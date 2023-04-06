Вчера весь вечер телезрители в Абхазии то по федеральным российским каналам, то по обоим абхазским наблюдали за не раз повторенными репортажами и фрагментами репортажей о церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца семнадцатью вновь прибывшими послами иностранных государств, среди которых был и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия Алхас Квициниа. Кстати, этот высший дипломатический ранг президент Абхазии Аслан Бжания присвоил ему лишь накануне, 4 апреля, а приступил он к работе посла в ноябре прошлого года.

Выступая с речью на церемонии перед стоявшими перед ним в линейку послами и дойдя до Алхаса Квициниа, Владимир Путин отметил стратегическое партнерство РФ с Абхазией:

«Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии».

Помимо Квициниа, в церемонии принимали участие послы из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Ирака, Камбоджи и Гвинеи. К каждому из них глава российского государства обратился с несколькими фразами – послу Дании, например, напомнил о родственных отношениях российской императорской и датской королевской семей, послу США – о кризисном состоянии сегодняшних российско-американских отношений, в чем, по его мнению, вина руководства Штатов… Одни послы слушали речь Путина, кивая в такт переводу, другие – с невозмутимыми лицами. Среди последних была и посол США, стоявшая рядом с послом Абхазии. Одно из абхазских СМИ так и озаглавило свою публикацию с фотоснимком крупным планом – «Посол Абхазии в России Алхас Квициниа вместе с послом США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот».

Любопытно, что еще накануне, отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что изменений в регламенте церемонии вручения из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет. Действительно, а как иначе, прокомментировал один абхазский интернет-пользователь: Россия на своей территории проводит церемонию с участием признанных ею государств, и что еще?

Ну, а когда на церемонии Квициниа и Трейси оказались стоящими рядом, это вызвало бурю комментариев как у абхазских, так и у грузинских интернет-пользователей. Первые восторгались и делились впечатлением, что Трейси будто старается держаться дальше от абхаза, будто чувствует себя некомфортно, а другие возмущались, что Путин, мол, постарался унизить посла США соседством с сепаратистом.

Послы, как известно, на церемонии не выступали; из-за санитарных норм, как было объяснено, их общение с президентом РФ было отложено до лучших времен. Поэтому внимание наблюдателей сосредоточилось на их мимике, а также на облачении. Большинство послов было в привычных европейских костюмах, но некоторые – в одежде с ярко выраженными национальными элементами. Поэтому еще одной активно обсуждаемой в абхазском интернет-сообществе темой стало то, что Алхас Квициниа в Кремле был в новой дипломатической форме.

Начальник пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба отметила, что разработка и изготовление этой формы производились на внебюджетные средства при личной поддержке министра иностранных дел Инала Ардзинба и советника-посланника посольства Абхазии в России Дмитрия Кетия. Для нас, сказала она, было чрезвычайно важно, чтобы была возможность вручить верительные грамоты в абхазской дипломатической форме с тем, чтобы в очередной раз заявить об Абхазии. Дипломатическая форма, по ее словам, – важный атрибут дипломатии, символизирующий историю страны, олицетворяющий национальный характер и культуру.

Многим интернет-комментаторам эта форма, напоминающая одновременно и темно-синий мундир с серебряным шитьем, и черкеску с газырями, украшенная эмблемой с гербом Абхазии, понравилась. «Наш посол там был самый красивый!» – восторженно написала одна пользовательница. Но нашлись и критики, причем, как говорят, все из политически оппозиционно настроенных комментаторов. Общественно-политический деятель Темур Надарая написал:

«Точно знаю одно. Абхаз должен носить свою национальную одежду, как араб и индус носят свою одежду. У нас есть абхазский вариант черкески – укороченный, до колен, подол, и т. д. И армия наша должна иметь парадную одежду – черкеску, абхазский вариант. Но только не этот китель астронавта из будущего. Я убежден, что лучше нашей национальной одежды ничего нет».

Но кто-то, обсуждая эту тему уже за чашкой кофе, шутливо заметил: «Но к черкеске полагается кинжал. И даже если это посол самого что ни на есть дружественного государства, и даже если кинжал декоративный, какая охрана такого посла в Кремль впустит?»

Сегодня мы связались с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, и он высказал такое мнение:

«Путин встретил нашего посла – представителя современного независимого государства, суверенного. Это очень приятно. Причем наш посол стоял рядом с американским послом. И Путин там сказал какие-то приятные теплые слова в адрес Абхазии. Что касается парадной формы посла… В принципе, послу это подходило. Мне кажется, красиво выглядел, оригинально, своеобразно».

Зашел у нас разговор и про вариант с черкеской:

«Там же еще и кинжал полагается. А кто пустит на вручение верительных грамот с холодным оружием…

– Да, а черкеска без кинжала – это уже нарушение устава получается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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