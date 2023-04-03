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Президент Грузии начинает самостоятельную политическую игру – СМИ
Президент Грузии Cаломе Зурабишвили, которая все чаще критикует правительство, начинает самостоятельную политическую игру, сообщает оппозиционный телеканал «Пирвели». По утверждению телеканала, Зурабишвили предлагает женщинам-депутатам создать «единый проевропейский фронт» и ведет с ними переговоры.
СМИ ранее обратили внимание, что в поездке в Литву Зурабишвили сопровождает депутат из «Группы реформ» Теона Акубардия.
На аудиенции у президента кроме нее уже побывали Саломе Самадашвили, Ана Нацвлишвили и Хатуна Самнидзе. С другими Зурабишвили встретится по возвращении из Литвы.
«Пирвели» предполагает, что грузинская делегация оппозиционных женщин-политиков будет присутствовать 18 апреля в Европарламенте, во время выступления Зурабишвили.
Также сообщается, что президент Грузии может прийти в Европарламент с Наной Малашхия – эта женщина стала одним из символов мартовских акций протеста. Кадры, как она с флагом Евросоюза стояла перед спецназом под струями водомета, облетели весь мир.
Другие новости дня
НАСА объявило имена четверых астронавтов для миссии к Луне
Американское космическое агентство НАСА объявило имена четверых астронавтов, которые войдут в состав миссии «Артемида 2». Она отправится к Луне в следующем году.
В состав миссии вошли американцы Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и канадец Джереми Хансен.
Астронавты станут первыми людьми, совершившими полет вблизи Луны за более чем 50 лет. Они также будут первыми совершившими полет на борту ракеты нового поколения и космической капсулы «Орион». Экипаж не приземлится на Луну, а совершит облет спутника Земли, проверяя работоспособность «Ориона».
Сообщение НАСА приветствовал президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, отправка астронавтов к Луне вдохновит следующее поколение исследователей космоса.
Если миссия «Артемида 2» будет успешной, то США отправят экипаж на Луну в 2025 году. В этом случае Кристина Кук станет первой женщиной, побывавшей на поверхности спутника Земли.
- В конце прошлого года Луну облетел новый космический корабль НАСА, без астронавтов.
- В 2030-х годах отправку первых обитаемых полетов на Луну планирует Китай. В американском космическом агентстве ранее высказывали опасения, что Пекин может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. В КНР эти сообщения отвергли.
- Амбициозную программу Луны ранее анонсировала Россия. Бывший президент «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облет спутника к 2024 году, а высадку первых космонавтов на нее – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах «Роскосмоса» на год, а облета – сразу на четыре года, но и эти сроки эксперты считают нереалистичными.
Рядом с секретной резиденцией Путина на Красной Поляне установили ПВО – ФБК
В километре от секретной резиденции президента России Владимира Путина установили систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1», сообщили соратники оппозиционного политика Алексея Навального из Фонда по борьбе с коррупцией.
Согласно опубликованной фотографии, ПВО установили на склоне у горнолыжного курорта, пишет Кавказ. Реалии.
Участок площадью 20 гектаров с двумя домами, вертолетной площадкой и собственным подъемником в Краснополянском районе был найден журналистами в 2021 году. По документам он принадлежит компании «Газпром», но Путин пользуется им в качестве зимней резиденции, заявили в ФБК. Комплекс носит название «Дом приема официальных гостей «Ачипсе».
Согласно плану главного дома, который оказался в распоряжении ФБК, в нем есть спа-комплекс, лаборатория, цеха для хранения и обработки разных продуктов и отдельная кухня для федеральной службы охраны. Общая площадь двух домов составляет более 12 тысяч квадратных метров.
- В январе 2023 года в нескольких районах Москвы были развернуты комплексы противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы С-400 появились на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии, между парками «Сокольники» и «Лосиный остров». Военная техника также появилась в Коптеве и в районе Рублево-Успенского шоссе.
- В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что возможное размещение систем противовоздушной обороны в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины. Скорее всего, это игра напоказ, с помощью которой Кремль готовит граждан к затяжному конфликту, считают эксперты.
