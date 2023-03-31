Россияне и грузины. Лицом к лицу

Иракли и Кирилл впервые встретились у нас в студии. Иракли – грузинский историк. Кирилл – телепродюсер из России. Они были участниками первой части проекта «Эха Кавказа» – «Россияне и грузины друг о друге», опубликованной месяц назад. Тогда каждый из 10 участников ответил на 14 одинаковых вопросов. Мы попробовали понять, что эти люди думают друг о друге и насколько их ожидания и настроения точно считываются друг другом. Сейчас же мы предложили участникам встретиться лицом к лицу. Иракли и Кирилл согласились.