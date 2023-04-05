Известная российская компания «БТК групп», которая несколько лет назад открыла швейную фабрику в Южной Осетии, может расширить производство в регионах республики. Об этом стало известно после поездки Алана Гаглоева в Москву. После возвращения в Цхинвал югоосетинский президент объявил о готовности создать совместную рабочую группу с инвестором для реализации проекта.

После встречи Алана Гаглоева с президентом России Владимиром Путиным 16 марта в Москве югоосетинский президент провел еще одну встречу – с председателем Совета директоров ЗАО «БТК групп» Таймуразом Боллоевым.

После возвращения в республику, 25 марта, выступая перед журналистами в Цхинвале, он заявил, что «БТК групп» будет расширять производство на территории Южной Осетии:

«Хочу вас проинформировать, что предварительная договоренность с Таймуразом Казбеговичем Боллоевым есть, это «БТК-4», и в районах республики планируется создание районных подразделений «БТК-4». Все понимают, что при создании этих филиалов будут, конечно же, создаваться рабочие места».

Накануне президент Алан Гаглоев поставил перед своим кабинетом министров задачу проработать все вопросы, связанные с расширением швейного производства:

«Встречался с председателем акционерного общества «БТК групп» Боллоевым Таймуразом Казбеговичем. Обсудили ряд вопросов, в том числе, и по расширению присутствия «БТК-4» на территории Южной Осетии, по созданию дополнительных рабочих мест. От Таймураза Казбеговича поступил ряд предложений, которые нам необходимо обсудить. Но я хочу сразу озвучить свою позицию, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы «БТК-4» могла создать на территории Южной Осетии дополнительные рабочие места, мы должны обеспечить условия… Мы договорились создать совместную рабочую группу из представителей с их стороны, наших представителей, которая будет работать. Но прежде нам нужно обсудить вот эти вопросы, которые указаны в документе».

На официальной странице «БТК групп» в сети интернет можно узнать, что производство специализируется на пошиве «форменной одежды, рабочей одежды». Производственная мощность предприятия – 50 976 тысяч готовых изделий в год. Во время пандемии коронавируса «БТК групп» передала в дар местным медицинским работникам 350 защитных медицинских костюмов. В 2022 году югоосетинские СМИ сообщали, что на предприятии занято 402 человека, а средний размер заработной платы составил 39 тысяч рублей (приблизительно 500 долларов).

Идея прихода в Южной Осетии компании возникла еще в 2011 году, когда на полях Сочинского экономического форума тогдашний президент Эдуард Кокойты и Таймураз Боллоев договорились о восстановлении в республике швейной фабрики. Эдуард Кокойты пообещал бизнесмену и потенциальному инвестору освобождение от уплаты налогов, а холдинг Боллоева обязался за счет собственных средств отремонтировать и оснастить цеха швейной фабрики оборудованием, обеспечить работой 400-500 человек, наращивать производство и количество занятых в нем людей.

Торжественное открытие предприятия состоялось уже в бытность президентом Южной Осетии Леонида Тибилова в сентябре 2013 года. На церемонии открытия сам инвестор – Таймураз Боллоев, глава петербургской компании «БТК групп», сказал, что еще в 2012 году им была поставлена задача возрождения Цхинвальской швейной фабрики, которая была приостановлена с началом грузино-осетинского конфликта в 1989 году. После войны оборудование фабрики было разграблено, здание со временем начинало приходить в негодность.

Боллоев оказался единственным крупным инвестором, успешно реализовавшим свой проект на территории Южной Осетии. Правда, в 2018 году с приходом к власти Анатолия Бибилова в республике заговорили о конфликте между президентом и инвестором из-за новых условий налогообложения: на одном из правительственных совещаний новым руководством государства было заявлено, что «БТК-4» должно внести в бюджет налоги и пошлины, накопившиеся за предшествующие годы. Инвестору выставили счет в почти 40 миллионов рублей, тот в свою очередь якобы заговорил о сворачивании производства в Южной Осетии.

Конфликт был исчерпан через два месяца. В феврале 2018 года прошла встреча Анатолия Бибилова и Таймураза Боллоева, а в марте того же года, выступив в Петербурге на встрече в поддержку Владимира Путина, он связал инициативу открытия БТК в Южной Осетии именно с российским президентом. Представители компании в Южной Осетии называют проект социальным, так как предприятие работает в убыток. Два года назад на пресс-конференции операционный директор АО «БТК групп» Денис Мелехин сказал следующее:

«Мы поддерживаем и обеспечиваем, несмотря на экономические показатели, рабочие места для жителей Южной Осетии, потому что одна из целевых задач данной производственной площадки – это оказание некой помощи Южной Осетии и обеспечение рабочих мест. Если говорить про серьезные цифры, то порядка 35 миллионов мы оплатили налогов и взносов в бюджет Южной Осетии. 166 миллионов рублей в 2020 году мы выплатили суммарным объемом заработной платы. Выручка у нас составила 959 миллионов рублей. Это важный момент – прибыли мы не получаем. Швейная фабрика в Цхинвале – это социальный проект, ориентированный в первую очередь на обеспечение рабочими местами жителей Южной Осетии».

Южная Осетия поделена на четыре района и город Цхинвал – Цхинвальский, Знаурский, Дзауский и Ленингорский. В каких из них могут появиться филиалы «БТК-4», пока неизвестно, как и то, сколько новых рабочих мест сможет обеспечить расширение производства российской компании.