- В январе 2020 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Пресс-служба Кремля связь объекта с президентом всегда отрицала. 25 января это сделал и сам Путин. В то же время издание «Проект« со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в этой резиденции глава государства встречается с членами своего окружения и проводит «значимую часть своего неформального времени». Через год здесь была установлена бесполетная зона.
Поддержка решений МУС может стать уголовно наказуемой в России
В Госдуме России готовится законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда на территории страны. Этому было посвящено совещание в понедельник. Председатель Думы Вячеслав Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решений МУС.
Володин сообщил, что Дума готовит поправки в федеральный закон «О безопасности». Они должны запретить в России не только МУС, но и, как он сформулировал, «деятельность международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан». Какие именно международные организации могут попасть под запрет, глава Госдумы не уточнил.
Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций. Для этого готовятся изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах.
В совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов - по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
- 20 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МУС. СК обвиняет их в незаконном преследовании Путина и Львовой-Беловой.
Дело об убийстве блогера Татарского переквалифицировано на теракт
Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве общественно опасным способом. В пресс-релизе ведомства указано, что, по мнению следователей, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Конкретные заказчики не называются, следствие продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов вчера задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По мнению следствия, она передала Татарскому гипсовую статуэтку, в которой находилось радиоуправляемое взрывное устройство. Следственный комитет опубликовал видео, на котором Трепова дает признательные показания.
В пресс-релизе также указано, что Трепова «придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией».
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что теракт был спланирован «спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к инциденту. Он предположил, что убийство Татарского может быть делом рук российских «партизан». «В России пауки едят друг друга в банке», - написал Подоляк в твиттере.
Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в Телеграме, что Фонд борьбы с корупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой «навесить» на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой «переложить с больной головы на здоровую».
Телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» со ссылкой на свои источники заявили, что завербовать Трепову мог Роман Попков - бывший член Нацонал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, впоследствии оппозиционный активист и журналист, сотрудничавший с «МБХ-Медиа» Михаила Ходорковского. Попков уже несколько лет живет в Украине. Он неоднократно призывал к свержению режима Владимира Путина.
Сам Роман Попков тоже отверг свою причастность к убийству Татарского. Он сообщил, что никогда не пошел бы на такой риск, поскольку в России у него остались родственники, в том числе мать, живущая в Брянске. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, ее интересовала журналистика», - написал Попков. Он категорически отверг свою причастность к убийству, хотя считает, что Владлен Татарский «заслужил то, что получил».
Кроме того, выдвигались предположения о вовлеченности в преступление мужа Треповой Дмитрия Рылова. Рылов - член Либертарианской партии России, участник оппозиционных митингов. Однако, как сообщили в партии, Рылов уже несколько месяцев не живет в России. Сам он считает, что его жену могли подставить, и она не знала, что в статуэтке находится бомба. «Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала», - сказал Рылов.
- Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля около 19 часов вечера. Там проходил творческий вечер прокремлевского военного блоагера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- В случае признания Треповой виновной по статье 205 часть 3 УК РФ (террористический акт) Треповой может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Васильевском острове. Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
- Пригожин подтвердил, что некоторое время назад передал это кафе в пользование «патриотическому движению Кибер фронт Z» для проведения семинаров. Пригожин также заявил, что не стал бы обвинять во взрыве киевский режим. По его мнению, «действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству».
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вел телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
- 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.
NBC: китайский аэростат шпионил за военными базами в США
Китайский аэростат, сбитый над территорией США в феврале, собирал секретную информацию об американских военных базах. Об этом говорится в расследовании NBC. Его оборудование могло перехватывать электронные сигналы военной техники и переговоры американских военнослужащих. Китайская разведка могла получать информацию в режиме реального времени.
Со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников – двух действующих и одного отставного, – журналисты утверждают, что аэростат был управляемым, так что оператор мог заставить его остановиться над определенным местом или облетать его по кругу. Источники заявили, что командование военных баз принимало меры, затрудняющие перехват сигнала аэростатом, вплоть до отключения радиоэлектронного оборудования.
Также аэростат имел встроенный механизм самоуничтожения. Неизвестно, почему он не сработал – был неисправен или китайский оператор намеренно решил не идти на такой шаг.
