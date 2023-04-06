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Служба госбезопасности отказала во въезде в Грузию гражданину США
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня заявил в парламенте, что несколько дней тому назад во въезде в страну было отказано гражданину США, консультанту Джеймсону Маршаллу Коминсу.
Лилуашвили, появление которого на заседании стало неожиданностью для журналистов, утверждал, что Коминс был связан «с деструктивной группой, устроившей беспорядки на митингах в Тбилиси против закона об «иноагентах» и занимался инструктажем. На этот раз его не пустили в Грузию, поскольку была конкретная информация, основанная на «источниках высокой достоверности», утверждал Лилуашвили.
Он добавил, что после отказа во въезде, посольство США не связывалось с грузинскими спецслужбами. «Наверное, они и сами хорошо знают причину, по которой мы его не впустили», – заявил Лилуашвили.
Глава СГБ также сказал, что он не может утверждать, но и не исключает, что введенные США визовые санкции для грузинских судей напрямую связаны с действиями грузинских спецслужб.
«Может, есть связь, может, нет, нужно спрашивать ту сторону, которая ввела санкции», - сказал Лилуашвили.
Оппозиционер, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что «происходит беларусизация Грузии». «Иванишвили рукой Лилуашвили совершил нечто совершенно беспрецедентное в истории Грузии - политически, целенаправленно не пустил в страну гражданина США. Затем происходит инсценировка – заседание группы доверия в парламенте, на которое приходит глава СГБ и после заседания отвечает на вопрос, заданный официальным телевидением. Это уже смертельная фаза… Это уже Беларусь!», - написал Угулава в Facebook.
Другие новости дня
В Ереване задержали россиянина, обвиняемого в дезертирстве
В Ереване 7 апреля был задержан гражданин России, который объявлен правоохранительными органами в Москве в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщила полиция Армении.
Как говорится в сообщении, 23-летний россиянин по имени Юрий Т. был задержан и доставлен в отдел полиции, о его задержании уведомили инициатора розыска, то есть российские правоохранительные органы. Другие подробности не приводятся, в России задержание пока не комментировали.
Неясно, идет ли речь о мобилизованном или о кадровом военном. По статье о дезертирстве в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Несколько таких приговоров российскими судами уже было вынесено.
В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможет въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.
Твиттер снял ограничения с аккаунтов, связанных с властями России
Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноименной компании, недавно приобретенной миллиардером Илоном Маском, по всей видимости сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанный с российскими властями. Об этом сообщает The Telegraph.
Издание провело проверку и убедилось, что поиск по твиттеру вновь дает ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.
При этом после начала широкомасштабного вторжения в Украину, в апреле прошлого года, корпорация Twitter заявила, что «не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах», отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношения к российским властям.
Еще ранее выяснилось, что твиттер снял ограничения с российских и китайских государственных СМИ, таких как RT. Они вновь стали появляться в списках рекомендованных аккаунтов. Сообщения о том, что тот или иной аккаунт связан с государственными органами, остались, однако они касаются не только России, но и других стран.
Один из бывших руководителей Twitter заявил, что речь идет не о случайности, а именно о сознательном изменении политики корпорации.
Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
В Twitter не прокомментировали сообщение The Telegraph.
Тбилисский театр им. Грибоедова отказывается от финансирования из России
Русские театры из 10 стран получат финансовую поддержку от РФ в 2023 году. В их числе – Государственный академический русский драматический театр им. Грибоедова в Тбилиси. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает ТАСС.
Манилова отметила, что финансовая поддержка зарубежных русских театров осуществляется по двум направлениям: закупка самого современного театрального сценического оборудования и поддержка премьерных постановок. «5 млн рублей – на оборудование, 5 млн рублей – на постановки», - пояснила она. 5 млн рублей – это порядка 60 тысяч долларов по нынешнему курсу.
Получателями финансирования, помимо тбилисского театра им. Грибоедова станут, в том числе, театры на оккупированных территориях Грузии: Русский театр драмы им. Искандера в Сухуми и Юго-Осетинский драматический театр им. Хетагурова в Цхинвали.
Замминистра культуры РФ уточнила, что источником финансирования русских театров зарубежья будет автономная некоммерческая организация «Русские сезоны».
В пресс-службе театра им. Грибоедова сообщили грузинской службе Радио Свобода, что они не намерены получать российскую финансовую субсидию, о которой говорила замминистра культуры России.
"Мы не собираемся принимать!" - так ответили в Грибоедовском театре на вопрос Радио Свобода об их отношении к российской финансовой помощи. В пресс-службе театра рассказали, что российская сторона не поддерживала с ними связь до обнародования этой информации, а о выделенной финансовой помощи они узнали из СМИ.
Апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения Лазаре Григориадису
Апелляционный суд не удовлетворил иск адвокатов Лазаре Григориадиса об изменении меры пресечения, сообщила Общественному вещателю Грузии адвокат обвиняемого Татия Манижашвили.
Как отметила адвокат, сторона защиты просила изменить меру пресечения с ограничения свободы на освобождение под залог.
29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу.
По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджег автомобиль, принадлежащий МВД.
Северная Корея вновь испытала подводный беспилотник
Северная Корея испытала подводный беспилотник Haeil-2, способный нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Испытания проводились в период с 4 по 7 апреля. Аппарат выпустили из порта в провинции Южный Хамгён. Дрон двигался по траектории восьмерки, преодолел тысячу километров, а затем планово сдетонировал под водой.
Пхеньян заявил, что в результате испытания военным КНДР удалось проверить способность стратегического подводного вооружения к нанесению смертельного удара.
Это третье известное испытание подводного беспилотника Северной Кореей с конца марта. СМИ тогда сообщали, что Пхеньян тестирует вооружения в ответ на военные учения США и Южной Кореи. Манёвры «Щит свободы» прошли в середине марта. Американские и южнокорейские военные отрабатывали сценарии по отражению условной атаки со стороны КНДР.
В Украину вернулся 31 ребенок, вывезенный ранее в РФ
В Украину в субботу вернулся 31 ребенок из Херсонской и Харьковской областей, после начала широкомасштабного российского вторжения вывезенный в Россию или на подконтрольные России украинские территории. Об этом сообщил фонд Save Ukraine и его директор Николай Кулеба.
«После нескольких месяцев разлуки, они встретятся со своими семьями», - говорится в сообщении фонда. Дети вернулись в сопровождении родных. По словам Кулебы, с каждой подобной миссией, которую организует фонд, длительность допросов в ФСБ, которым подвергаются родственники, приехавшие за детьми, увеличивается.
По словам Кулебы, в страну должны были вернуться 33 ребенка, но бабушка двух детей умерла во время поездки. Теперь фонд будет искать возможность вернуть в Украину ее тело и детей, которых она должна была забрать.
Каких-либо иных подробностей не приводится.
В прошлых подобных случаях возвращения детей в Украину речь, как правило, шла о детях, которых летом и осенью прошлого года с согласия родителей российские власти временно вывезли в лагеря на территории России или аннексированного Крыма. На время их пребывания в лагерях пришлось контрнаступление Украины, в ходе которого территории, где они жили, вернулись под украинский контроль. Российские власти требуют, чтобы в подобных случаях за детьми приезжали их родители или родственники, что в условиях войны сопряжено с большими трудностями. До приезда родителей дети остаются на подконтрольных России территориях.
После того, как в Украину вернулась предыдущая группа детей, некоторые из них рассказали об избиениях и издевательствах, которым их подвергали воспитатели.
С оккупированных территорий в Россию были вывезены также тысячи украинских детей, оставшихся без попечения родителей. Власти Украины называют перемещение детей через границу страны насильственной депортацией. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге согласился с такой оценкой, суд выдал в связи с вывозом украинских детей ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российские власти утверждают, что, вывозя детей, спасают их от обстрелов. При этом сообщалось о случаях усыновления таких детей в России, что прямо противоречит международным конвенциям.
- Всего, по данным украинских властей, за время войны с территории страны на территорию России и аннексированного Крыма были незаконно вывезены свыше 16 тысяч детей. Многих из них, как сообщается, принудительно «перевоспитывают», некоторых учат стрельбе и обращению с техникой. Вернуть на родину удалось пока около 350 детей.
- С начала широкомасштабного российского вторжения власти Украины подтвердили гибель 467 детей. Ранения получили более 900. Это не окончательные данные. По данным ООН, всего после 24 февраля погибли более 8 тысяч мирных жителей Украины - речь идет только о задокументированных случаях, реальные цифры выше.
В Цхинвали прошел учредительный съезд партии «ИРОН»
В киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвали сегодня, 8 апреля, прошел учредительный съезд создаваемой Республиканской социалистической политической партии «ИРОН». В нем приняли участие делегаты со всей самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также представители Министерства юстиции.
Единогласным решением в ходе тайного голосования председателем партии был избран Георгий Кабисов. Он приветствовал участников съезда и поблагодарил за оказанное ему доверие.
