В Цхинвале вспоминают Инала Джабиева, которому сегодня, 28 марта, исполнилось бы 33 года. Он умер в руках силовиков в 2020 году в здании криминальной милиции, предположительно, в результате пыток и побоев. Предварительное расследование резонансного дела завершено. Недавно югоосетинский президент Алан Гаглоев заявил, что в течение месяца все материалы будут переданы в суд и виновные понесут наказание.

Самые популярные югоосетинские паблики в социальных сетях напомнили сегодня о дне рождения Инала Джабиева, молодого парня, который после задержания в августе 2020 года умер в руках силовиков в здании криминальной милиции.

«Иналу Джабиеву сегодня исполнилось бы 33 года, скоро три года, а убийцы все еще не понесли наказания», – писали пользователи сети. О причинах затянувшегося расследования, общаясь с журналистами государственных СМИ, говорил на днях и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По его словам, «…если вы изначально направляете уголовное дело не в ту сторону, и проходит время, то вернуть его в исходное состояние бывает сложно». При этом президент еще раз пообещал, что все виновные ответят за содеянное:

«Предварительное расследование прокуратуры закончилось. На данный момент идет ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшей стороной, обвиняемых, их адвокатов. Как только закончится ознакомление, материалы уголовного дела будут переданы в суд. Из материалов уголовного дела выделены в отдельное производство материалы, по которым решается вопрос о привлечении высокопоставленных должностных лиц Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Я думаю, что в течение месяца ознакомление закончится и материалы будут переданы в суд. А по другим фигурантам уже выделены материалы и будет проводиться соответствующая работа. Но я могу уверенно сказать, что ни один невиновный не понесет наказания, а те, кто виновен, пусть ответят перед законом».

Упоминая начало следствия, Гаглоев имел в виду невыполненные обещания экс-президента Анатолия Бибилова провести беспристрастное расследование. Экспертизы тела Джабиева, которые проводила Генеральная прокуратура в бытность его президентства, дали заключения о ненасильственном характере смерти молодого мужчины. К примеру, в одном из них утверждалось, что Джабиев умер не в результате побоев и пыток, а вследствие «абстинентного синдрома», якобы возникшего у него вследствие прекращения употребления наркотических средств.

На югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву, которая первой осмотрела труп Джабиева и сделала предварительное заключение о смерти, было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Судмедэксперт говорила о наступлении смерти «в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы». Почти через год после резонансной истории Дзагоевой пришлось обращаться за помощью к местным парламентариям за защитой:

«Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить генеральному прокурору, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя… Наверное, для любой матери будет считаться давлением, если ей скажут: «Ты на пять лет сядешь и не увидишь своего ребенка». По этому поводу мной сегодня будет подано заявление как на имя генерального прокурора, так и на ваше (спикер парламента) имя. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня защитили».

Всем задержанным по делу о смерти Джабиева сотрудникам криминальной милиции вменяли в вину лишь превышение должностных полномочий. И только после смены власти в 2022 году дело вернули в прокуратуру на доследование, а статьи обвинения переквалифицировали на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, и превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия».

В беседе с «Эхом Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева так прокомментировала недавнее заявление Гаглоева по этому делу:

«Я иду сегодня на ознакомление (в прокуратуру). Другая сторона, я не знаю, ознакомилась уже или нет, знаю только, что они начали это ознакомление давно. Сегодня и я пойду.

– Знакомы ли вы с выступлением президента по делу Джабиева?

– Саму пресс-конференцию я не смотрела и не слышала, как президент говорил по делу Джабиева, но в интернете прочитала, что он обещал: все виновные по этому делу будут наказаны и ни один невиновный не сядет в тюрьму. Конечно, я с ним согласна, потому что в отношении всех сотрудников и всех подозреваемых проводились и проводятся следственные мероприятия, после чего будут выяснены детали и каждому будет дана правовая оценка. И, естественно, я бы тоже не хотела, чтобы невиновные понесли наказание за виновных. Я за то, чтобы всех виновных в смерти Инала привлеки и чтобы они понесли наказание по закону».

Под стражей по делу о смерти Инала Джабиева продолжают оставаться Сергей Козонов, Ирбег Сланов, Марат Хугаев, Андрей Джиоев и экс-начальник управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Джумбер Бибилов. Подозреваемые – Заур Гогичаев, Алан Багаев и Ацамаз Наниев находятся под подпиской о невыезде. Имена высокопоставленных чиновников МВД и Генпрокуратуры, которые, по словам Алана Гаглоева, станут фигурантами уголовного дела, пока неизвестны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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