- Аэростат был впервые замечен над Аляской 28 января. Через несколько суток он был уже над штатом Монтана, где находится, в частности, военно-воздушная база Мальстром и размещено ядерное оружие. 4 февраля он был сбит ВВС США над атлантическим побережьем. Обломки аппарата были изучены.
- Китай заявлял, что объект – гражданский научный аппарат, который сбился с курса. После его уничтожения власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм. Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин был отложен.
В Южной Осетии выпустят монету, посвященную «СВО»
В Южной Осетии решили выпустить монету, посвященную российскому вторжению в Украину. Тему президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев обсудил с главой Нацбанка Жанной Джиоевой.
Сообщается, что банк приступил к работе над эскизами монеты, посвященной т.н. «специальной военной операции» (СВО), в феврале текущего года.
«Было подготовлено несколько эскизов монеты. Как только мы определимся с выбором, мы приступим к размещению заказа. Сюжет и композиция эскиза должны отобразить поддержку со стороны народа Южной Осетии Российской Федерации в специальной военной операции, а также совместную борьбу российских и осетинских бойцов за достижение целей СВО», – заявила Джиоева.
Она выразила уверенность в том, что монета будет востребована «не только в Южной Осетии, но и за ее пределами».
«Предлагаю отчеканить монету из серебра 925 пробы с применением выборочного золочения и эмалирования, и выпустить ее тиражом не менее 500 штук», – сказала она.
Гаглоев, ознакомившись с эскизами монеты, предложил рассмотреть возможность направления эмиссионного дохода, полученного банком в результате её выпуска, на оказание помощи бойцам, участвующим в войне.
«В СВО принимают участие тысячи граждан Южной Осетии как в качестве добровольцев, так и в качестве военнослужащих, проходящих контрактную службу на 4-й российской военной базе. Наших бойцов поддерживают различные ведомства, государственные организации, жители республики оказывают посильную помощь», – сказал Алан Гаглоев.
Приобретая эту монету, каждый гражданин внесет свой личный вклад в общее дело, подчеркнул югоосетинский лидер.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия. Среди них российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев, Тамерлан Остаев и Алан Джиоев.
Омбудсмен Грузии назначил замом племянницу соратника по партии
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назначил своим заместителем Натию Джулакидзе. Она племянница лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили – друга и соратника Иоселиани.
Джулакидзе подтвердила факт родства с Алеко Элисашвили.
«Мы с Алеко члены одной большой семьи, Алеко мой дядя. Я была рядовым членом партии. Из-за того, что мы с Леваном много лет работали в одной неправительственной организации, когда они основали партию, я сначала помогала как активный сторонник, а потом как рядовой член партии, состояла и в политсовете», — сказала Джулакидзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Джулакидзе была членом партии «Граждане» со дня её основания. Перед парламентскими выборами 2020 года она пожертвовала партии 15 тысяч лари.
Еще одним заместителем омбудсмена Грузии стала юрист Элене Гудушаури.
Ранее должности заместителей Народного защитника покинули Георгий Бурджанадзе и Екатерина Схиладзе.
- Леван Иоселиани, прошедший в парламент по партийному списку «Граждан», покинул ряды политической организации после избрания на пост омбудсмена.
Абхазские таможенники задержали на Ингурском мосту «контрабандные» саженцы
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не позволили провезти через Ингурский мост саженцы туи, ели и каллистемона в количестве 68 единиц.
Как сообщили в абхазском Государственном таможенном комитете, сотрудники ведомства обыскали машину, следующую в Абхазию со стороны Зугдиди, обнаружили саженцы в багажном отделении, после чего «задержали подкарантинную продукцию».
В ведомстве указали на административное правонарушение, материалы по которому переданы в отдел дознания и таможенных расследований.
- В ноябре прошлого года в Абхазии сообщили об изъятии в городе Гали партии «минеральной воды грузинского происхождения». 192 бутылок обнаружили в подсобном нежилом помещении, расположенном на приусадебном участке.
- Ранее стало известно, что в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме». В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова», импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
- В магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
- В абхазской Генпрокуратуре тогда заявили о нарушении таможенного законодательства и необходимости привлечь индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.