«Со своей стороны сделаю все, чтобы эффективно решать поставленные перед нами задачи. Создание партии продиктовано желанием изменений в жизни Республики. Название партии – высокая планка морально-нравственных ценностей, к которым мы должны стремиться», - сказал Кабисов.
Он отметил, что партия будет делать все, чтобы кризисные ситуации возникающие, в том числе и в парламенте, «канули в Лету». «Также мы постараемся, чтобы в законодательном органе работали достойные люди, которые будут принимать законы, направленные на благосостояние народа», - заключил избранный лидер партии.
Как поделились с информагентством «Рес» представители Министерства юстиции, никаких нарушений и замечаний касательно работы съезда зафиксировано не было. Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в своем телеграмм-канале, что в учредительном съезде приняли участие 113 делегатов из пяти административно-территориальных единиц республики.
Путем голосования участниками съезда было принято решение о создании Республиканской социалистической политической партии «ИРОН», создание региональных отделений партии во всех административно-территориальных единицах республики, принятии Устава и Программы партии, а также тайным голосованием были избраны руководящие органы указанной политической партии и председатель.
Минюст даст правовую оценку проведенного мероприятия после представления соответствующего пакета документов. Политическая партия считается зарегистрированной лишь после регистрации в Министерстве юстиции.
В Абхазии начались широкомасштабные военные учения
Вооруженные силы самопровозглашенной республики Абхазия начали широкомасштабные учения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу абхазского Министерства обороны.
По их информации, особое внимание будет уделено комплексному поражению противника современными силами и средствами.
«Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и Вооруженных сил Российской Федерации», - заявили в министерстве.
Поясняется, что основная цель учений – «повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач». На различных этапах учений в них примут участие силы и средства абхазских силовых структур.
В Полтаве снесут памятники советским генералам и бюст Пушкина
В Полтаве демонтируют памятники генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать... Ждем решения по памятникам, посвященным Петру I», - написал Ткаченко в телеграме.
Бюст Пушкина и памятник Зыгину появились в Полтаве во времена СССР. Памятник Ватутину возвели в 2013 году. Местные жители неоднократно требовали его сноса и обливали краской.
Памятник Петру I авторства Александра Брюллова был установлен в центре Полтавы в 1849 году в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы. Скульптурные части монумента изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Гамбургера методом гальванопластики.
После начала войны Украина ускорила процесс переименования названий, данных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, памятники им сносятся.
В частности, в Одессе снесены скульптуры российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтированы бюсты Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве переименованы десятки улиц.
В марте этого года Верховная рада Украины приняла закон , запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией.
Кадыров поддержал готовящееся контрнаступление армии Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал готовящееся контрнаступление армии Украины и заявил, что оно «будет на руку по всем пунктам». Он мотивировал это тем, что российские войска успели подготовить и укрепить свои позиции на оккупированных территориях. При этом ранее в этом году замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, находясь в Украине, раскритиковал позиции кадыровцев и сепаратистов так называемой «ЛНР», пишет Кавказ.Реалии.
Кадыров же считает, что отражению украинского контрнаступления поможет «отличная обстановка» в России. По его словам, в стране есть консолидация общества, «которой ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться». «Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан», – безосновательно заявил глава Чечни.
- Ранее СМИ уличали Кадырова в несоответствии его заявлений официальным данным от командования армии России. Например, за первый месяц полномасштабной войны в Украине глава Чечни 26 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии Мариуполя.
- В начале полномасштабного вторжения Кадыров утверждал, что «армия России не нападает на мирных граждан Украины». Спустя месяц глава Чечни начал угрожать соседней стране ядерным оружием, а затем повторил эти слова еще раз.
- Кадыровские отряды еще весной 2022 года получили в интернете прозвище «тикток-войска» – из-за многочисленных видео с их участием из Украины. Тем не менее глава Чечни продолжает отправлять на войну наемников, их рекрутируют по всей России. Те из них, кому удалось выжить, жаловались, что их использовали как «пушечное мясо», а по возвращении отказали в обещанных выплатах и лечении.
- Пентагон ищет источник утечки секретных материалов о планах помощи Киеву в преддверии готовящегося контрнаступления украинской армии. Эти материалы появились в последние дни в твитере и телеграме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации президента США.
- В Офисе президента Украины назвали утечку секретных документов «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». «Москве слишком хочется сорвать контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро», – написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Система ПВО сбила ракету в небе над Феодосией
Система противовоздушной обороны сбила ракету над Феодосией в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксенов.
