушением. Оно может рассматриваться как уголовное преступление если оно было предпринято для совершения еще одного преступления. Нью-Йоркская прокуратура настаивает, что Трамп этими действиями нарушил федеральные избирательные законы. Однако в свое время федеральная прокуратура после проведения расследования отказалась предъявлять Дональду Трампу обвинения в нарушении избирательных законов, мало этого, юристы называют такой подход необычным, поскольку никогда прежде нью-йоркские суды не рассматривали подобных дел.
Предъявление обвинений Дональду Трампу, который вновь выставил свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии формально не должно помешать ему вести предвыборную кампанию. Американскими законами это не запрещено. Угроза предъявлений уголовных обвинений, с одной стороны, была использована бывшим президентом для сплочения своих сторонников, с другой стороны, опросы общественного мнения показывают, что часть республиканского электората подумывает о поддержке другого кандидата.
В данный момент Дональд Трамп является объектом, по меньшей мере, еще двух расследований, которые могут завершиться предъявлением ему уголовных обвинений. Федеральная прокуратура расследует его обращение с секретными документами, которые были незаконно вывезены из Белого дома и обнаружены в резиденции Трампа во Флориде. Окружной прокурор в Джорджии ведет расследование по подозрению в попытке Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в Джорджии. Гражданские иски, вчиненные Дональду Трампу и его компании, исчисляются десятками.
В северных областях Украины была объявлена воздушная тревога
Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, также российские военные обстреливают Харьков с территории России. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.
«Около десяти «Шахедов» залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области», - сообщил Игнат.
В Киевской области, включая Киев, вечером 30 марта в 22:00 была объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен прозвучали в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Мать Маши Москалевой заявила о желании забрать дочь из приюта
Мать находящейся в приюте 13-летней Маши Москалевой, отца которой приговорили к двум годам колонии по обвинению в дискредитации российской армии, заявила о желании забрать девочку к себе домой. По словам Ольги Ситчихиной, органы опеки и некие чиновники уже осмотрели дом в Тамбовской области, в котором она проживает со своим вторым мужем, и «одобрили условия жизни». Кроме того, Ситчихина утверждает, что Маша Москалева сама попросила забрать ее из приюта.
Известно, что ранее девочка отказывалась жить с матерью, однако, по словам Ситчихиной, виноват в этом отец, который якобы запрещал Маше и ей общаться. Женщина при этом пообещала «отбить» у дочери мысли о «политике», «антипропаганду и рисунки».
В четверг уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что общалась с Машей Москалевой и что она «тоскует по папе и хочет к нему». Однако, по словам Львовой-Беловой, отец Москалевой якобы «неоднократно нарушал закон, из-за чего ему и запретили общаться с дочерью» и «неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Вместе с тем омбудсмен признала, что с матерью у Маши сложные отношения, и что Ольга Ситчихина «практически не участвовала в жизни» дочери. Комментируя ситуацию в целом, Львова-Белова заявила, что ее «специально раскачивают в целях антироссийской пропаганды, вовлекая ребенка как средство достижения своих целей». Кто именно этим занимается - уполномоченная не уточнила.
Весной прошлого года шестиклассница Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребенка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Маши и ее отца, который воспитывал дочь в одиночку, прошел обыск. В соцсетях Алексея Москалева полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на него сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалева-старшего поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтеров.
12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Алексея Москалева в родительских правах. Такой же иск был подан против матери Маши, которая не жила с семьей.
28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.
В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалевой, которое она написала из приюта. В нем она подчеркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своем здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу, который «сделал все правильно».
В тот же день Москалев был задержан в Минске сотрудниками МВД Беларуси.
Весной в российскую армию призовут 147 тысяч человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в российской армии. Согласно документу в войска планируют отправить 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысяч больше чем в прошлом году. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.
В этот весенний призыв будут призывать еще граждан с 18 до 27 лет. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому верхняя граница призывного возраста будет 30 лет, а нижняя 21 год. Изменения планируют ввести с весенней призывной компании 2024 года.
В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч людей, набранных в структуры, формально не принадлежащие армии - например, ЧВК «Вагнер».