Гарибашвили: Григориадис «намеревался сжечь полицейского заживо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил компромисс по поводу ареста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций против закона об «иноагентах».
«Несколько дней назад полиция задержала нападавшего на полицейских. Все видели кадры, как один из анархистов бросил в полицейских «коктейль Молотова», то есть этот человек намеревался сжечь полицейского заживо… Это неприемлемая красная линия, по которой мы будем бескомпромиссны», – сказал Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», также Гарибашвили сказал, что «план анархистов» был в том, чтобы добиться хаоса и в итоге насильственно сменить власть, но «государство проявило силу и ум». Тут же Гарибашвили пообещал, что «никто не будет наказан несправедливо».
«Хочу еще раз сказать, что если кто сегодня и выступает против процветания, так это деградировавшая экстремистская оппозиция. Они не хотят высокого экономического роста, мира, стабильности в стране», – утверждал премьер.
Оппозиция заявила, что премьер нарушил презумпцию невиновности, до приговора суда говоря о задержанном не как о подозреваемом, а как о «нападавшем на полицейских».
На прошлой неделе в Тбилиси прошли несколько митингов в поддержку 21-летнего Лазаре Григориадиса, которому грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества».
По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта, на улице Чантурия, поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.
Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался.
Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются утверждения сотрудников полиции.
Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.
- Многие уверены, что Григориадиса специально избрали для задержания из-за его внешности, так как премьер Гарибашвили ранее говорил, что часть демонстрантов была одета «в форму сатанистов». А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал 21-летнего Лазаре человеком «нарушенной ориентации».
Бывший президент Косова заявил в Гаагском суде о своей невиновности
Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи заявил о своей невиновности в убийствах, пытках и преследованиях во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. 3 апреля, в Гааге начались слушания по делу о военных преступлениях в Косове.
«Я абсолютно невиновен», – заявил Тачи в суде. Трое других обвиняемых – Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими – вину также не признали.
Тачи, Весели, Красничи и Селими входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции югославской армии и сербской полиции в мятежном Косове сопровождались массовыми нарушениями прав человека. Во время конфликта погибли около 13 тысяч человек, преимущественно этнических албанцев из Косова. Ещё порядка миллиона албанцев вынудили покинуть страну.
Прокуроры считают, что бывшие сепаратисты тоже несут ответственность за военные преступления. На них, как на лидеров ОАК, возлагается вина за сотни убийств и незаконных задержаний в Косове и северной Албании в 1998-1999 годах.
По словам прокурора, ОАК проводила «чёткую и явную политику по преследованию коллаборационистов и предполагаемых предателей, включая политических оппонентов». «Никто не стоит выше закона, даже в военное время», – добавил он.
5 ноября 2020 года Гаагский суд утвердил обвинение Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В тот же день политик ушёл с президентского поста в Косове и был заключён под стражу.
В воскресенье, 2 апреля, в Косове прошли массовые митинги в поддержку обвиняемых. Протестующие считают Гаагский суд «несправедливым» и рассматривают трибунал как попытку переписать историю борьбы Косова за независимость.
- Косово, где проживают в основном этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его признают, по разным оценкам, от 94 до чуть более ста государств, в том числе США и большая часть Евросоюза, но не Россия, Индия и Китай.
- В феврале 2023 года лидеры Сербии и Косова поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Однако Белград на уровне официальной риторики не допускает возможности признания независимости Приштины.
Кремль обсуждает ориентиры выборов президента: явка 70% при 75% голосов
На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводит администрация президента, обсуждалась формула президентских выборов в России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия, которое проходило в конце марта в мастерской управления «Сенеж».
По словам собеседников издания, в Кремле рассчитывают на более высокий, по сравнению с 2018 годом результат, и назвали ориентиры для президентских выборов 2024 года — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата.
Подразумевается, что кандидатом будет Путин. Принятые в 2020 году поправки к Конституции дают ему возможность баллотироваться на новый – пятый по счёту – срок. Сам Путин о своих планах баллотироваться на очередной срок не заявлял.
Опросы показывают высокий уровень поддержки Путина, однако в условиях войны и репрессий репрезентативность опросов может вызывать сомнения.
