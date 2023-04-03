Гарибашвили: Григориадис «намеревался сжечь полицейского заживо»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил компромисс по поводу ареста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций против закона об «иноагентах».

«Несколько дней назад полиция задержала нападавшего на полицейских. Все видели кадры, как один из анархистов бросил в полицейских «коктейль Молотова», то есть этот человек намеревался сжечь полицейского заживо… Это неприемлемая красная линия, по которой мы будем бескомпромиссны», – сказал Гарибашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», также Гарибашвили сказал, что «план анархистов» был в том, чтобы добиться хаоса и в итоге насильственно сменить власть, но «государство проявило силу и ум». Тут же Гарибашвили пообещал, что «никто не будет наказан несправедливо».

«Хочу еще раз сказать, что если кто сегодня и выступает против процветания, так это деградировавшая экстремистская оппозиция. Они не хотят высокого экономического роста, мира, стабильности в стране», – утверждал премьер.

Оппозиция заявила, что премьер нарушил презумпцию невиновности, до приговора суда говоря о задержанном не как о подозреваемом, а как о «нападавшем на полицейских».

На прошлой неделе в Тбилиси прошли несколько митингов в поддержку 21-летнего Лазаре Григориадиса, которому грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.

Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества».

По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта, на улице Чантурия, поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.

Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался.

Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются утверждения сотрудников полиции.

Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.