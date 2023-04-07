В преддверии 9 апреля Абхазия ограничила пересечение абхазо-грузинской границы, теперь выезжать с ее территории смогут только работники ИнгурГЭС и люди, нуждающиеся в лечении. Въезд в Абхазию для ее граждан и жителей не ограничен.

Служба государственной безопасности Республики Абхазия ввела ограничения на пересечение абхазо-грузинской границы. По словам заместителя председателя СГБ Рустама Латипова, ограничения связаны с опасениями возможной дестабилизации ситуации:

«С семи утра 7 апреля введены ограничения на выезд из территории Республики Абхазия на сопредельную сторону Республики Грузия гражданам и лицам, проживающим на территории Республики Абхазия. Данные ограничения обусловлены возможностью дестабилизации обстановки на территории Грузии в преддверии 9 апреля и в целях безопасности нашего населения. Ограничения будут касаться всего населения за исключением работников ИнгурГЭС, а также в отдельных экстренных случаях, если они будут связаны с необходимостью перемещения по состоянию здоровья.

– На какой срок они введены?

– Срок – по мере стабилизации обстановки в случае ее осложнения.

– Для жителей Галского района никаких исключений нет, правильно?

– Исключений нет, эта мера распространена на лиц, выезжающих с территории Республики Абхазия. На тех, которые будут въезжать, данные ограничения не действуют. Наши граждане, возвращающиеся на территорию Республики Абхазия, без ограничения будут попадать на территорию Республики Абхазия».

9 апреля 1989 года – дата разгона оппозиционного митинга в Тбилиси, в результате которого погиб 21 человек и пострадали 290 человек. Разгон осуществлялся внутренними войсками МВД СССР и советской армии.

Несколькими днями ранее разъяснение по ситуации медиа-клубу «Апсны-иахьа» давал председатель СГБ РА Роберт Киут. Он прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Запад убеждает Тбилиси вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. В частности, Роберт Киут сообщил, что проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами – Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия с целью открыть «второй фронт» с Россией.

По словам главы СГБ РА, «анализ поступающей информации позволяет отметить, что нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию «второго фронта» с Россией».

Служба государственной безопасности Республики Абхазия на непрерывной основе осуществляет получение, обработку и анализ поступающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации и осуществляет мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников, – добавил Роберт Киут.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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