Местные телеграм-каналы сообщили минимум о двух взрывах, которые слышали жители.
По словам советника Аксенова Олега Крючкова, обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений нет, написал чиновник в телеграме.
Один из пророссийских блогеров, освещающих войну, написал о ракете «Гром 2». Она состоит на вооружении у украинской армии.
Корреспондент Крым.Реалии также сообщил о звуке взрыва в Севастополе. Российский глава города Михаил Развожаев сообщил, что в регионе проводят военные учения.
Киев сообщения об обстрелах полуострова не комментировал.
Жители Крыма регулярно рассказывают о взрывах на полуострове примерно с августа прошлого года. Российские власти объясняют это стрельбой по беспилотникам. На полуострове действует повышенный (жёлтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
Кроме того, в субботу утром украинский глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил о гибели в результате российского обстрела четырёх мирных жителей.
В Херсонской области за последние сутки ранения, в том числе тяжёлые, получили восемь человек, включая медиков. В городе Берислав под обстрел попала машина скорой помощи, которая ехала на вызов к жительнице, получившей осколочные ранения. Пострадали два медработника. По предварительной информации местных властей, российские солдаты сбросили боеприпасы с беспилотника прямо на скорую помощь.
В сводке Минобороны России за последние сутки данных об атаках в Донецкой и Херсонской областях нет.
Администрация президента Грузии распространила заявление по поводу завтрашнего мероприятия
Администрация президента Грузии распространила заявление по поводу мероприятия 9 апреля.
Согласно сообщению, мероприятие, на котором Саломе Зурабишвили примет жещин - представительниц разных сфер, является аполитичным и не преследует цели создания какого-либо движения.
«Завтра, 9 апреля, в один из самых важных дней в современной истории Грузии, в Тбилисском государственном театре оперы и балета президент Грузии примет женщин, представляющих разные сферы, чтобы вместе отметить эту важную дату и выразить поддержку европейскому будущему Грузии.
В связи с попытками ввести общественность в заблуждение еще раз уточняем, что, как и другие мероприятия, проводимые под эгидой президента, данное мероприятие также является аполитичным и не преследует цели создания или формирования какого-либо движения», - говорится в сообщении администрации Саломе Зурабишвили.
The Times рассказала о попытке Украины вернуть Запорожскую АЭС
Украинские военные пытались освободить захваченную российской армией Запорожскую АЭС, но штурм закончился неудачей. Об этом пишет британское издание The Times.
По данным газеты, в ночь на 19 октября прошлого года около 600 украинских военнослужащих пытались переправиться через Днепр на 30 катерах, но россияне выстроили очень плотную оборону. Атакующая сторона этого не ожидала.
«Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», - сообщил британским журналистам на условиях анонимности украинский военный.
Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью HIMARS. «В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить», - пишет The Times.
Журналисты также отмечают, что из-за риска утечки радиации попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые уверены в необходимости возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.
По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, единственным вариантом перехода станции обратно к Украине без обстрелов будет продвижение украинских войск в сторону Крыма и Мелитополя.
Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.
На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине
Накануне Пасхи распятый в 34-й раз филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.
«В этой войне участвуют только две страны: Россия и Украина, но от повышения цен на нефть страдаем мы все, даже не участвуя в конфликте», – сказал 62-летний Рубен Энадже на пресс-конференции после распятия. Он рассказал Associated Press, что из-за российского вторжения в Украину ему стало сложнее выживать на свой скудный доход от столярных работ и изготовления вывесок, поскольку продукты питания резко подорожали.
Реальное распятие – традиционный обряд в филиппинской деревне Сан-Педро-Кутуд, посмотреть на который съезжаются тысячи туристов. В этом году на распятие решились восемь человек. Надев колючие венцы из веток, они более километра несли на спине тяжелые деревянные кресты по жаре. После этого их ладони и ступни прибили десятисантиметровыми гвоздями из нержавеющей стали к крестам и установили под солнцем на десять минут. Другие кающиеся ходили босиком по деревенским улицам и били себя по голым спинам острыми бамбуковыми палками.
Рубен Энадже участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Он называет это чудом. Другие кающиеся – в основном бедные – проходят ритуал, чтобы искупить свои грехи, помолиться за больных или попросить о лучшей жизни.
Католическая церковь Филиппин не одобряет распятия и самобичевания. Местные церковные лидеры говорят, что верующие могут доказать свою религиозную преданность, не причиняя себе вреда, а занимаясь благотворительностью, например, сдавая кровь.
