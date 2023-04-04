Сегодня днем температура воздуха в приморской части Абхазии подскочила до 22-25 градусов выше нуля. А еще несколько дней назад, с 1 апреля, как и предполагали до этого многие благодаря поднявшемуся уровню воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС и сокращению расходов электроэнергии на отопление, были прекращены ее веерные отключения.

Но РУП «Черноморэнерго» не стало давать об этом объявления: по неофициальной информации, там не захотели выступать с «победной реляцией» не будучи уверенными, что не придется снова прибегать к «вееру» и читать затем возмущенные комментарии интернет-пользователей. (Кстати, синоптики говорят, что вскоре будет и похолодание. Да и незаконные криптодобытчики могут резко активизировать свою деятельность, что всегда чревато ростом энергопотребления.)

Только ведь абхазский сегмент соцсетей таков, что место для возмущений найдется всегда. В данном случае в Facebook была крупно выложена вырванная из контекста фраза о том, что в Джварском водохранилище готовятся к сбросу лишней воды. И это спустя весьма короткое время после тревожных сообщений, что уровень воды там достиг критически низкого уровня – около 412 м над уровнем моря. Публикация эта появилась аккурат 1 апреля, когда кое-кто из комментаторов уже обратил внимание на прекращение веерных отключений, а кто-то еще нет. Было несколько доброжелательных откликов:

«А свет-то в час ночи не отключили!!! Ура, сограждане! Завтра после 12-ти можно праздновать отмену графика?»;

«Плотина может не выдержать давление воды, там определенное соотношение нужно. Пока там не так много воды, чтобы сливать, но ожидаются потепление и паводок».

Была помещена и ссылка на публикацию в СМИ в апреле 2021 года, где рассказывалось о последнем сбросе воды из Джварского водохранилища.

Но это все утонуло в потоке негодования людей, которые в основном имеют смутное представление о происходящем:

«Свет с водой вместе сбрасывают, так как его слишком много и провода не выдерживают»;

«С кем мы имеем дело? Хочется застрелиться»;

«Это типа прикол над народом?»;

«Уже кукушка едет у нас от таких новостей. Пытаемся быть на позитиве».

Блогер Инал Лазба, который в свое время работал в структуре РУП «Черноморэнерго» и нередко делится в соцсетях мыслями о проблемах абхазской энергетики, поместил на своей странице в Facebook небольшой пост, который начинается так: «Многих удивила информация о сбросе воды в Джварском водохранилище…». И далее он объяснил аудитории свое видение ситуации.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Лазба, и он сказал, что все тут началось с недопонятого интервью председателя совета директоров ИнгурГЭС Левана Мебония:

«Гал-ТВ брало интервью у Мебония, и он что-то им сказал, а они поняли, будто идет сброс воды. Но такого не может быть сейчас. Потом другие СМИ подхватили…

– Короче, как «испорченный телефон».

– Понятно, что в будущем сброс возможен. На самом деле, это явление нередкое. Сброс чисто технически необходимо производить в период сильных паводков во избежание большой нагрузки на плотину. Но сейчас такая ситуация, что информация о сбросе воды меня удивила. Я полагаю, что это недопонимание какое-то сложилось, потому что на данном этапе это фактически исключено. Дело в том, что на сегодня уровень воды в Джварском водохранилище 442 метра плюс-минус, может быть, один-два метра. Это далеко не максимальное значение. Максимальный уровень для сброса воды – это 510-512 метров. Кстати, за последние два года мы до этих показателей, насколько мне известно, не доходили. Почему вообще производится сброс? При хорошем притоке воды – свыше 600 кубов в секунду – и находясь вот на таких уровнях, о которых я сказал, может происходить сброс воды. И, естественно, руководство ИнгурГЭС информирует население о сбросе. Необходимость этого связана, прежде всего, с безопасностью людей. Но на данном этапе приток очень низкий – это порядка 88 кубов в секунду. При таком притоке водохранилище если и наполняется, то несильными темпами. И даже, насколько мне известно, небольшое падение было за последние несколько дней. Если приток идет свыше 600-800 кубометров, тогда уровень воды повышается метра на два в сутки, и это вредно для водохранилища. Мне кажется, что с учетом высокого уровня потребления электроэнергии в Абхазии, что тоже влияет – чем выше потребление, тем выше расход воды, до высоких уровней в этом году мы не дойдем. Я предполагаю».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях