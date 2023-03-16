Жителям Абхазии не привыкать к веерным отключениям электроэнергии в зимне-весенний период, а порой, бывало, прихватывать приходилось и конец осени. Причины для сведущих людей хорошо известны. Это и изношенность электросетей, из-за которой значительная часть энергии не доходит до потребителей, и климатические изменения, из-за которых в конце зимы – начале весны, до начала интенсивного таяния ледников в горах, уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС стал падать до критического уровня, не позволяющего вести генерацию для выработки полного объема потребляемой электроэнергии.

Все это резко усугубилось в последние три-четыре года из-за скачка все растущего энергопотребления, в частности, для незаконного майнинга криптовалют, в результате чего без перетока электроэнергии из Российской Федерации уже просто невозможно стало обходиться, совмещая его при этом с веерными отключениями. Нынче проблем добавил затянувшийся капитальный ремонт высоковольтной линии «Ачгуара», по которой обычно снабжалась от ИнгурГЭС западная половина территории республики.

Теплая погода в начале года при сохраняющемся перетоке из РФ позволила сделать паузу в веерных отключениях. Но затем к ним снова пришлось прибегнуть, причем в последние недели их объем достиг четырех часов в сутки в западной части Абхазии и семи – в восточной.

Вернувшись в конце февраля из рабочей поездки в Москву, президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что ему удалось договориться в правительстве России о продолжении перетока электроэнергии в западную часть Абхазии до конца марта. В минувший понедельник, 13 марта, он посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». В инспекционной поездке его сопровождала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. И. о. главного инженера РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия доложил главе государства о ситуации на ВЛ. Еще к 23 января все работы по монтажу новой линии электропередач были завершены. После ремонта на ВЛ «Ачгуара» был произведен тестовый пуск на пять часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации можно будет протестировать линию при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию. Сейчас производится монтаж нового грозотроса; для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Все необходимые материалы, в том числе грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем, завезены. Монтаж грозотроса производится методом замены участков старой грозозащиты на новую, что позволяет эксплуатировать линию электропередач до окончательного монтажа всей системы грозозащиты.

Между тем в соцсетях стали появляться посты недовольных энергопотребителей: все говорят, что уровень воды в водохранилище поднялся, а веерные отключения и не думают отменять; словом, снова дурят нашего брата… Некоторые наблюдатели предположили в связи с этим, что авторами этих постов могли быть как несведущие люди, ибо приток воды в водохранилище еще слишком мал, так и те, кто понимает это, но пишет так из соображений политической конъюнктуры, чтобы поддерживать напряжение в обществе.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, чтобы он прокомментировал ситуацию. Алхас отметил, что нормальный, летний уровень воды в водохранилище – это уже после 450 метров над уровнем моря, но пока до него далеко:

«Сейчас поднимается вода, действительно. Но если мы полностью перейдем на потребление с ИнгурГЭС, то… Потому что они тоже берут оттуда генерацию, грузины, грузинская сторона… Если мы полностью перейдем сейчас на эту воду, то она через неделю-полторы закончится.

– Сейчас вода на какой отметке?

– Четыреста двадцать с чем-то… Четыреста двадцать семь, по-моему. В день по два метра добавляет. Надо еще сэкономить чуть-чуть, чтобы спокойно перейти. Если мы сейчас с этим потреблением перейдем, когда почти все еще отопление включают, то мы закончим все печально и быстро.

– Ну, тут же еще такой момент, что с «Ачгуарой» не закончили…

– Да.

– Там тридцать солнечных дней надо, а солнечные дни – это такая вещь, что могут быть, а могут и не быть».

Правда, тут мы вспомнили, что эксплуатировать линию «Ачгуара», через которую ИнгурГЭС питает западную Абхазию, можно будет и до окончательного монтажа всей системы грозозащиты. Это как раз не столь уж важно. А вот если владельцы майнинг-аппаратов, как уже бывало, все радостно разом подключатся… Зашла у нас речь и том, что пока не назначен новый руководитель РУП:

«Ну, сейчас… я уже забыл, запутался… Кто возглавляет «Черноморэнерго»?

– Зенгишвили исполняет обязанности.

– В общем, до конца марта, как говорил президент, будет переток. Ну, тогда уже с апреля, хочешь – не хочешь, надо будет переходить полностью на питание от ИнгурГЭС?

– Ну, это уже, как они решат, наверху».

И еще пара цифр про водохранилище. В этом году уровень воды в нем понижался до 410 метров, но в былые годы даже 425 метров уже считались критическими.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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