Движение через Рикотский перевал восстановлено в особом режиме
Департамент автодорог Грузии сообщил о возобновлении с 8 апреля движения через Рикотский перевал.
Дорога через перевал, которая была закрыта с 30 марта из-за угрозы оползня, имеет ключевое значение - она связывает западную и восточную часть Грузии. Все это время машины направлялись через дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, что значительно увеличивало время в пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
Движение на Рикоти восстановлено в специальном режиме в целях безопасности – одновременно будет идти постоянный контроль над потенциальной зоной оползней на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти).
Для легковых машин движение разрешается: с 07:00 до 19:00 от 114-го км (развязка Ахалсопели) до Зестафони автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Для грузового транспорта: с 21:00 до 06:00. Под строгим контролем патруля, с интервалами, остановки на участке запрещены. Движение будет односторонним, патруль через определенные промежутки времени будет менять направление.
Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннель Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме.
Легковые автомобили могут в любое время также использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Изучение процессов в зоне оползня продолжается, идет разработка проекта профилактического укрепления склона, отмечает департамент автодорог.
Россия проиграла выборы в три органа ООН
На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа ООН, пишет Associated Press.
Россия «подавляющим большинством голосов» уступила Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. Также она проиграла Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Чехии и Армении – кресло в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
При этом Россию избрали в Комиссию социального развития путем аккламации, в которой отказались участвовать США и Великобритания, заявив, что вторжение России в Украину нарушает международное право. Тем же упрощенным путем Россия вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
- С 1 апреля Россия является председателем Совета безопасности ООН. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель написал, что статус председателя очень подходит к дате - дню смеха. МИД Украины назвал это «худшей первоапрельской шуткой в мире».
- По данным СМИ, такие страны, как США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России, но о бойкоте или протесте речи не идет.
- Роль председателя Россия будет исполнять месяц, после чего председательство перейдет к Швейцарии.
NYT: в соцсетях появилась ещё одна порция секретных документов США
В соцсетях обнаружили новую порцию секретных документов США, касающихся Украины, стран Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщает газета The New York Times.
Всего могло быть опубликовано более сотни документов, в том числе военная карта Бахмута, за который много месяцев идут бои, и «слайды с секретных брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму». Один из слайдов, датированный 23 февраля, помечен как Secret/NoForn – «не предназначен для распространения среди иностранных государств».
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой охарактеризовал утечку как «значительную брешь в безопасности». Он считает, что файлы, многие из которых – это фотографии документов, преднамеренно выложил кто-то, «кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».
Высокопоставленный сотрудник разведки США назвал утечку «кошмаром для Пяти глаз» – разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.
О первой порции опубликованных секретных документов, касающихся планов помощи Украине в преддверии ее готовящегося наступления, The New York Times рассказывала накануне.
Известно, что Пентагон ищет источник первой утечки. В Офисе президента Украины ее назвали «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Москва, комментируя утечку, заявила, что у нее «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт в Украине.
В США готовят меры по запрету продуктов «Лаборатории Касперского»
Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету антивирусных программ и программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ccылаясь на свои источники в администрации Байдена. На это обратил внимание «Голос Америки».
Меры против «Лаборатории Касперского» могут быть пробным шаром, а позднее применены против китайских компаний, считают источники WSJ.
Сложность задачи по запрещению программного обеспечения заключается в том, что сначала надо достоверно оценить насколько широко распространены в США продукты «Лаборатории Касперского». Чрезмерно широкое ограничение может поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения, говорится в публикации.
Международная компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность во многих странах, ее центральный офис находится в Москве.
В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла «Лабораторию Касперского» в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности США.
The Bell: Мишустин запретил чиновникам правительства покидать РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил всем правительственным чиновникам покидать страну без специального разрешения. Выезжать за границу они могут только по официальным делам. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, разрешения на выезд для всего руководства правительства – в том числе министров, руководителей аппарата, их заместителей и начальников департаментов - должны быть согласованы и подписаны лично Мишустиным. The Bell также указывает, что для сотрудников Администрации президента таких ограничений не вводили. Один из источников объяснил это «особым рвением» Мишустина.
В марте «Настоящее время» писало, что большинство сотрудников Кремля «даже и не пытаются» куда-то выехать. Хотя некоторые сотрудники Администрации президента в течение прошлого года выезжали за границу, а разрешение на такой выезд мог подписывать лично глава администрации Антон Вайно.