Также с 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию, для этого министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Ранее несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч человек.
СБУ установила личность военного, застрелившего врача в Изюме
Служба безопасности Украины утверждает, что установила личность российского военного, который, по данным украинских правоохранительных органов, в мае 2022 года в городе Изюм Харьковской области совершил убийство судмедэксперта Федора Здебского.
Речь идет о 26-летнем уроженце Дагестана Ахмеде Дудуеве, который служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России.
В ближайшее время украинские власти объявят подозреваемого в убийстве в международный розыск.
Как сообщало ранее в собственном журналистском расследовании издание «Украинская правда», 7 мая прошлого года российский военный по имени Ахмед ворвался в один из моргов города Изюм. При этом он представился «племянником Рамзана Кадырова». Работник морга, судмедэксперт Федор Здебский, заявил, что российских солдат «здесь никто не ждал». После этого Ахмед сначала избил Здебского, а затем застрелил.
В мае прошлого года Изюм находился под контролем российской армии, позже он был освобожден силами ВСУ.
- Украинская прокуратура за год войны зарегистрировала свыше 71 тысячи преступлений, в которых подозреваются российские военнослужащие, включая убийства, изнасилования, похищения детей, мародерство и кражи. Власти России все обвинения отвергают.
- В феврале Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабной российской агрессии превысило 8 тысяч, из них более 2,5 тысяч - это женщины и дети. В ООН подчеркнули, что речь идет только о задокументированных и подтвержденных случаях. На самом деле смертей среди мирного населения может быть в разы больше – за счет населенных пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут) и откуда до сих пор крайне сложно получить полную информацию. В свою очередь глава Департамента войны Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов заявил, что за год войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей.
Для Минобороны РФ создали программу управления фабрикой троллей
Малоизвестная российская IT-компания «Вулкан» по заказу российского Минобороны и спецслужб разрабатывает программное обеспечение для слежки, кибератак, изоляции интернета, а также функционирования так называемых фабрик троллей. Об этом говорится в расследовании издания «Важные истории», в котором участвовали также журналисты Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post и ряда других изданий.
Как говорится в расследовании, его отправной точкой стала передача журналистам Süddeutsche Zeitung архива документов, связанных с «Вулканом». Как утверждается, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину с немецкой газетой связался анонимный источник, сообщив, что хочет передать документы. «Я решил передать вам эту информацию из-за событий в Украине», - объяснил он свою мотивацию. По утверждению источника, за компанией «Вулкан» стоят ГРУ (Главное управление Генштаба - российская военная разведка) и ФСБ.
В компании «Вулкан» работает чуть больше 130 человек, выручка в 2021 году немногим превысила миллиард рублей. Ее основатели - Антон Марков и Александр Иржавский. Как следует из изученных журналистами документов компании, ее заказчиками были различные подразделения Служба внешней разведки (СВР), Минобороны и ФСБ.
Одним из крупных проектов, реализуемых «Вулканом» по заказу Минобороны под шифром «Амезит», была разработка программного комплекса, который был бы способен следить за всеми пользователями интернета на определенной территории, блокировать для них доступ к тем или иным сайтам и, напротив, продвигать раскрученные ботами материалы.
При помощи программы, как утверждается, сотрудник Минобороны может в один клик создать сотни ботов в самых разных соцсетях, а затем «поручать» им различные задания. Авторы расследования утверждают, что обнаружили ряд таких ботов и проследили, в каких кампаниях они участвовали. Речь, помимо прочего, шла и о кампании против Хиллари Клинтон - соперницы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Созданные «Вулканом» боты раскручивали одну из статей информацией, якобы компрометировавшей Клинтон.
Расследование в США установило, что российские тролли и боты вмешивались в предвыборную кампанию, конкретно о роли «Вулкана» при этом не говорилось. Компания не находится в санкционных списках ни США, ни Евросоюза, - отмечают «Важные истории». В материале также говорится, что ее руководство отказалось отвечать на вопросы журналистов.
