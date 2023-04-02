Защита обжаловала решение суда о взятии под стражу Лазаре Григориадиса

Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда в отношении 21-летнего Лазаре Григориадиса о взятии его под стражу на период следствия по делу о нападении на полицейских во время мартовских акций протеста. Защита просит заменить предварительное заключение на залог. Лазаре грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.

Накануне акция в поддержку Лазаре Григориадиса прошла у Госканцелярии – без громких речей, но под музыку. Вчера же за четыре часа активистами было собрано почти 20 тысяч лари для оплаты услуг адвокатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Лазаре Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества». По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта на улице Чантурия поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.

Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался. Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются слова сотрудников полиции. Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.