Издание Financial Times на прошлой неделе сообщало, что спецслужбы начинают изымать загранпаспорта у чиновников среднего звена и сотрудников госкомпаний, не имеющих доступа к секретной информации. Журналисты назвали эти меры «паранойей по поводу утечек и бегства за границу».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ограничение поездок в другие страны для работников чувствительных отраслей: «В некоторых они формализованы, а в некоторых зависят от конкретных решений в отношении конкретных сотрудников».
Во Франции выросло число долгожителей, которым более 100 лет
Франция опередила другие европейские страны по числу жителей, чей возраст перевалил за 100 лет. Как сообщает статистическое ведомство, в настоящее время таких французов 30 000. Эти данные приводит Международное французское радио. Начиная с периода 1960-1975 годов число долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло во Франции почти в 30 раз. Большинство из них, как и в других странах, женщины.
Согласно прогнозам Национального института статистики (INSEE)среди людей, родившихся в 1940 году, 6% женщин и 2% мужчин достигнут возраста 100 лет. В 2070 году их число может составить от 100 тысяч до 600 тысяч.
Как сообщает официальная статистика, чуть более половины долгожителей Франции столетнего возраста проживают в домах престарелых. 33% живут в одиночестве, 4% - с супругом или супругой. 12% проживают с кем-то из своих детей. В исследовании отмечается, что среди людей старше ста лет значительно выше процент тех, кто имеет диплом о высшем образовании.
По отношению к общему числу жителей Франции доля долгожителей остается скромной - они составляют всего 0,04% населения.
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих
В Тель-Авиве вечером в пятницу автомобиль въехал в толпу на оживлённой набережной. Водитель стрелял по прохожим, потом его автомобиль перевернулся. Один человек погиб, не менее шести получили травмы. По сообщению Jerusalem Post, стрелявший был застрелен при задержании.
Израильские экстренные службы уточнили, что среди пострадавших есть как израильтяне, так и иностранные туристы. Погибший тоже был туристом из Италии. Преступник, по предварительным данным, был гражданином Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ призвать всех резервистов из числа пограничной полиции для обеспечения безопасности.
- Обстановка в Израиле и на граничащих с ним территориях остаётся неспокойной. 5 апреля возникли столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. 6 апреля израильские территории подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Ливана. Правительство Ливана заявило, что непричастно к обстрелу. Утром 7 апреля Израиль нанёс ответные удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа.
- События приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.
Армению посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе
С 5-го по 7 апреля в Армении находилась делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе - начальником департамента по линии учений и подготовки, бригадным генералом Патриком Эллисом, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
Согласно сообщению, Патрик Эллис обсудил с представителями армянского оборонного ведомства возможности обучения личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями.
Делегация командования сухопутных войск США в Европе посетила учебные части, учебный центр «Зар» миротворческой бригады Минобороны.
Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны Армении в текущем году планирует принять участие в двух других учениях, организуемых командованием Сухопутных войск США в Европе - KFOR и Saber Junction.
Украина готова приостановить экспорт зерна в Польшу на фоне протестов
Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу. Об этом договорились министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский на встрече в пятницу. Польша останется для Киева лишь путем транзита зерна. Ранее демпинговые цены на украинскую сельхозпродукцию привели к протестам польских фермеров и отставке предыдущего министра сельского хозяйства.
На встрече, которая прошла на пограничном пункте в Дорогуске, министры обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. По словам Николая Сольского, украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона. Роберт Телус сообщил, что обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они приняли решение о создании оперативной группы. Телус считает, что Польше необходимо разгрузить свои зерновые склады и экспортировать свое зерно до начала сбора нового урожая. Он поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в этом вопросе.
Роберт Телус занял пост министра сельского хозяйства два дня назад. 5 марта предыдущий министр Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за протестов фермеров против импорта в Польшу украинского зерна и другой сельхозпродукции.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность.
- Изначально предполагалось, что основная часть ураинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.
- 31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчеркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года.
Журналисту WSJ Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Журналист категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. По словам собеседника ТАСС, дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно».
В четверг на прошлой неделе суд в Москве арестовал Эвана Гершковича на два месяца – до 29 мая. Ранее он был задержан в Екатеринбурге. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла еще о СССР). The Wall Street Journal и руководство США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.
Журналист Аркадий Бабченко признан иностранным агентом
Министерство юстиции России в пятницу внесло в реестр так называемых иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко.
Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность.
В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.
В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск.
В реестр иноагентов внесено также ООО «Хроникер» - юридическое лицо ранее признанного иноагентом журналиста, бывшего главного редактора сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталия Рувинского.
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