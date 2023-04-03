Гибель прокремлевского блогера Владлена Татарского, который активно освещал боевые действия в Украине, может сыграть на руку Кремлю. Пока задержанная по подозрению в покушении на «военкора» Дарья Трепова дает показания, Москва уже обвинила в организации взрыва в петербуржском кафе украинские спецслужбы.

Взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Максим Фомин, более известный как «военкор» Владлен Татарский – российский блогер, освещавший войну в Украине и придерживающийся радикально прокремлевских взглядов, может привести к еще большему закручиванию гаек в российском медиапространстве.

Инцидент произошел на творческом вечере Татарского. По словам очевидцев, взрывное устройство сработало через некоторое время после того, как одна из посетительниц, представившаяся художницей Настей, передала блогеру в подарок статуэтку. Пострадали три десятка человек, находившихся на мероприятии. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. В Москве сразу назвали случившееся терактом и обвинили в его организации Украину.

«Ну, это террористический акт. Мы ознакомились с заявлением Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет активная фаза расследования. Мы видим, что предпринимаются достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. По данным НАК, есть информация о том, что к планированию этого теракта могут быть причастны украинские спецслужбы. И, естественно, это теракт. Конечно, мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этом теракте и приносим свои соболезнования родным и близким Фомина, погибшего в результате этого теракта», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что в гибели Татарского и смерти дочери философа-националиста, одного из идейных вдохновителей т.н. русского мира Александра Дугина Дарьи, погибшей в прошлом году также в результате взрыва, прослеживается один и тот же почерк:

«Россия выступила против киевского режима. Это режим, поддерживающий террористическую деятельность. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Вполне вероятно, что за убийством Фомина и терактом в Петербурге стоит режим, который стоит за убийствами уже много лет, с 2014 года. Именно поэтому и проводится спецоперация».

Спецоперация же по задержанию подозреваемой в преступлении длилась меньше суток. Девушку, которую в МВД опознали как уроженку Петербурга Дарью Трепову, искали недолго. За ночь несколько раз появлялась информация о ее аресте, но Следственный комитет подтвердил задержание только в понедельник.

«Следственный комитет России совместно с полицией задержал Дарью Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия. Мы пытаемся установить мотив преступления. Следователи решат вопрос о форме содержания ее под стражей», – заявила представительница СКР Светлана Петренко.

В МВД уточнили, что Трепову задержали на съемной квартире, а также распространили видео, на котором девушка говорит, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. Ответа на вопрос, кто передал ей эту статуэтку, на записи нет:

– Вы понимаете, почему вас задержали?

– Да.

– Зачем?

– За то, что была на месте убийства Владлена Татарского.

– Что ты сделала?

– Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

– Кто дал тебе эту статуэтку?

– Можно я попозже расскажу?

Национальный антитеррористический комитет России уже официально квалифицировал взрыв в кафе как террористический акт. По версии следствия, он был спланирован «спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова».

В прошлом году Дарью Трепову задерживали на антивоенной акции 24 февраля – в первый день вторжения российских войск в Украину. Ни до, ни после этого подозреваемая ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась. При этом, по данным российских СМИ, следствие не исключает, что девушка не знала о заложенном в статуэтке взрывном устройстве и ее могли использовать «вслепую».

В российских СМИ также выдвигают версию, что к взрыву мог иметь отношение муж Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов, который якобы может находиться в Грузии и что девушка собиралась также вылететь в Грузию через Стамбул. На это находящийся в Тбилиси лидер Либертарианской партии Ярослав Конвей заявил:

«Во-первых, Дарья, которой сейчас вменяют покушение на «военкора», не имеет никакого отношения к Либертарианской партии, мы никогда не имели с ней дел, и я впервые о ней узнал как раз вот из публикаций СМИ. Ее муж Дмитрий является членом нашей партии, он является членом санкт-петербургского отделения. Он выходил на протесты 24 февраля 2022 года, после начала войны, но впоследствии эмигрировал за границу, и все это время находится не в России. И, по его словам, по имеющейся у меня информации, он никакого отношения к этому не имеет. Сейчас он находится за границей, консультируется с адвокатами по поводу того, вменили ему обвинение или нет. Пока неизвестно, потому что сам он не в России. У меня нет никакой информации, что он находился в Грузии. Более того, свою эмиграцию он находился не в Грузии большую часть времени, а в другой стране. Не знаю, насколько сейчас безопасно сообщать, в какой именно, но это точно не Грузия. Если он сейчас находится в Грузии, то это произошло буквально недавно, и мне об этом не известно».

Что касается погибшего Владлена Татарского, то, несмотря на то, что российские СМИ называют его «военкором», он не был журналистом и принимал активное участие в военных действиях в Украине. До начала конфликта в 2014 году Татарский сидел в тюрьме за вооруженное ограбление банка, чего он сам никогда не скрывал. А позже воевал на стороне самопровозглашенных ЛДНР. При этом на подписании договоров об аннексии четырех украинских регионов в Кремле Татарский отметился мгновенно разлетевшимся по сети заявлением:

«Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте, с богом».

В Киеве отрицают какую-либо причастность к взрыву в Петербурге. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал случившееся «внутренним терроризмом».

С такой трактовкой согласны и в Американском институте изучения войны. При этом в аналитическом отчете организации приводится мнение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее передал помещение, в котором проходил творческий вечер Татарского, прокремлевскому движению Cyber Front Z. По словам Пригожина, он не стал бы «винить киевский режим» в смертях Максима Фомина и Дарьи Дугиной:

«На данный момент я не знаю подробностей происшествия. Мне сообщили только, что, к сожалению, Владлен Татарский скончался. Других подробностей мне не известно. Я действительно отдал кафе патриотическому движению Cyber Front Z, и там проводили разные семинары. На семинаре, наверное, произошла эта трагедия. Что касается смерти Дарьи Дугиной – да, аналогично. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, есть группа радикалов, которая вряд ли связана с правительством. Я бы назвал это так».

При этом американские аналитики склоняются к версии, что убийство известного блогера в кафе, принадлежащем Пригожину, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием бизнесмена и его ЧВК «Вагнер». По мнению специалистов, убийство Фомина, возможно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под вопрос главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на свой интерес к посту российского президента. При этом следствием гибели блогера может стать усиление самоцензуры среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под вопрос военные успехи Москвы. А также может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над российским информационным пространством.

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