Президент Грузии в очередной раз подвергла «Грузинскую мечту» жесткой критике, на этот раз с парламентской трибуны. Саломе Зурабишвили заявила, что большинство реформ и законов, принимаемых правящей партией, в последнее время преследуют одну цель – удержать власть. Представители парламентского большинства не согласились с критикой и обвинили президента в сговоре с оппозицией.

Президент начала свое выступление со слов солидарности с Украиной и призвала собравшихся почтить память погибших в Буче, после чего сообщила, что сегодняшнюю дату она выбрала неспроста. Глава государства решила выступить в парламенте в годовщину проведения референдума о восстановлении государственной независимости.

«Это день, когда народ избрал свое будущее… и сегодня Грузия стоит перед решающим выбором. Цель ясна – это европейское будущее», – сказала Саломе Зурабишвили.

Президент напомнила представителям «Грузинской мечты», что именно в годы их правления была принята 78-я статья Конституции, согласно которой конституционные органы должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз». На этом достижения коалиции не закончились, заявила президент, ее представители «победили авторитаризм, вернули государство в демократический мир, освободили бизнес от террора, вернули плюрализм и свободу слова в медиа-среду». Однако хвалебная речь продолжалась недолго.

«Где вы сейчас стоите и почему не выполняете волю народа?» – с этих слов президент стала разбавлять сказанное ранее большой ложкой дегтя. Сегодня правительство «противостоит внешней цели страны и мандату», – сказала Зурабишвили:

«Вместо усиления государственных институтов – краеугольного камня демократии – усиливается однопартийная система и ее влияние. Принятые в ускоренном режиме законы, упразднение Службы госинспектора и создание новой, изменения в процесс назначения судей и законопроект «об иноагентах», все это служит не усилению демократии или благополучию граждан, но упрочнению и продлению власти. Даже необходимая стране судебная реформа зашла в тупик. Ваша власть не разорвала этот порочный круг, в котором годами находятся одни и те же люди. Началось усиление влияния партии на правительство и парламент».

В 2021 году, после ухода из политики тогдашнего председателя правящей партии Бидзины Иванишвили началось изменение внешнеполитического курса, и с того момента в обществе бытует «недопонимание того, кто несет ответственность за этот новый курс», продолжила президент. Правящая партия за последний год не проявила солидарности с украинским народом, оскорбляла партнеров Грузии и обвиняла их в попытке открыть в стране второй фронт, практически приравнивая это к европейскому будущему, говорит Саломе Зурабишвили:

«Как бы вы ни пытались распространять конспиративные теории о втором фронте, грузинский народ хорошо знает, что идея создания Евросоюза служит миру, а не войне. Европейский союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии ЕС и мирного развития. Потому как бы вы ни пытались навязать народу эти моделированные сценарии, которые странно совпадают с посылами России и сепаратистов, вы не добьетесь результатов. Нет! Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого второго фронта. Как бы вы ни пытались убедить народ в том, что европейские и наши национальные интересы разнятся, вам не удастся избежать реальности, поскольку защита территорий, деоккупация, усиление сил обороны, безопасность населения, развитие экономики и образования невозможно представить без тесного сотрудничества с нашими партнерами».

Парировать обвинения президента решил лидер парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе:

«Когда даже некоторые страны, присоединившиеся к Римскому статуту, не осмелились поддержать нарратив, что Россия должна предстать перед Гаагским судом, Грузия поддержала Украину. И параллельно мы получили уличные акции и отзыв посла. Возникает вопрос: если бы мы присоединились к санкциям, если бы отпустили добровольцев в Украину, если бы начали гонение граждан РФ, если бы повелись на заявления и призывы некоторых украинских чиновников, как бы мы избежали войны?»

Своими заявлениями президент положила начало «новой волне поляризации», сказал депутат. Зурабишвили назвала рекомендации ЕС «выполненными формально», что практически означает их невыполнение, а это, по логике Мдинарадзе – продолжение риторики оппозиции, прибегающей к любым действиям для того, чтобы Грузии не был предоставлен статус кандидата. По мнению политика, таким образом оппоненты хотят добиться смены власти, в чем им активно помогает президент.

Будто предвидя подобные обвинения, президент заранее коснулась этой темы. Дороги главы государства с правящей партией разошлись, когда ее представители пожертвовали «европейским, свободным, демократическим будущим» ради сохранения власти, сказала Зурабишвили:

«Президент Грузии – гарант единства государства и национальной независимости… как бы вы ни пытались грозить мне импичментом, обращаться с жалобами в Конституционный суд, привязывать меня то к одной, то к другой силе, стараться запретить мне международные визиты, ограничивать меня в коммуникации с местными властями в регионах, жаловаться на мой грузинский, в чем бы вы меня ни обвинили, вы все равно не измените ни меня, ни мою цель. Не изменили вы меня, так и будет в будущем».

В свою очередь, представители оппозиции призвали президента к большей активности и напомнили Зурабишвили, что остается нерешенным вопрос политических заключенных. Говорит депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили:

«Государству нужен президент, который не просто будет делать хорошие заявления перед зарубежными СМИ и на международных форумах, но реальный политический актор, защитник Конституции и гарант исполнения. Грузии необходима победа, и важная ее часть – это консолидация общества вокруг европейской перспективы, а это невозможно без деполяризации. Деполяризация же не представляется возможной без объективного и справедливого решения вопроса Михаила Саакашвили и менеджера оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия… Необходимо отложить политические симпатии. Это не требование – это объективное ожидание народа».

Вопреки ожиданиям, президент не стала отвечать на заявления депутатов. Саломе Зурабишвили покинула зал заседаний, не выступив с заключительной речью.

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