В ближайшие дни общественность Грузии очень много интересного узнает об Америке: о том, что там в правящих кругах свирепствуют коррупция, взяточничество и лоббизм, о том, что подкупить госсекретаря США, – это раз плюнуть, надо только предложить ему достаточную сумму. О том, что Америку раздирает на части расизм, о том, что в крупных мегаполисах разрослись неблагополучные гетто, где правят наркодельцы и преступники.

В общем, в Америке, как говорится, «негров линчуют».

И всю эту страшную правду мы узнаем не от российских государственных телеканалов и не после очередной пьяной выходки Медведева, а от проправительственных грузинских СМИ – а все потому, что Госдепартамент США грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, пытается задушить в стране независимый суд и ввел санкции против четверых самых влиятельных судей.

И, действительно, что это, если не вмешательство во внутренние дела? Ведь эти четверо судей были подобраны и рекомендованы ни кем иным, как самим Боренькой Иванишвили, который в то время странным образом не имел никаких государственных полномочий. Ну да, он просто рекомендовал «Грузинской мечте»: вот есть хорошие ребята, рассмотрите-ка их кандидатуры, но решение, конечно, принимать вам, я просто посоветовал и все.

Ну и, конечно, сам факт, что они протеже не кого-либо, а самого Нашего Светоча, является гарантом их непредвзятости и независимости. А тут черт знает что, какой-то там Энтони Блинкен...

Собственно говоря, кампания уже началась: спикеры грузинской власти еще в среду вечером отреагировали на этот факт – оказывается, это циничное решение со стороны Госдепартамента США, оно является результатом коррупции и злые силы распространили свои чары аж на самого Блинкена, который, конечно, сам ни в чем не разбирается и лишь подписывает то, что ему дадут. А вот те, кто дал ему этот список, – вот они и есть самые настоящие плохие парни.

Зачем кому-то на Западе втягивать в войну группировку коллаборационистов и трусов, которые не только ослабили армию, но и полностью вытравили остатки боевого духа у населения?

Один даже, вот вы не поверите, пригрозил обнародовать аудиозаписи разговоров с американскими чиновниками, чтобы все узнали, «чего они от нас требуют». Ясно чего – открыть второй фронт и объявить войну России. «Грузинская мечта» хочет сохранить мир в стране, на этот шаг не идет, и отсюда все эти наезды. Хотелось бы, конечно, знать: зачем кому-то на Западе втягивать в войну группировку коллаборационистов и трусов, которые не только ослабили армию, но и полностью вытравили остатки боевого духа у населения? Какой в этом смысл, ведь потом американцам и европейцам самим придется спасать их от российского возмездия, отыскивать спрятавшихся по подвалам чиновников «Мечты», менять им подгузники.

В общем, дополнительная головная боль, никому сейчас не нужная.

«Мечтательская» пропаганда – это, как говорится, что-то с чем-то. Все вокруг сволочи, весь мир – бардак, все люди – твари, Евросоюз ничего не понимает ни в жизни, ни в политике

Однако «мечтуны» продолжают упорно настаивать на своем – нас пытаются втянуть в войну. «Мечтательская» пропаганда – это, как говорится, что-то с чем-то. Все вокруг сволочи, весь мир – бардак, все люди – твари, Евросоюз ничего не понимает ни в жизни, ни в политике, европарламентарии куплены на корню грузинской оппозицией, министр иностранных дел Германии вообще оторвалась от действительности, вот теперь еще и США лезут со своими претензиями, куда их не спрашивают.

«Мы не будем стоять на одной ноге» – эту фразу, как заученную, повторяют все крупнокалиберные «мечтуны», и совершенно явно – это указание сверху, ибо одна и та же глупость не могла одновременно прийти в голову нескольким десяткам человек, даже непроходимо глупым.

Интересно было бы посмотреть, как работает эта система, когда кто-то определяет, что нужно говорить, и распространяет нужный тезис по всей правящей верхушке. Как это выглядит? Наверное, примерно так: Боренька Иванишвили зовет к себе на совет самых отборных идиотов из своей обслуги, и они начинают обсуждать, что им сказать по тому или иному поводу. Потом кому-то из них приходит в голову идея, и он ее озвучивает: а что если нам сказать «мы не будем стоять на одной ноге». После того, как Верховный Пастух утвердит, указание будет разослано всем баранам: говорим «не будем стоять на одной ноге».

Вся «Мечта» – от спикеров до троллей – говорит одними и теми же словами. Шеф, который известен тем, что смотрит на мир через экран телевизора, вероятно, очень доволен

И пошло-поехало: вся «Мечта» – от спикеров до троллей – говорит одними и теми же словами. Шеф, который известен тем, что смотрит на мир через экран телевизора, вероятно, очень доволен – смотри, как мы их всех уделали...

Пропаганда «Мечты» действительно уделала всех. Никто в мире не позволяет себе так грубить и хамить Западу, как это собрание малозначимых персон малозначимой страны – даже Путин, который с этим самым Западом воюет, выражается куда более деликатно, чем какой-то там премьер-министр Грузии, которого Брюссель и Вашингтон могут стереть с лица земли одним легким движением пальца.

А сейчас подключится самая тяжелая из всех артиллерий – придворные эксперты, которые будут петь старые песни о главном – о том, как Запад пытается лишить нас грузинства, сделать всех геями и, традиционно, втянуть в войну. Да и, в конце концов, у них у всех в сельском дворе дерево растет старше Америки.

Если отбросить шутки в сторону, то пока ничего страшного не случилось – всего четверо судей не смогут поехать в Штаты, невелика потеря, в конце концов, Евросоюз никуда не делся, и если что – всегда можно съездить в Париж на неделю моды или в Милан на шопинг.

Но «мечтуны» понимают: сложно в первый раз. Страна, которая считалась союзником целых 30 лет, и вдруг на нее надо накладывать санкции, – это определенный психологический барьер, который необходимо преодолеть. Все эти тысячи сомнений типа «а может быть, все не так страшно?», «а может быть, они исправятся?», «может быть, это все временно и скоро все встанет на свои места?»

Но когда барьер преодолен – дальше будет намного проще. И если «мечтуны» не опомнятся, то недалек и тот день, когда беда постучится в их двери. Особенно внимательно за всем происходящим следит премьер-министр Ираклий Гарибашвили – его сын несколько месяцев назад отправился учиться. Нет, конечно, не в Москву, Тегеран или Пхеньян, как вы наверняка подумали, а в Филадельфию, штат Пенсильвания. Случись что – попрут пацана оттуда и не поперхнутся.

«Мечте» показали желтую карточку – первое предупреждение. От него до красной карточки целая вечность, но, учитывая необычайно длинные языки «мечтунов», вероятно, они пройдут ее в минимальные сроки

«Мечте» показали желтую карточку – первое предупреждение. От него до красной карточки целая вечность, но, учитывая необычайно длинные языки «мечтунов», вероятно, они пройдут ее в минимальные сроки.

Причем положение у «Мечты» намного хуже, чем у многих других правительств, которые спасаются от санкций патриотической риторикой и мобилизацией населения по принципу «наших бьют». У Бореньки этот номер не пройдет – как минимум половина страны мечтает, чтобы власть попала под санкции в полном составе – от самого Верховного Пастуха до рядового партийного активиста.

Единственная претензия в данном случае – «Почему так долго тянете?» Так что, как говорится, вечер перестает быть томным. Как говорил Черчилль, это не конец, это даже не начало конца, но определенно – это конец начала...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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