Перед президентской кампанией 2018 года перед вице-губернаторами ставили задачу обеспечить одинаковые явку и результат - в 70 %. Согласно официальным данным, явка тогда составила 67,5 %, а Путин получил почти 77 % голосов избирателей. Независимые наблюдатели и аналитики считают, что миллионы голосов Путину были приписаны.
В начале марта на семинаре для чиновников внутриполитического блока администрации президента подчёркивалось, что важны не cтолько проценты, сколько показатели в абсолютных цифрах, рассказал один из источников РБК.
В Кремле считают, что рейтинг Путина после объявления об аннексии четырёх областей Украины в сентябре прошлого года вырос, а люди на этих территориях массово поддержат Путина. При этом неясно, сколько граждан России сейчас на оккупированных территориях и каким образом там могут пройти выборы – сейчас там объявлено военное положение.
Как рассказали РБК участники мероприятия, выборы президента в 2024 году планируются в срок, в их легитимности не должно быть сомнений, действовать нужно только с помощью убеждения и работать со всеми группами населения, уделяя особое внимание молодёжи.
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу
После того, как 2 апреля государства-экспортёры нефти, входящие в группу ОПЕК+, объявили о сокращении добычи более чем на один миллион баррелей в сутки, цена нефти начала расти. В понедельник утром нефть марки Brent торговалась на уровне 85 долларов за баррель, что на 7% выше, чем накануне.
В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива, Казахстан, Алжир и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.
Саудовская Аравия заявила, что снизит производство на 500 тысяч баррелей в день, чтобы «поддержать стабильность нефтяного рынка».
Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что Москва продлевает своё решение о добровольном сокращении добычи с марта на полмиллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, передает ТАСС. Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тысячи.
Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на два миллиона баррелей в день, которое критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
В Белом доме заявили, что считает новое сокращение неразумным.
При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, а также помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине.
В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а также установили предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель.
Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель. Однако в марте этого года на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев, отмечает Reuters.
Президент Литвы о Грузии: давление на СМИ и НПО – «не путь к укреплению демократии»
В Вильнюсе состоялся совместный брифинг президентов Литвы и Грузии Гитанаса Науседы и Саломе Зурабишвили.
Науседа, в частности, заявил, что Литва и литовский народ последовательно поддерживают стремление Грузии к европейской интеграции. Кроме того, Литва поддерживает стремление Грузии углубить отношения с НАТО.
«Мы будем усиливать поддержку, чтобы вы сами могли выбрать альянсы – без вмешательства внешних сил. Литва поддерживает территориальную целостность Грузии», – сказал Гитанас Науседа.
Он поздравил народ и президента Грузии с тем, что в прошлом году была признана европейская перспектива страны.
«Мы искренне желаем Грузии успехов, чтобы она достигла своей цели и стала членом Евросоюза», – отметил Науседа.
Он добавил, что путь к вступлению в Евросоюз не является коротким и легким.
«Это путь преобразования страны, это четкие и ощутимые реформы, которые приносят пользу благосостоянию граждан страны», — сказал президент Литвы.
Гитанас Науседа считает, что европейская перспектива Грузии станет консолидирующим фактором для правительства Грузии при проведении реформ.
При этом он упомянул «политически мотивированные дела, давление на СМИ и неправительственный сектор», заявив, что это – «не путь к укреплению демократии и стойкости граждан».
По словам Науседы, темой обсуждения на встрече с президентом Грузии была война России в Украине, которая вызывает дестабилизацию в регионе и на Южном Кавказе.
Он считает, что экономические санкции против России снижают «способность агрессора продолжать достижение империалистических целей».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла в Литву с официальным визитом. Кроме официальных встреч, Зурабишвили посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы, центр для украинских беженцев и возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литовской Республики на Антакальнисском кладбище.
Перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию, остается закрытым
Рикотский перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию, остается закрытым. Причина – оползневые процессы, которые активизировались близ центральной автомагистрали.
По словам председателя Департамента автомобильных дорог Грузии Георгия Церетели, на сегодняшний день проводится комплексное изучение склона, проводятся топографические, геофизические и геологические исследования. Решение о возможности восстановления движения, предположительно, будет принято к концу недели.
