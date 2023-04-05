Недавно на сайте республиканской унитарной организации «Абхазская железная дорога» появилось сообщение о том, что «впервые в истории Абхазской железной дороги на сухумский вокзал прибыл контейнерный поезд – это линейный логистический сервис – грузовой поезд». В «контейнерах перевозится широкая номенклатура грузов», а прибывший в Абхазию поезд состоит из 62 контейнеров с общим весом груза 2700 тонн. Прибытие грузового контейнерного поезда заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа назвал «первой ласточкой» и выразил надежду на то, что, несмотря на незначительный таможенный платеж, «по копеечке соберется бюджет государства». Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал известие о контейнерном поезде и не разделил оптимизм чиновника из ГТК.

– Ахра, что вы думаете о транзите вообще и о прибытии в Абхазию первого грузового контейнерного поезда, о котором сообщило РУП «Абхазская железная дорога»?

Транзит выгоден железной дороге и морским портам, у них появляются работа и доход, но я оптимизма особенного не вижу

– Конечно, транзит выгоден железной дороге и морским портам, у них появляются работа и доход, но я оптимизма особенного не вижу. Во-первых, транзит давно налажен. Если вы помните, был скандал в Турции из-за происхождения угля. По-моему, это было года два назад. Было непонятно, шел ли в Турецкую Республику через Абхазию российский уголь или это был какой-то другой уголь, но были протесты со стороны Грузии, поэтому я бы публично пока эти вопросы не озвучивал.

– Из России транзитные грузы приходят в Абхазию, как они двигаются дальше?

– Грузы идут по железной дороге или автомобильным транспортом, приходят в наши порты (в очамчырский или в сухумский), перегружаются на турецкие корабли и идут дальше в Турцию либо в другие страны. Это уже многолетняя практика.

– Сообщают, что в Абхазию пришли 62 контейнера, это много или мало? И что это за контейнеры?

– Есть в мировой практике контейнерные перевозки – заказан груз и его перевозят в контейнерах. Они очень удобны, потому что очень хорошо располагаются на железнодорожной платформе по размеру, и потом при перегрузке на корабли их очень удобно перегружать и дальше доставлять груз заказчику. Такая форма доставки называется контейнерными перевозками. Есть даже огромные океанские лайнеры, которые называются контейнеровозами. Сами контейнеры в Абхазию в первый раз пришли, но грузы приходили разные и до этого: из Турции в Абхазию, а потом в Россию, или, наоборот, из России в Абхазию, а потом в Турцию.

– В данном транзите, о котором говорит Алиас Лабахуа, Грузия не участвует, грузы приходят из России в Абхазию, перегружаются на корабли и отправляются в Турцию, правильно я вас понимаю?

Грузия никак в этом не участвует, скорее всего, они будут протестовать по этому поводу

– Да, вы абсолютно правильно понимаете. Республика Грузия никак в этом не участвует, скорее всего, они будут протестовать по этому поводу вновь и вновь. Протестов с их стороны всегда было много.

– Алиас Лабахуа говорит, что Абхазия почти ничего не имеет с этого транзита, так как таможенный платеж небольшой, но «сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом: сегодня одна поставка, завтра – другая, и так по копеечке собирается бюджет нашего государства». А какую-то прибыль имеет от этого транзита государство или не имеет?

– В том положении, в котором находится Республика Абхазия, это противодействие властей Грузии, закон об оккупированных территориях, все это очень сильно мешает развитию транзита. Что касается таможенного сбора, он незначительный и с точки зрения таможенных платежей мало что дает. Можно полностью загрузить железную дорогу транзитом, но таможенные сборы все равно будут незначительные.

– Почему?

Экспорт практически не растет, если учесть инфляцию и рост цен, он стоит на месте уже четвертый год! Это значит, что внутреннее производство тоже практически не растет, что экономика в застое

– Потому что ставка мизерная, и, кстати, это мировая практика. Здесь речь больше идет о загруженности субъектов хозяйствования: железная дорога заработает и будет иметь выручку и доход; и морские порты доход будут иметь, потом они, естественно, будут платить налоги. Но я не считаю, что те потребности, в которых нуждается наша страна, этот вид деятельности сможет перекрыть и обеспечить. Я хочу напомнить, что у нас дефицит республиканского бюджета в размере 1 млрд 700 млн рублей. И сам Таможенный комитет в квартальном отчете объявил, что у них рост платежей в республиканском бюджете всего лишь 7%. Я на сегодняшний день не вижу, как наше правительство и чем собирается перекрывать этот дефицит? Надо говорить о более реальных вещах и говорить о том, как увеличить экспорт. Посмотрите отчеты, экспорт практически не растет, если учесть инфляцию и рост цен, он стоит на месте уже четвертый год! Это значит, что внутреннее производство тоже практически не растет, что экономика в застое, вот о чем надо говорить.

– Ахра, как, по-вашему, данный транзит имеет отношение к обходу санкций?

– Я думаю, что имеет. В связи с тем, что западные санкции касаются не только финансовых или товарных потоков, санкции коснулись еще и логистики. Есть запреты по грузоперевозкам, по железнодорожным перевозкам со стороны Запада. Безусловно, это последствия этих санкций, естественно, бизнес ищет каналы и пути доставки и обмена товаров, и получается, что Абхазия их сейчас устраивает.

– С точки зрения транзита, какую особенную ценность представляет собой Абхазия? Через нее могут идти большие или маленькие потоки грузов, какие у нее возможности?

Наши порты всегда имели небольшой объем возможностей по перевалке грузов. Реконструкции не было, новых мощностей не было, большие корабли не могут заходить к нам в порт

– У нас возможности небольшие, наши порты всегда имели небольшой объем возможностей по перевалке грузов. Реконструкции не было, новых мощностей не было, большие корабли не могут заходить к нам в порт. Могут заходить корабли водоизмещением 2,5-3 тысячи тонн, это небольшой тоннаж, поэтому и возможности небольшие. Если инвестор будет заинтересован, а раньше инвесторам предлагался как инвестплощадка очамчырский порт, но, к сожалению, реализация этого проекта многолетняя, порт за два дня не построишь. А те грузы, которые сейчас пойдут через Абхазию, будут небольшие партии, небольшие объемы.

– Ахра, что говорит вам ваш опыт, какие грузы из России идут в Турцию?

– В основном это связано с энергоносителями – это уголь, металлы, все, что необходимо турецкой экономике. В основном это сырье. Назад, скорее всего, идет через Турцию параллельный импорт. Были переговоры в Турции, туда приезжали представители Евросоюза, министр финансов США прилетал, они пытаются этот канал перекрыть. Это не связано с Абхазией, это связано в большей степени с Грузией и с Арменией, потому что там возможности для перевалки грузов значительно больше еще с советских времен. Официальная статистика показывает, что Грузия почти на 40% увеличила экспорт в Россию. Естественно, они в таком объеме не могли увеличить внутреннее производство, поэтому я говорю, что все это зыбко, все эти вопросы, связанные с транзитом, потому что противостояние идет такое в мире, что ты планируешь одно, а можешь получить совершенно другую ситуацию. Ставку надо делать на собственное производство, надо ориентироваться на российского туриста и обеспечивать доходы граждан и государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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