Эксперты, с которым поговорили журналисты, предположили, что «Амезит» создавался для использования за границей, в том числе в Украине. Действительно ли он применялся там, в расследовании не говорится.
- Фабрикой троллей в российском контексте, как правило, называют компанию «Агентство интернет-исследований», связанную с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Именно ее в США подозревают во вмешательстве в выборы 2016 года.
Финляндия сообщила о сокращении российской агентурной сети в стране
Финская служба безопасности и разведки (SUPO) сообщила, что в 2022 году ослабила разведывательную деятельность России в стране. Этому способствовала высылка сотрудников российской разведки и ограничения в выдаче виз. Об этом говорится в докладе службы.
«Российская разведывательная служба сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого сокращения стала высылка офицеров разведки и отказы в выдаче виз», - заявил глава службы Антти Пелттари.
По заявлению Пелттари, офицеры разведки работали под дипломатическим прикрытием, их активность была ограничена тем, что Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.
Как утверждает глава SUPO, Россия после сокращения разведывательной службы и нехватки агентов в 2022 году стала активнее использовать кибершпионаж.
- Финляндия в сентябре 2022 года закрыла границу с Россией, а также сократила количество виз, которые выдаются российским гражданам. Эта страна подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией на фоне военного вторжения России в Украину. До этого они придерживались нейтралитета и не вступали в военные союзы.
США осудили арест журналиста WSJ. Американцев призвали покинуть РФ
Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«Преследования американских граждан российскими властями неприемлемыми» - говорится в заявлении Белого дома. В нем также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.
Госсекретарь Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. В заявлении Белого дома говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно обращался с подобными призывами.
Гершкович, который имеет в России официальную аккредитацию как журналист, был задержан накануне в Екатеринбурге. В четверг суд в Москве отправил его в СИЗО. Его подозревают в шпионаже.
В заявлении Белого дома говорится, что представители администрации США в контакте с The Wall Street Journal и родственниками Гершковича, а также с российскими властями - относительно доступа консула к американскому гражданину. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение запроса о посещении Гершковича консулом.
Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович «взят с поличным». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении издания говорится, что редакция глубоко обеспокоена безопасностью сотрудника.
К Гершковичу на суд о мере пресечения не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент «Медиазоны» успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.
- Аресты журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича – первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовала журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.
- В июле Россия вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.
- Задержание журналиста прокомментировала международная организация «Репортеры без границ». «Журналисты не должны становиться мишенью!» – говорится в твиттере правозащитников.
- Гершкович родился в России, но эмигрировал вместе с родителями ребенком. До WSJ он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
Созданный омбудсменом консилиум врачей посетит Саакашвили в ближайшие дни
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сообщил, что созданный омбудсменом консилиум врачей посетит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ближайшие дни.
По словам Иоселиани, консилиум сам решает, когда и как часто он должен встречаться с Саакашвили.
Что касается допуска польских врачей к Саакашвили, Иоселиани говорит, что этот вопрос должно решать правительство, и он считает, что любому заинтересованному врачу следует предоставить возможность посетить политика.
Как передает агентство «Интерпрессньюс», народный защитник также прокомментировал тему подачи иска в Страсбургский суд об отсрочке приговора Саакашвили. Он отметил, что иск должны готовить правозащитники, а аппарат омбудсмена помогает в истребовании необходимой документации из клиники «Вивамед».
Двоих жителей Цхинвали задержали за избиение инспектора ГИБДД
Двое жителей Цхинвали задержаны и водворены в изолятор временного содержания за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В правоохранительном ведомстве рассказали, что инцидент произошел 28 марта. По версии МВД, к стационарному посту милиции в Джавском районе подъехала автомашина ВАЗ 2114, в которой находились четверо жителей югоосетинской столицы. Двое из них подошли к сотрудникам милиции, несшим службу на посту, словесно оскорбили их, а также причинили телесные повреждения одному из инспекторов, заявили в МВД.
На место происшествия, рассказали в ведомстве, выехала следственно-оперативная группа, которая задержала лиц, применивших насилие в отношении представителя власти.
«Согласно актам медосвидетельствования, трое из задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.
