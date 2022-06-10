Абхазских экспертов заинтересовала транзитная «арифметика»

Россия стремится возобновить региональный формат «3+3», в котором приглашает принять участие Грузию. Как в Абхазии реагируют на эту инициативу, «Эхо Кавказа» выясняло у экономиста Ахры Аристава и помощника президента по международным делам Максима Гвинджия.

Вчера на сайте «Эхо Кавказа» был опубликован материал под названием «Вовлечение без участия, или Особенности грузинской транзитной арифметики». Он был замечен абхазскими экспертами, размышляющими на тему места Абхазии в инициативах российской стороны, которая предлагает Грузии присоединиться к формату регионального сотрудничества «3+3».

В публикации тбилисского автора Ираклия Орагвелидзе речь идет о визитах министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию и в Армению, во время которых он поднял вопрос возобновления формата «3+3» и сетовал на отсутствие в нем представителей Грузии. Напомним: формат «3+3», по мысли инициаторов, должен обеспечить работу региональной платформы, в которой будут участвовать три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия и три соседние страны – Россия, Турция и Иран. Цель его состоит в налаживании диалога и многостороннего сотрудничества между странами региона и их соседями.

По словам директора грузинского Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагареишвили, «на сегодня такой формат существует только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует ни один из транзитных маршрутов по своей территории. Поэтому участие в этом политизированном проекте ничего не меняет по существу, если соседи договорятся, мы пропустим и товары из Турции в Армению, и поезда из Баку в Ереван, если будет политическая воля. Поэтому неучастие Грузии в этом формате никоим образом не повлияет на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках».

Экономист и научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что эта информация требует осмысления со стороны абхазского экспертного сообщества. Он уверен, что Абхазии необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь на союзнические отношения с Россией:

«Мы в Абхазии внимательно отслеживаем переговорный процесс и видим, что у каждой страны есть свой интерес, который она пытается отстоять. Это и Грузия, и Армения, и Турция. Опираясь на союзнические отношения с Российской Федерацией, Республике Абхазия обязательно надо обозначить и свой национальный интерес в этом переговорном процессе. Абхазию, Грузию и Армению можно охарактеризовать как страны, которые страдают от всех этих неурегулированных процессов. Средняя зарплата в них составляет от 250 до 400 долларов, у всех стран отрицательные торговые сальдо, это все говорит о том, что в страны не идут инвестиции. Крупный бизнес опасается вкладывать деньги, а в Грузии и в Армении наблюдается еще и колоссальный отток населения».

По мнению Ахры Аристава, в рамках данного формата должны быть подписаны мирные соглашения, без которых перспектив развития у региона нет:

«У Абхазии, Грузии и Армении очень выгодное географическое расположение с точки зрения восток-запад и север-юг, а также очень комфортный климат для работы. Регион имеет колоссальную перспективу для развития, но для того, чтобы в Абхазию, Грузию и Армению пришли инвестиции, нужны гарантии долгосрочного мира. Если таких политических гарантий не будет, если руководство стран не подпишут мирные соглашения, конечно же, такие инвестиции в эти страны не придут. А это надо делать, если мы хотим, чтобы в Абхазии, в Грузии, в Армении и даже в Турции повышался уровень доходов населения, уровень жизни. Мир нужен всем, он в интересах всех граждан Южного Кавказа».

Ахра Аристава напомнил, что руководство Абхазии никогда не выступало с отрицательной повесткой и никогда не требовало введения санкций и ограничений для какой-либо страны, оно могло бы внести свой вклад в мирную повестку. Весь Южной Кавказ должен стать регионом мира и ускоренного развития, считает он.

Помощник президента по международным делам Максим Гвинджия считает, что формат «3+3» надо обновить, чтобы Абхазия могла в нем участвовать:

«Абхазия поддерживает мирные российские инициативы, в частности, одна из них – это формат регионального сотрудничества «3+3». Мы видим в этом позитивный импульс для региона, потому что любая стабильность дает развитие экономики, и надеемся, что это развитие региональной экономики отразится и на нас. Считаю, что мы должны непосредственно во всем этом участвовать. Участие Грузии, через которую Армения ведет практически всю свою торговлю, в этом формате будет служить, конечно, позитивным импульсом. Что это может означать для Абхазии? Но Грузия уже давно участвует в этом формате, другой вопрос, что формат этот хорошо бы как-нибудь обновить, нужно будет обсуждать вопрос возможности участия и Абхазии в транзите товаров через Абхазию в Армению. Для нас это новые экономические перспективы, естественно, мы должны участвовать как можно в больших экономических международных процессах, а если эти процессы региональные, если они рядом с нами, то тем более мы должны участвовать в них, конечно, не в ущерб нашим интересам и не в ущерб нашей безопасности».

Максим Гвинджия видит в транзите товаров возможность экономического развития и региональную стабильность, «потому что, когда страны торгуют, они меньше думают о войне», – говорит он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия