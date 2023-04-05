Поздно вечером 23 марта абхазский сегмент соцсетей облетели кадры полыхающего здания армянской средней школы в селе Аракич Очамчырского района. Не было и десяти вечера, когда жена охранника школы позвонила ее директору и сообщила о беде. Огонь быстро охватил второй этаж и заднюю часть здания. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов, которые тушили пожар до часу ночи. По одной из версий, пожар начался в компьютерном классе из-за перегрева бесперебойника.

Было множество сочувственных эмоциональных комментариев в «Фейсбуке». Хотя нашелся и один «шутник», который отозвался: «Вот, наверное, дети радуются, что завтра в школу не надо идти». На самом деле, многие ученики прибежали к горящему зданию школы, стояли и плакали, потому что бессильны были что-то сделать. Директор школы Кегануш Кансузян говорит, что спасти от огня удалось очень немного из имущества учебного заведения.

Уже на следующий день педколлектив абхазской средней школы из соседнего села Атара в лице директора Светланы Бутба предложил ученикам и учителям из Аракича продолжить после весенних каникул учебный процесс у них. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с пресс-секретарем Министерства просвещения Абхазии Асланом Кутелия и поинтересовалось:

«Какое расстояние там?

– Около двух-трех километров. Отдел образования администрации Очамчырского района выделил школе автобус, еще один у них есть. Во дворе школы, которая сгорела, они забирают учеников, привозят в Атару и после занятий отвозят обратно.

– Сколько там всего учеников?

– До 78».

На восстановление школы в Аракиче необходимо около 30 миллионов рублей. Стены во время пожара не сгорели, и это облегчит работу. Армянская община Абхазии взяла на себя обязательства по восстановлению сгоревшего здания. Уже разобраны завалы на месте пожара, и есть надежда, что следующий учебный год аракичские ученики начнут в родной школе.

Сгоревшая школа – это, конечно, случай редкий, вопиющий. Вспоминается, как несколько лет назад из-за пожара, повредившего только часть сухумской 2-й средней школы, ее ученики долго занимались в других городских школах. Но тут, по крайней мере, понятно, что государство и общественность возьмут восстановление здания на себя. Или же, когда в прошлом году сгорел коммунальный ветхий дом в Гагре близ вокзала, государство взяло на себя обязательства по расселению живших там нескольких семей. А как быть, что случается гораздо чаще, когда пожар уничтожает частный жилой дом? Да, первичную помощь погорельцам могут выделить, но построить капитальный жилой дом за счет государства каждой семье – это и в куда более экономически благополучных странах не могут. Тем более что тут всегда возникает вопрос о личной ответственности хозяев за случившееся.

Вспоминается такой эпизод времен президентства Рауля Хаджимба. Когда проходила его встреча с так называемым активом Сухумского района, он заговорил про обращения погорельцев, которые хотят, чтобы государство обеспечило им строительство нового дома. «Но такого и в советские годы не было!» – удивлялся четвертый президент Абхазии. А позже, уже во время президентской избирательной кампании, одна активистка «Фейсбука» изо дня в день высказывала в его адрес много негодования, не скрывая, что он отказал ее родным в восстановлении дотла сгоревшего сельского дома…

А на недавнем заседании кабмина Абхазии премьер-министр Александр Анкваб заговорил на эту тему, предложив в будущем значительно увеличить резервные фонды президента и кабмина:

«К сожалению, пожары происходят потому, что электропроводка, которая в домах, знаете, каких домов? Сороковых, пятидесятых, шестидесятых… Давайте подумаем. Мы же часто говорим, что у нас научный подход. Тут можно к науке и не приближаться, а к практической действительности надо приближаться постоянно, быть с ней рядом».

Когда говорят о ветхой проводке, тут тоже можно предъявить какие-то претензии хозяевам: могли бы, мол, озаботиться заранее ее заменой. На даже если речь идет о таком случае, когда хозяин засыпает в постели с непотушенной сигаретой, маленьких детей, если они у него есть и остались без крыши над головой, все равно жалко… Об этом и многом другом на данную тему мы говорили сегодня с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гезердава. А начали с того, что во всех, как говорится, цивилизованных странах проблема решается просто – страхованием жилища. Но в Абхазии до этого «ехать и ехать». Гезердава говорит:

«Страхованием этот вопрос, конечно, не решится, потому что страхование – это тоже такое недешевое удовольствие. И у нас сфера услуг не развита, потому что она требует определенного уровня экономики и так далее. О страховании давно у нас говорят, но… Тем более часто речь идет о людях, которые живут за чертой бедности и не имеют возможности вносить страховые взносы, чтобы рассчитывать на компенсацию… Сегодня мы нередко слышим об этих пожарах в деревнях, когда выгорает целый дом. Возможно, это следует решать на уровне местных бюджетов, возможно – и республиканского. Да, это серьезные затраты. Но государство во многих случаях может помочь, если захочет. Потому что они могут тратить деньги на автомобили, когда покупают для чиновников, у них бюджеты довольно большие на содержание министерств. Так что я не совсем верю в этот тезис, что «денег нет». Когда надо, они находятся, но для простых граждан их не хватает. Эмоционально это так».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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