С 30 марта движение автотранспорта переключилось с центральной автомагистрали на трассу Гоми-Сачхере-Чиатура, на 6-километровом участке которой сейчас идут плановые ремонтные работы. Таким образом, на дороге возникают пробки, а время в пути заметно увеличилось.
Дорога через Рикотский перевал соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В настоящее время на перевале идет строительство нового скоростного автобана. В середине марта из-за оползня было снесено временное покрытие одного из участков. В результате происшествия никто не пострадал.
Пригожин заявил о «юридическом» взятии Бахмута
Основатель российской частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области.
Пресс-служба бизнесмена опубликовала видео, на котором он рассказывает, что над администрацией был поднят российский флаг в память о «военкоре» Владлене Татарском, погибшем 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге.
«2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг «ЧВК Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически он наш. В западных районах сосредоточен противник», – говорится в сообщении.
Украинская сторона данное заявление не комментировала.
В конце марта представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что ситуация в районе Бахмута стабильно тяжелая, однако, по его словам, у российских военных стратегического преимущества нет.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что главной задачей Сил обороны в Бахмуте Донецкой области является истощение превосходящих сил войск РФ.
Аналитики ISW в своем отчете 22 марта заявили, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне западных сообщений о том, что войска РФ могут пытаться начать наступление по другим направлениям. Силы России незначительно продвинулись в южном Бахмуте, а украинские войска провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города 21 и 22 марта.
А по мнению британской разведки, существует реалистичная вероятность того, что российское наступление на Бахмут слабеет – отчасти это связано с передислокацией российских сил в другие секторы.
Президент Грузии прибыла в Литву с официальным визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла в Литву с официальным визитом.
Официальная церемония встречи грузинского лидера состоится во Дворце Президента Литовской Республики.
После переговоров Зурабишвили и литовский лидер Гитанас Науседа выступят с совместным заявлением для прессы.
В течение дня также пройдут переговоры с премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером парламента Литвы Викторией Чмилите–Нильсен.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Зурабишвили посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы, центр для украинских беженцев и возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литовской Республики на Антакальнисском кладбище.
В составе делегации, сопровождающей Зурабишвили, двое депутатов парламента Грузии от оппозиции: Алеко Элисашвили (Граждане) и Теона Акубардия (Группа реформ).
Посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе заявила, что визит будет способствовать углублению двусторонних отношений между странами и очень важен в контексте европейской интеграции.
Новым президентом Черногории избран Яков Милатович
В Черногории по итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося в воскресенье, победу одерживает экономист, кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович. Таким образом, он сменит на этом посту действующего президента страны Мило Джукановича, который руководил Черногорией с небольшими перерывами с 1991 года.
В ночь на 3 апреля наблюдавший ходом выборов Центра по мониторингу и исследованиям (CEMI), который базируется в столице Черногории Подгорице, сообщил, что Милатович получил более 60% голосов избирателей.
Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника.
37-летний Милатович бывший министр экономики и экономического развития Черногории. В его предвыборные обещания входила борьба с коррупцией и улучшение уровня жизни. В прошлом году Милатович стал соучредителем партии «Европа сейчас». Выступая перед своими сторонниками после победы, Милатович пообещал, что в течение следующих пяти лет Черногория войдет в Евросоюз. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.
При этом, как передает корреспондент Би-би-си на Балканах, его поддерживают партии, близкие к Сербии, России и православной церкви.
По данным CEMI, явка избирателей составила около 70%. Официальные результаты президентских выборов в Черногории будут объявлены в ближайшие дни после того, как будут рассмотрены все жалобы на нарушения в ходе голосования, если таковые будут поданы.
Кезерашвили: я не вмешивался в деятельность «Национального движения»
Бывший министр обороны Грузии, основатель телеканала «Формула» Давид Кезерашвили дал большое интервью, в котором среди прочего опроверг сообщения о своем вмешательстве в деятельность партии «Единое национальное движение». Он подчеркнул, что никогда не требовал кого-то нанять, уволить, включить в списки или исключить из них.
Кезерашвили подчеркнул, что не был знаком с бывшим председателем партии Никой Мелиа, а их первая встреча состоялась лишь после того, как последний вышел из тюрьмы.
