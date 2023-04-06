Алан Гаглоев рассказал о причинах затягивания уголовного дела Инала Джабиева

«Дело Инала Джабиева» готово для передачи в суд, но подозреваемые затягивают его, так как не могут завершить ознакомление с материалами дела. Об этом на заседании кабмина сообщил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

«В Цхинвальском городском суде проходил процесс по факту смерти по «делу Инала Джабиева», обсуждался вопрос утверждения графика ознакомления с материалами уголовного дела. Прокуратура вынуждена была составить график ознакомления с материалами дела, чтобы они и дальше не тянули время, - сказал президент. – Они обвиняют власть в затягивании дела, а сами не могут ознакомиться с материалами уголовного дела».

Глава республики отметил, что некоторые из обвиняемых по делу позволяют себе некорректное отношение к представителям власти.

«Во время сегодняшнего заседания один из подозреваемых оскорблял государственного обвинителя, а после снял с себя обувь и бросил в него. Кто-нибудь такое слышал или видел? Такое поведение непозволительно. Все это засняли камеры видеонаблюдения, отрицать произошедшее невозможно», - приводит слова президента информагентство «Рес».

Алан Гаглоев рассказал, что буквально вчера встречался с родственниками подозреваемых, «поскольку мы всегда идем на диалог». «И вот какое отношение нам демонстрируют в ответ. Никто не имеет право вести себя подобным образом», – сказал президент.

Он добавил, что родственники обвиняемых неоднократно обращаются к руководству республиками с теми или иными вопросами. «Все вопросы решаются в соответствии с законом», - заключил Гаглоев.