Собранные материалы по данному факту направлены в прокуратуру Джавского района.
Ранее в МВД сообщили, что проводят служебную проверку по факту еще одного инцидента. Он произошел 22 марта между сотрудником милиции и братом югоосетинского президента Алана Гаглоева Александром Гаглоевым.
Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили государственные информагентства. Корреспондент был задержан Федеральной службой безопасности 29 марта в Екатеринбурге.
Утверждается, что журналист с американским гражданством собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович «взят с поличным». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении говорится, что редакция глубоко обеспокоена за безопасность сотрудника.
К Гершковичу не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент «Медиазоны» успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.
Арест журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича — первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовала журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.
В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.
- Задержание журналиста прокомментировала международная организация «Репортёры без границ». «Журналисты не должны становиться мишенью!» – говорится в твиттере правозащитников.
- Гершкович родился в России, но эмигрировал вместе с родителями ребёнком. До WSJ он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
Хвича установил рекорд: его трижды признали лучшим игроком месяца
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в марте.
Кварацхелия провел в итальянском чемпионате 3 матча, забил 2 гола, отметился результативной передачей и заработал пенальти.
Хвичу объявили лучшим игроком месяца в Серии А уже трижды в текущем сезоне – это абсолютный рекорд.
Ранее гол Кварацхелия в ворота «Аталанты» признали лучшим в марте.
Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости грузинского футболиста. Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро и теперь оценивается в 85 миллионов.
Грузинская шахматистка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы
Представительница Грузии Мери Арабидзе стала победительницей чемпионата Европы по шахматам среди женщин. Турнир проходил в Петроваце (Черногория).
Мери Арабидзе набрала 8,5 очков из 11 возможных. Второе место заняла польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила Арабидзе по дополнительным показателям.
Соревнование проводилось в 11 туров с классическим контролем времени. Всего в чемпионате Европы участвовали 139 спортсменок.
Арабидзе – вторая грузинская шахматистка, победившая на чемпионате Европы. В 2017 году титул чемпионки континента завоевала Нана Дзагнидзе.
В Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру
В Моквском соборе в самопровозглашенной республике Абхазия прошел молебен за Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщило РИА Новости.
«Эта молитвенная поддержка для братии Киево-Печерской обители, гонимых за Веру Православную – о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан», – сказал один из организаторов молебна, пономарь Моквского кафедрального собора Боян Делба.
29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ.
В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами «потихоньку» покинут территорию.
Накануне стало известно, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры.
Авраамий принадлежит к числу братии монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры – он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахам Лавры он предложил последовать его примеру.
Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Онуфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь в УПЦ считают неканонической, обвиняя в расколе.
В свою очередь, сторонники ПЦУ обвиняют УПЦ в связях с Москвой, указывая на то, что, хотя она и заявила о независимости от РПЦ после российского вторжения в Украину, это никак не было оформлено юридически – УПЦ не получала автокефалии и не просила о ней. Власти Украины также считают УПЦ по-прежнему связанной с Московским патриархатом.
Россия может ограничить поставки молочных продуктов из Армении
Москва рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении в Россию. В импортируемой армянской молочной продукции выявлены нарушения, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания.
«На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено», – сказала начальник информационной службы Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян.
Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль, проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным.
По словам Арутюнян, молочные продукты из того же сырья продаются и на армянском рынке.
«Если этот продукт импортируется в Армению, и на его основе производятся молочные продукты, эти молочные продукты также могут быть экспортированы в другую страну. Другое дело, что Россия видит в этом проблему», – сказала она.
Как пишет Радио Азатутюн, предыдущие заявления Россельхознадзора о выявленных проблемах носили адресный характер. На этот раз имена не называются, в целом делается предупреждение, что армянские молочные продукты могут быть не допущены на российский рынок.
Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оттенок, такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.
«Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», – сказал он.
Сообщение с жесткими акцентами последовало за намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. Нарушения, конечно, есть, но Пипоян не исключает, что это повод для того, чтобы показать союзнику зубы.
Российские специалисты проводили мониторинг в Армении с 20 по 24 марта.
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