«Все началось с известного выступления Ники [Мелия] в 2017-м, когда он обвинил меня, назвал криминалом, употребил слова, которые употребил. Я не был знаком с Никой, у нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того, как он вышел из тюрьмы со мной связался друг, который сказал, что можно устроить нам с Никой личную встречу. Встреча состоялась, я, разумеется, не отказался. Я не хожу по Грузии и не звоню людям с просьбой встретиться со мной, дескать во что бы то ни стало хочу помочь. Не в этом мой интерес. Данная просьба исходила с другой стороны, в преддверии выборов партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было. Встреча состоялась, мы договорились, я узнал, что было нужно, кое о чем мы договорились и после отношения пошли нормально. Прошли выборы, приехал Миша [Саакашвили], в Грузии развились определенные события», — сказал Кезерашвили.
Как пишет СОВА, он добавил, что поддерживает дружеские отношения с новым менеджментом «Единого национального движения» и если им понадобится помощь, с удовольствием ее окажет.
В 2017 году в эфире телеканала «Пирвели» Ника Мелия заявил, что Давид Кезерашвили «заработал миллионы воровством и грабежом», а теперь спонсирует партию Бокерия-Угулава «Европейская Грузия», он также обвинил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава в коррупции.
В интервью телеканалу «Формула» Кезерашвили признал, что поддерживал «Европейскую Грузию», однако сотрудничество прекратилось после неудачи партии на парламентских выборах.
В убийстве военкора Татарского подозревают антивоенных активистов
Следственные органы установили личности подозреваемых в убийстве военкора Владлена Татарского, сообщают российские государственные СМИ.
По их данным, взрыв в кафе, повлекший гибель Татарского, устроила 26-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что она задержана. Следствие полагает, что именно Трепова принесла в кафе, где выступал Татарский, коробку со статуэткой, в которую было вмонтировано взрывное устройство. При этом, по данным издания Baza, подозреваемая не задержана, её по-прежнему разыскивает полиция, а задержаны родственники Треповой, в квартире которых прошёл обыск.
Baza также сообщает, что полиция разыскивает мужа Треповой – члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом сам он на встрече с Татарским не присутствовал, а в Либертарианской партии утверждают, что Рылов и вовсе находится в эмиграции.
Телеграм-канал SOTA сообщает, что Трепову и Рылова полиция уже задерживала – в феврале прошлого года на антивоенных акциях в Санкт-Петербурге. Рылов тогда получил девять суток ареста.
В воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга один человек погиб, 25 – пострадали. Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
«Фонтанка» одной из первых сообщила, сославшись на сведения от своих источников, что погибший при взрыве – провоенный блогер, которого также называют военкором, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Позднее гибель Татарского подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.
«Был громкий звук такой, все из домов повылезали. Мне сын позвонил, он в следственной группе работает», – рассказала проекту Север.Реалии Наталья, жительница дома, где произошел взрыв. Мощность бомбы составила более 200 граммов тротила, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв Петербурге.
«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопросом времени», – написал Подоляк в твиттере.
Многие провоенные блогеры и пропагандисты в России обвинили в убийстве Татарского Украину, не дожидаясь доказательств, отмечает Русская служба Би-би-си.
Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в телеграм-канале, что Максим Фомин «был опасен» для властей Украины, и что его «профессиональная деятельность вызывала ненависть» у Киева.
Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Зеленский ввел санкции против дочери Рамзана Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий. В списке оказалась четвертая дочь главы Чечни Табарик Кадырова, пишет Радио Свобода со ссылкой на опубликованный указ президента Украины.
За что именно против дочери чиновника введены санкции, не сообщается. Киев считает, что физические и юридические лица из списка имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.
В открытом доступе почти нет информации о том, где работает Табарик Кадырова. Она упоминается лишь в хвалебных постах местных чиновников, которые ежегодно поздравляют ее с днем рождения. Также сообщалось, что Кадырова вышла замуж в прошлом году.
Окружение Рамзана Кадырова отреагировало на новость 2 апреля. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов написал пост в телеграме с оскорблениями в адрес президента Украины. Министр печати республики Ахмед Дудаев «обосновал« решение тем, что Зеленский «знает, откуда для него исходит угроза».
Всего санкции субботним указом введены против 33 физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.
Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.
- Сыновья главы Чечни 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию самопровозглашенной «ДНР». Эта поездка подробно освещалась в телеграм-канале Рамзана Кадырова – он утверждает, что его несовершеннолетние сыновья приняли участие в реальных боевых действиях. Критики заявили о монтаже.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных, при этом сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
В Финляндии оппозиционная партия объявила о победе на выборах
В Финляндии на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах с небольшим отрывом побеждает оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо.
По данным общественного вещателя Yle, после окончательного подведения итогов НКП может получить в парламенте 48 мандатов - на два больше, чем националистическая партия «Истинные финны». Социал-демократической партии нынешнего премьер-министра Финляндии Санны Марин, с высокой долей вероятности, достанется третье место и 43 депутатских кресла. Всего в парламенте 200 депутатов, отмечает Reuters.
После того, как избирательная комиссия страны подсчитала более 97 процентов поданных бюллетеней, Associated Press сообщило, что правоцентристская НКП объявила о победе на выборах, и что у неё 20,7% голосов. Далее следуют «Истинные финны» – 20,1%, а у социал-демократов 19,9% голосов поддержки.
Окончательные результаты выборов станут известны в среду, 5 апреля.
37-летняя Марин уже признала поражение. Она сталкивается с критикой в адрес своей партии, в частности, по вопросу о госрасходах, пишет «Голос Америки».
В случае победы НКП её председатель Орпо получит первый шанс сформировать коалицию. Партия лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее преимущество уменьшалось. Национальная коалиционная партия обещала в случае прихода к власти сократить расходы и остановить рост государственного долга.
Орпо сказал, что готов вести переговоры со всеми партиями, чтобы получить большинство в парламенте Финляндии, тогда как Марин отметила, что может войти в коалицию с Орпо, но не с националистами из «Истинных финнов». Для формирования правительства требуется, чтобы коалиция набрала более 100 мест.
Когда четыре года назад Санна Марин возглавила финское правительство, она стала самым молодым в мире премьер-министром, а всеми пятью вошедшими в коалицию партиями руководили женщины. При Марин страна начала процесс вступления в НАТО - в ответ на российское полномасштабное вторжение в Украину. При этом отмечается, что война в Украине имела лишь небольшое влияние на нынешнюю избирательную кампанию в Финляндии.
Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича
Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Энтони Блинкен выразил серьезную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.
Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на «необходимость уважать решения российских властей». «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать... делу политическую окраску», - говорится в тексте МИД России.
Сергей Лавров отметил, что американский журналист был взят с поличным. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- В четверг Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича на два месяца, до 29 мая. Ранее в тот же день стало известно о его задержании в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Подробности при этом не приводились . Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Госдепартамент заявил в пятницу, что работает над получением консульского доступа к отправленному в следственный изолятор журналисту.
- Белый дом отверг обвинения в шпионаже в адрес американского гражданина Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения оправданными нет никаких оснований. Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.
В Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский
В Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной, когда там проходило выступление Z-блогера Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка» и телеграм-каналы Mash и 112. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Татарский погиб.
Вероятно, при взрыве также пострадали 16 человек, сообщает «Интерфакс».
В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.
Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере присутствовали приблизительно 100 человек.
Как пишет «Фонтанка», раньше кафе принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В выходные здесь собирался дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами против неравенства, насилия, угнетения и террора. Марш начался на проспекте Агмашенебели, перед новым театром имени Васо Абашидзе и завершился в саду Дадиани.
Как отметили участники марша, государство взяло на себя местные и международные обязательства для достижения гендерного равенства, в том числе в рамках плана евроинтеграции из 12 пунктов, однако жестокое и унизительное обращение в отношении женщин не прекращается.
Участники марша призвали политиков публично отмежеваться от насилия в отношении женщин, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
До начала шествия на место прибыл Народный защитник Леван Иоселиани. Он отметил, что положение женщин, защита прав являются приоритетом.
«Выражаю солидарность с содержанием этой акции, что любое насилие в отношении женщин недопустимо. Я солидарен со всеми женщинами, которые испытывают насилие. Положение женщин, защита прав является приоритетом, поэтому я здесь», - отметил Иоселиани.
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