Совет Европы ищет способы исполнения решения по делу «Грузия против России»

Совет Европы в четверг опубликовал ежегодный отчёт об исполнении странами-членами этой организации решений Европейского суда по правам человека.

В документе, в частности, указано, что к концу прошлого года ожидалось исполнение более шести тысяч решений ЕСПЧ, 2352 из них, то есть около 40%, приходилось на Россию. В Комитет министров Совета Европы, который занимается мониторингом исполнения решений суда, за прошлый год поступило 413 новых решений ЕСПЧ, из них было исполнено только три.

Выплаты компенсаций по решению ЕСПЧ от России ожидают в 1102 случаях, а общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций превышает 2 миллиарда евро, из которых более 1,8 млрд приходится на компенсации по делу «Юкоса» и 10 миллионов – по делу «Грузия против России». Речь идет о выплате компенсаций грузинским гражданам, депортированным из России осенью 2006 года.

«C глубоким сожалением отмечаем, что российские власти, несмотря на подписание 17 декабря 2021 года Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего возможность выплаты (по делу «Грузия против России») справедливой компенсации через банковский счет Совета Европы, не произвели выплату по состоянию на конец 2022 года», – сказано в документе.

Комитет министров Совета Европы предложил властям государств-членов «изучить все возможные способы обеспечения исполнения этого дела». Секретариату организации поручено создать и опубликовать реестр справедливой компенсации по всем межгосударственным делам против Российской Федерации, а также регулярно обновлять его.