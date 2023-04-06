Правительство США впервые ввело санкции против трех действующих и одного бывшего судьи в Грузии. Этих людей оппоненты власти и представители НПО называли создателями придворного судейского клана, выполняющего установки власти.

Карьера всех попавших под санкции членов судебной системы началась в период правления «Нацдвижения» и связана со скандальными делами того времени.

Еще тогда деятельность Левана Мурусидзе подвергалась критике. Он был судьей Верховного суда с 2006 года – в 2007 году при его участии суд вынес решение о смягчении приговоров обвиняемым в убийстве Сандро Гиргвлиани. Европейский суд по правам человека в Страсбурге заявил по этому поводу, что был «удивлен тем фактом, что ни прокуратура, ни местные суды не пытались выяснить некоторые основные обстоятельства дела». Впрочем, в 2013 году Мурусидзе был тепло принят тогдашним премьером Бидзиной Иванишвили, а в 2018 году был избран пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. Он также является членом Высшего совета юстиции. Этот совет принимает решения о назначении судей в судебной системе Грузии.

Михаил Чинчаладзе также является пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. В 2005 году он получил от президента Михаила Саакашвили орден Почета. С июля 2022 года Чинчаладзе назначен на должность председателя Тбилисского апелляционного суда сроком на пять лет.

Ираклий Шенгелия работает заместителем председателя Тбилисского апелляционного суда с 2021 года.

Валерий Церцвадзе – единственный из попавших под санкции, кто больше не занимает должность судьи. Он также занимал высокие посты в судебной власти при правлении «Национального движения». В 2017 году Церцвадзе покинул пост председателя Апелляционного суда за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Вскоре этот пост занял Чинчаладзе. Профильные НПО считают, что, несмотря на отставку, этот человек по-прежнему оказывает влияние на назначения в судебной системе.

Тамар Ониани, директор программы по правам человека «Ассоциации молодых юристов», считает, что санкции против судей – лишь начало процесса:

«Стандарт европейского права предполагает, что судебная система должна быть свободна от вмешательств как извне, так и изнутри. Это значит, что судьи в своей работе должны быть независимы от лиц, исполняющих административные функции при судах. В нашем случае это касается как председателей, так и членов Высшего совета юстиции. Разумеется, американские санкции в отношении лиц, занимающих руководящие посты системы, приведут к аналогичным санкциям Европейского суда по правам человека. Думаю, наше общество заслуживает справедливую, свободную от клановости судебную систему».

Попавшие под санкции судьи сегодня созвали заседание Высшего совета юстиции, на котором выступил судья Леван Мурусидзе. Происходящее он назвал попыткой США установить контроль над судебной системой Грузии.

«Я абсолютно уверен, что коррупция – это просто ширма, апробированный метод достижения определенной цели. Я скажу, в чем реальная причина, по которой судей обвинили в коррупции, высосанной из пальца. Реальная причина в попытке захвата судебной власти. На что были направлены эти санкции? Чтобы начались нездоровые процессы в судебной системе, чтобы судебная система была переподчинена посольству США. Думаю, что они не остановятся на достигнутом, а иногда даже думаю, что они могут пойти на лишение меня жизни», – заявил Леван Мурусидзе на заседании.

Информация о судебном клане собиралась годами, есть много свидетелей и много свидетельств о том, чем этот клан занимался, заявил на брифинге один из руководителей группы независимых юристов Каха Цикаришвили, один из авторов проекта судебной реформы.

«Некоторые свидетели готовы давать показания, некоторые пока воздерживаются, но, если следственная комиссия будет запущена, я уверен, что выяснится очень много интересных фактов и будет осуждено гораздо больше людей. «Грузинская мечта» вмешивается в дела правосудия через эту группу, влияет на судей в тех делах, которые их интересуют. Разумеется, коррупция заключается в том, что судья получает какую-то выгоду, оказывается в привилегированном положении, у него может возникнуть какая-то проблема, и она будет решена в обмен на подписание конкретного дела или какое-то решение. То есть в этом случае коррупция – это не просто взятки, это оказание влияния на суд», – заявил эксперт.

В целом, по мнению части наблюдателей, санкции могут стать положительным сигналом для тех судей, которые добросовестно выполняют свои обязанности. «Они определенно почувствуют, что их порядочность и честность будут оценены в будущем, что будет полезным для оздоровления судебной власти», – заявил Бесарион Алавидзе, бывший судья Верховного суда.

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