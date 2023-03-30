В Грузии продолжаются задержания участников мартовских акций. Вчера полиция арестовала молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции и использовании «коктейля Молотова». Сегодня же Тбилисский городской суд рассмотрел дела двух журналистов, задержанных на акциях по статьям Кодекса об административных правонарушениях – «мелкое хулиганство» и «неповиновение или оскорбление сотрудника полиции».

Журналист издания «Табула» Бека Джикурашвили и редактор «Публики» Зураб Вардиашвили дожидались начала процесса в здании Тбилисского городского суда около пяти часов. За это время Вардиашвили выдвинул теорию: «у них просто нет никаких доказательств, не знают, что делать, просто изматывают нас», – написал он в Facebook. Оба журналиста были задержаны 2 марта на акции протеста, организованной в день начала рассмотрения законопроекта «Об агентах иностранного влияния». Сторона обвинения утверждает, что журналисты препятствовали задержаниям людей, а Вардиашвили и вовсе несколько раз выругался в адрес полицейских, что обвиняемый отрицает.

«Я и работал, и протестовал. Лично я скандировал фразу «Нет российскому закону», говорил, что это предательство интересов государства. В этот момент откуда-то появился Важа Сирадзе (глава Департамента патрульной полиции), начал кричать: «Кого ты назвал предателем?! Задержите его!» Наверное, ему не понравилась моя позиция. Меня «запихнули» в машину. Естественно, МВД использовало непропорциональную силу. Пока меня тащили до автомобиля, около 10 журналистов кричали полицейским, что я журналист, чтобы меня не задерживали. Но ведь приказ отдал Сирадзе, даже если бы я был Папой Римским, меня бы все равно арестовали. Пусть хоть 15 годами лишения свободы мне угрожают – это никак не повлияет на мою позицию», – сказал представителям СМИ Зураб Вардишвили.

Журналисты не совершали никаких противоправных действий, а суд над ними – это лишь попытка оправдать незаконные действия полиции, утверждает правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили:

«В большинстве случаев задержания были неправомерными и незаконными, поскольку в основном были арестованы люди, которые мирно протестовали и не нарушали закона. Полицейские же, разозлившись, начинали задерживать всех подряд, без различия. Так произошло и в случае с журналистами, которые на законных основаниях исполняли свои профессиональные обязанности. Полицейские не знали, кого арестовывали, разобрались с этим только в полицейских участках и сразу же их отпустили. Их освобождение было признанием того, что их задержали незаконно. Именно поэтому был в итоге назначен суд над этими людьми, чтобы отказаться от признания того, что были совершены незаконные задержания. И это очень большая проблема».

Журналисты оказались в числе более 130 человек, задержанных непосредственно на мартовских митингах. Однако на этом МВД не остановилось и по сей день продолжает, как это называют в ведомстве, «следственные действия по задержанию всех лиц, напавших на сотрудников полиции и совершивших другие нарушения». Так, например, очередной мишенью МВД стал 21-летний Лазаре Григориадис, который, по утверждениям министерства, бросал камни и «коктейли Молотова» в силовиков и даже поджег автомобиль правоохранителей. В случае подтверждения его вины, задержанному грозит от 4 до 7 лет заключения по статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества».

В некоторых провластных СМИ появилась информация, что задержанный молодой человек – член политического объединения «Дроа», основанного Элене Хоштария. За эту версию ухватился и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, заявлявший ранее, что статус «иноагент» не носит никакой негативной нагрузки, однако сейчас он явно употребляет эту фразу именно в таком ключе:

«Никто не должен быть прощен за эти тяжелейшие нападения на представителей правоохранительных органов, свидетелями которых мы стали. Что касается конкретно этого человека. Видно, что он потерял какую-либо ориентацию, такие вот люди и проявляли насилие над полицейскими, и необходимо дать этому соответствующую оценку. Этот молодой человек связан с большевистской тройкой, объединением Вашадзе – Джапаридзе – Хоштария. Это указывает на то, что этот человек руководствовался субъективными интересами. Как вы знаете, большевистская тройка – это объединение «иноагентов», и этот человек действовал в их интересах».

На эти обвинения Элене Хоштария ответила публикацией в соцсети Facebook:

«Единственным виновником мартовских событий и предателем является «Грузинская мечта», захватившая парламент, нарушившая конституцию и применившая насилие против людей. Пока я лично не знаю задержанного парня, он не является членом «Дроа», но мы всячески будем его защищать. Мы занимаемся поиском контактов с его семьей и будем рядом с ними, если они этого пожелают».

Изучением дел задержанных на мартовских митингах занялся и аппарат Народного защитника, заявил сегодня омбудсмен Леван Иоселиани. «Отправка мирных участников акции в изоляторы была абсолютно незаконной», – говорит правозащитник. Все дела были отосланы в Специальную следственную службу, а сам Иоселиани ведет контроль над проводимым расследованием.

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