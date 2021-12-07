Грузия ждет денег от России

Москва в ближайшее время должна выплатить гражданами Грузии 10 миллионов евро – компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека людям, депортированным в 2006 году из России. Об этом стало известно по итогам встречи Комитета министров Совета Европы на уровне заместителей министров.

Выплата компенсаций депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии должна быть осуществлена «в любом случае до конца года». Об этом говорится в официальном документе Комитета министров Совета Европы по итогам заседания КМСЕ, проходившего с 30 ноября по 2 декабря этого года в Страсбурге. В решении, опубликованном на сайте Совета Европы, также указано, что с Москвы также должны быть взысканы проценты за просрочку платежа. В КМСЕ при этом указали, что Россия согласилась подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании, однако до сих пор так и не подписала его. Грузинская сторона при этом уже оформила меморандум с генсеком Совета Европы.

В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека. В ответ КМСЕ заявил:

«Комитет министров Совета Европы настоятельно призывает российские власти завершить консультации с секретариатом Комитета министров с тем, чтобы либо напрямую выплатить правительству Грузии справедливую компенсацию вместе с начисленными процентами, либо взять на себя обязательство использовать Совет Европы в качестве посредника для этого платежа».

Компенсации должны были быть выплачены до 6 сентября этого года: либо напрямую правительству Грузии с последующим распределением между пострадавшими, либо должен был быть подписан меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств через посредника, которым выступает Совет Европы. В феврале руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявлял, что Москва выразила готовность подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам. Позицию российского руководства он называл «небольшим шагом вперед».

«Россия больше не отказывается платить и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса – естественно, при посредничестве Совета Европы. Возможно, на это повлияло решение ЕСПЧ от 21 января этого года по делу о войне августа 2008-го. В любом случае, это подтверждает правоту нашего подхода».

Правда, в грузинском экспертном сообществе надеются, что в итоге выплаты будут осуществлены. Поводом для позитивного прогноза является то, что Москва в прошлом году все-таки выплатила от 2 до 15 тысяч евро более чем десятку грузинских граждан, пострадавших в 2006 году и выигравших в ЕСПЧ дела по индивидуальным искам к Российской Федерации.

«Россия будет вынуждена перечислить эту сумму на банковский счет Совета Европы для последующего распределения между потерпевшими. Комитет министров также отметил, что продолжит мониторинг этого процесса и отчитается на предстоящей встрече, которая назначена на март 2022 года».

Тем не менее некоторые наблюдатели считают, что Комитет министров Совета Европы не имеет реальных рычагов давления на Россию. Москва может в итоге не выполнить вердикт ЕСПЧ, сославшись на изменения в российском законодательстве. С 2015 года, согласно указу президента Путина, оно в России имеет приоритет над международным правом. А в 2020-м изменения окончательно были внесены в пять кодексов и 115 законов, регулирующих подобные дела.

В то же время грузинские правозащитники надеются на то, что Москва не будет портить и так не самые лучшие отношения с Европой, игнорируя решения ЕСПЧ. По мнению Учи Нануашвили, вопрос близится к разрешению и сейчас Грузии необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ускорить процесс:

«Можно сказать, что это очень прецедентное решение. Важно, чтобы как можно скорее произошло исполнение этого решения. Чтобы справедливость восторжествовала в отношении множества наших сограждан, которые стали жертвами российской политики. В особенности, учитывая то, что это дело связано и с войной 2008 года, с теми тысячами дел, которые также рассматриваются в Страсбурге. Очень важно, чтобы это решение было выполнено в указанные сроки».

ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро еще в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены положения пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.

Жалоба была направлена Грузией в Страсбург в 2007 году. Тбилиси обвинил Москву в задержании и коллективной высылке своих граждан из России вскоре после ареста в Тбилиси осенью 2006 года четырех российских офицеров по подозрению в шпионаже. Грузинская сторона сочла это нарушением права своих граждан на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность и запрета на бесчеловечное обращение.

ЕСПЧ начал рассматривать дело в 2011 году. В январе 2019 года Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что Москва обязана выплатить Грузии компенсацию за моральный ущерб, причиненный полутора тысячам грузинских граждан из-за их депортации из России в 2006-2007 годах.

Правда, срок исполнения решения «до конца 2021 года» существенно сужает окно возможностей. В Москве пока не комментируют очередное постановление Комитета министров Совета Европы. Но вполне вероятно, считают наблюдатели, что Россия, даже в случае согласия с решением КМСЕ, вряд ли успеет провести все необходимые процедуры до конца декабря.