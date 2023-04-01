Ломджария: Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС станет крахом путинской пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики России. Саму концепцию на совещании Совбеза в пятницу представил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Главным источником «рисков» и «антироссийской политики» в концепции названы США.

По словам Лаврова, концепция «отражает революционные подвижки в международных делах». Сам Путин попросил МИД и другие ведомства «особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики».

Россия в документе названа «самобытным государством-цивилизацией, сплотившим русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». В концепции говорится об «уникальной миссии» России по «поддержанию глобального баланса сил» и «обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня». Внешняя политика России, как сказано в документе, носит «миролюбивый характер», но она разная по отношению к дружественным, нейтральным и недружественным странам.

В концепции признаётся, что возрос риск столкновений между крупными, в том числе ядерными державами, вплоть до глобальной войны. США и их союзники обвиняются в развязывании против России «гибридной войны нового типа». Россия, как сказано в документе, «не считает себя врагом Запада», но готова «отстаивать своё право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами». «Защита от деструктивного иностранного воздействия» несколько раз упоминается в документе как одна из стратегических целей России.

Москва, как сказана в документе, намерена уделять приоритетное внимание «устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах». Одной из главных целей провозглашается также защита «традиционных ценностей» в противовес неким «псевдогуманистическим неолиберальным» ценностям. Для отражения угроз Россия, как сказано, готова применять «симметричные и асимметричные меры», в том числе с использованием армии.

Отношения с сопредельными государствами в концепции названы наиболее важными для безопасности России. Фактически эти государства отнесены к российской сфере влияния: Россия, например, обязуется противодействовать размещению инфраструктуры «недружественных», то есть западных, государств в этих странах. Украина в документе не упоминается.

Важное значение в документе придаётся сотрудничеству с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией и Египтом, а также Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Страны Европы, как сказано в концепции, находятся под влиянием США, но если они пересмотрят свою политику, для них найдётся «достойное место в Большом Евразийском партнёрстве».

В целом документ повторяет и развивает тезисы о противостоянии с Западом, высказанные ранее российским президентом Владимиром Путиным. О войне в Украине, которая стала главной причиной жёсткого курса стран Запада по отношению к Москве, там упомянуто один раз, косвенно.