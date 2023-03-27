В минувшую субботу президент Южной Осетии выступил со специальной пресс-конференцией. Она была главным образом посвящена взаимоотношениям Цхинвала и Москвы. Алан Гаглоев рассказал об итогах недавней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и отметил, что сближение с Россией – исторический выбор осетинского народа.

Традиционную для глав государства итоговую пресс-конференцию в Цхинвале ожидали увидеть и услышать в конце прошлого года, но прошло еще три месяца, прежде чем журналисты государственных СМИ смогли задать президенту Южной Осетии вопросы.

Интерес подогревался и недавней встречей Алана Гаглоева с Владимиром Путиным, которая прошла в Москве 16 марта. В течение почти 10 дней после этого жители республики гадали, о чем говорили президенты.

О взаимоотношениях с Российской Федерацией Гаглоев говорил практически всю пресс-конференцию, подчеркивая, что Россия остается надежным стратегическим партнером Южной Осетии:

«Та формулировка, когда он (Путин) сказал, что у Российской Федерации и Южной Осетии особый характер взаимоотношений, это предполагает и что и в дальнейшем Южная Осетия может рассчитывать на помощь и поддержку Российской Федерации. Мы представили проекты. Там очень серьезные суммы, и это тоже показывает, что РФ готова оказывать помощь, чтобы РЮО развивалась, становилась на ноги и переходила от восстановления к развитию».

Журналисты спросили Гаглоева об общем впечатлении от встречи с Путиным. «Он доверяет народу Южной Осетии, что для нас важно» – продолжил югоосетинский президент:

«Скажу вам одно, что мы все понимаем и должны понимать, что если бы в начале 2000 годов РФ не возглавил такой человек и патриот, как Владимир Путин, то сегодня, без всякого преувеличения, РФ бы уже не было. Если бы он не укрепил обороноспособность РФ, если бы не поднял уровень благосостояния своего народа, сегодня бы в обществе такой поддержки безусловной, которую мы видим и наблюдаем, не было бы. И надо понимать, что если бы не было РФ, не было бы и Южной Осетии, и Абхазии, и многих других республик. Мы понимаем, какое давление оказывается сегодня на РФ, видим, что коллективный Запад во главе с США делает и будет делать все, чтобы открыть второй фронт или через Южную Осетию, или через Абхазию, или через Молдавию. Мы видим, что происходит и какое давление оказывается на Белоруссию. РФ держится во главе с Владимиром Путиным, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы быть рядом с РФ всегда. (Путин) Прямо отметил, что народу Южной Осетии доверяет. Это для нас очень ценно, очень важно, и я думаю, что… По этому вопросу, кстати, очень хорошо высказался Вячеслав Викторович Володин… Сказал, что есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России. Я думаю, что для большинства не только в России, но и в Южной Осетии, и других дружественных странах Владимир Владимирович Путин ассоциируется с Российской Федерацией. Можно даже сказать, что это синонимы».

Алан Гаглоев добавил, что народ Южной Осетии свое будущее видит и строит с Россией, «это наш исторический выбор, и мы этого выбора будем придерживаться».

Из-за последних событий в Грузии журналистов интересовали и вопросы безопасности, ведь самой чувствительной темой последних лет стала тема сокращения югоосетинской армии. Вот что на это ответил Алан Гаглоев:

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию как геополитическую, так и региональную. Внимательно следим за теми процессами, которые происходят у наших южных соседей. Видим, что ситуация динамично меняется в негативную сторону. Поэтому на первый план для нас, конечно, вышли вопросы безопасности. И при встрече первыми вопросами, конечно, были вопросы безопасности. То, что укреплять Министерство обороны и увеличивать состав нужно, понимают все. Поэтому вопросы были подняты. Соответствующие конкретные предложения тоже представлены. В этом плане вопрос находится в проработке. В ближайшее время результаты встречи и проработку вот этих вопросов мы вместе увидим».

Еще одна болезненная тема, которую прокомментировал президент Южной Осетии, – недавнее обращение жителей двух сел Знаурского района из-за установки оградительных сооружений на территории республики. И обустройство границы с Грузией. Если первый инцидент он назвал результатом деятельности неких политических сил, которые пытаются «политизировать любой вопрос», то результатами работы специальной парламентской комиссии обещал воспользоваться в будущем при демаркации и делимитации границы с южным соседом:

«…Мы поехали на место, там всем объяснили, что этот забор не государственная граница, это ветеринарный забор, и они (ПС) говорят, что мы установили забор, ушли вглубь Южной Осетии для того, чтобы, если крупный рогатый скот или мелкий рогатый скот доходит до этого забора, чтобы у населения была возможность подойти к забору и не быть оштрафованными. Если вы считаете, что установление ветеринарного забора означает сдачу территории республики, этот забор я уберу… Получается, что кто-то целенаправленно раскачивал ситуацию даже в такой сложный период. Мы понимаем, какая сегодня ситуация, и поднимать вопрос границ и помогать тем силам и той пятой колонне, которая действует сегодня в Грузии и осуществляет свои планы по открытию второго фронта, мы просто не имеем права. Сегодня закончила работу и парламентская комиссия, и каждый в ней, начиная с председателя Гарри Мулдарова, понимает важность этой работы. Материалов комиссии много, я пока не все успел посмотреть, но их надо показать еще и юристам и так далее, то есть проделать работу. Но мы должны понимать, и в этих документах тоже это написано, что мы сегодня определяем границу в одностороннем порядке без участия наших южных соседей. Я уверен, не сегодня, так завтра, но придет время, когда будет необходимо сесть за стол переговоров и вместе определить нашу государственную границу с Грузией. Ровно так же, как мы определили государственную границу с Российской Федерацией».

О чем еще говорил Алан Гаглоев? О создании общественной организации в помощь бойцам СВО от Южной Осетии и семьям погибших, о привлечении инвестиций и появлении новых рабочих мест. Не понял вопроса про прошедший пару лет назад референдум о переименовании Южной Осетии в Государство Алания, поэтому начал говорить о референдуме о присоединении к России:

«…Тема референдума использовалась в истории нашего государства для реализации политических амбиций … Российской стороной было обозначено, что у нас есть договоренности с Россией. Первый пункт двустороннего соглашения гласит, что все вопросы, касающиеся внешнеполитической деятельности, стороны решают согласованно, чего не было сделано».

Гаглоев назвал своим главным достижением на посту президента «установление взаимоуважительных отношений между парламентскими силами в республике».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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