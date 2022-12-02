«Назначение Квициниа связано с политической целесообразностью»

В среду 30 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ: «Назначить Квициниа Алхаса Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Российской Федерации».

Это было сообщение из разряда так называемых ожидаемых неожиданностей. Ожидаемая – потому что сразу после ухода 12 августа Квициниа с поста главы администрации президента республики в СМИ прозвучала фраза о том, что, по неофициальной информации, ему «уже предложена должность посла Абхазии в России». Неожиданность – поскольку с тех пор прошло три с половиной месяца, процесс назначения явно затянулся, и некоторые наблюдатели высказывали предположение, что что-то там «не срослось».

Но прежде, чем остановиться на перипетиях ситуации с назначением Алхаса Квициниа послом в Москве, а это для Абхазии по понятным всем причинам больше, чем посол, приведем его краткую биографию.

Родился 23 июня 1969 г. в с. Кутол Очамчырского района. Учился в сухумской 10-й средней школе. В 1992 г. окончил Грузинский институт субтропического хозяйства (ныне в этом здании располагается Абхазгосуниверситет) по специальности «ученый агроном». Во время Отечественной войны народа Абхазии воевал в составе Сухумского батальона, в 1995 году награжден медалью «За отвагу». До 2005 г. – технолог на чайной фабрике в селе Кындыг Очамчырского района, на которой сразу после школы работал лаборантом. В 2005-2014 годах занимал должность заместителя главы администрации г. Сухума. С 2013 по 2015 год был сопредседателем политической партии «Амцахара» («Родовые огни»), с октября 2015 г. – председатель партии. 10 июля 2019 г. партия «Амцахара» выдвинула Алхаса Квициниа на пост президента Республики Абхазия. Его поддержали Общенациональное движение по защите государственности, куда входили партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», ряд общественных организаций и фондов. 25 августа 2019 г. в первом туре выборов главы Абхазии занял второе место с результатом 22,91% голосов, уступив действующему президенту республики Раулю Хаджимба (24,83%). Во втором туре 8 сентября 2019 г. уступил Хаджимба (47,39%), получив 46,17% голосов избирателей. Но из-за неясностей в законе о выборах президента и того, что парламент не дал толкования соответствующей статьи в нем, Квициниа оспорил в Верховном суде Абхазии решение ЦИКа в пользу Хаджимба. В январе 2020 года ВС удовлетворил его иск. После президентских выборов в марте 2020 года 24 апреля того же года был назначен руководителем администрации президента Аслана Бжания. Женат, воспитывает сына и двух дочерей.

А теперь несколько комментариев к приведенной биографии. Алхас Алексеевич не входил в число отцов-основателей «Амцахара», которая до 2013 года была общественно-политическим движением, но еще с начала нулевых активно выступал на съездах ОПД. В дальнейшем выдвинулся в нем на первые роли. Сперва они были сопредседателями партии вместе с Гариком Саманба, но потом тот вышел из ее руководства – по неофициальной информации, разойдясь во мнениях с экс-президентом Александром Анквабом.

В 2018 году Квициниа на съезде партии объявил, что «Амцахара» поддержит на очередных президентских выборах кандидатуру Аслана Бжания. Но далее произошло непредвиденное: в начале 2019 года соратники Бжания объявили, что Аслан Георгиевич отравлен, и потребовали отложить президентские выборы до его выздоровления. Бжания лечился в клиниках России и Германии, но выборы 2019-го состоялись-таки без него. Его «дублером» на них стал Алхас Квициниа…

Уход его с поста руководителя администрации президента Абхазии в августе с. г. «согласно поданному заявлению» тоже можно назвать «ожидаемой неожиданностью». Дело в том, что уже сразу после прихода его на этот пост в соцсетях стали появляться сообщения о его конфликтах во властной команде и высказываемом намерении уйти. Свет на эту ситуацию в известной мере проливает его обращение к соотечественникам, опубликованное в день ухода с поста:

«С первого дня нахождения в этой команде я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее на протяжении всего этого времени я видел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности: «не справился». Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то, по логике, я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти».

То, что Алхас Квициниа нарушил общепринятую традицию уходить с государственных постов молча, навело некоторых наблюдателей на предположение, что он может уйти в оппозицию. В какую оппозицию, недоумевали другие наблюдатели, к тем политикам, с которыми он «воевал» многие годы? Нет, отвечали им, он может и сам, со своей командой выдвинуться на следующие выборы, и есть состоятельные люди, которые могли бы поддержать его финансово…

Вот как прокомментировал позавчерашнее назначение один из абхазских телеграм-каналов: «Послом Абхазии в России назначен бывший глава АП Алхас Квициниа. Этот пост был вакантным с 16 декабря 2021 года, когда первый посол Игорь Ахба был отозван с него. По информации наших источников, за пост посла шла борьба между премьер-министром Александром Анквабом и секретарем Совета безопасности Сергеем Шамба, а главными претендентами были их креатуры – Олег Барциц и Алхас Барзания. В итоге Аслан Бжания предпочел нейтральную кандидатуру Алхаса Квициниа. Хотя, как говорят, в последнее время тот склоняется в пользу Шамба. Кроме того, уход Квициниа с поста главы АП сопровождался его фактическим заявлением об уходе в оппозицию. Говорили также, что на него готова поставить как на кандидата в президенты группа абхазских бизнесменов. Теперь Бжания решил и эту проблему. С посольской должности трудно быть оппозиционером».

Ну, а я из своих источников узнал следующее. Еще в 2018 году, когда «Амцахара» и «Единая Абхазия» объединились вокруг будущей кандидатуры в президенты Аслана Бжания, началось обсуждение будущих постов при победе. «Единоабхазы» попросили курирование силового блока, места вице-премьера по экономике и посла в Москве. Последним предлагался Алхас Барзания. Но с той поры произошло немало событий и немало раз все переигрывалось. В апреле этого года Барзания, занимавший должность заместителя Торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации, был назначен советником-посланником Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и специальным представителем МИД Абхазии по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности. После того, как должность посла была предложена Квициниа, оба Алхаса встречались в Москве и нашли общий язык. Барзания значительно моложе 53-летнего Квициниа и сказал, что готов во всем ему помогать в работе. А Квициниа признался, что бывал в Москве всего три раза, что для жителя Абхазии – большая редкость.

Сегодня я побеседовал с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. В частности, спросил о его мнении по поводу фразы, прозвучавшей в августовском обращении Квициниа: «Не скрою, мне предлагали различные высокие должности» – подразумевалась ли здесь и должность посла в России, вакантная с прошлого декабря (и.о. там была Мадина Авидзба)? Агрба сказал:

«Возможно, что ему это раньше предлагали, а он отказывался. Все-таки Алхас знает, наверное, свои возможности, свои силы… Как оппозиционный лидер он в свое время хорошо себя проявил – такой устойчивый, воспитанно вел полемику. Иногда допускал речевые ошибки, это было».

Это выглядит довольно парадоксально: сейчас в абхазском обществе многие критически комментируют это назначение, хотя три года назад почти половина избирателей в Абхазии проголосовала за него как за кандидатуру на самую высокую должность в государстве. Возможно, дело в том, что, рассуждая о должности посла в одной из ведущих стран мира, обычно подразумевают дипломатический опыт, приобретенный на этой работе лоск. Нугзар отметил:

«Да, посол – это дипломат, прежде всего, ты должен какую-то дипломатическую школу пройти и прочее, прочее. Но назначение Алхаса, я считаю, связано с политической целесообразностью».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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