Причиной пожара в отеле «Амбассадор» был поджог – подозреваемый задержан

МВД Грузии сообщило о задержании 28-летнего мужчины в связи с пожаром в фешенебельном тбилисском отеле «Амбассадор». Гражданство задержанного не сообщается, известны только инициалы и дата рождения: некий А.Л., 1995 г.р., пишет агентство «Новости-Грузия».

По данным следствия, посетитель устроил пожар, который распространился на третий и четвертые этажи здания. Он обвиняется в порче или уничтожении вещей путем поджога, преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Следствие ведется по статье 187, часть 2, подпункт «А» УК Грузии.

Телеканал «Пирвели» накануне распространил версию, согласно которой мужчина крупно проигрался в казино, после чего поджег гостиницу. По другой версии, у задержанного – психические проблемы.

Издание Prime Time высказывает предположение, что поджигатель – тот самый мужчина, кадры с которым моментально облетели соцсети. Во время пожара в соседнем корпусе он вышел на веранду отеля голым и невозмутимо давал себя снимать. Позже появились фотографии, где он уже в холле, в сопровождении охраны отеля – по-прежнему не одет, только в накинутом сверху банном халате и одноразовых тапочках.

МВД не комментировало ни одну из версий. Опубликовано видео ареста, лицо задержанного закрыто.