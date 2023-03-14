В Абхазии следят за событиями в Грузии с тревогой. По признанию экспертов фонда «Аамта», в ходе протестов в Тбилиси они не слышали прямых угроз в адрес Абхазии. Но все-таки у них вызывают серьезные опасения, раздающиеся со стороны некоторых грузинских и украинских политиков призывы открыть второй фронт против России, что воспринимается как потенциальная возможность возобновления боевых действий.

Эта беседа состоялась по инициативе экспертного фонда «Аамта», ее представители – экс-депутаты парламента шестого созыва, обсудили, как повлияли на абхазское общество недавние протесты в Тбилиси. Представители фонда дали свою оценку этим событиям и рассказали о том, чего опасаются в Абхазии.

По мнению Гиви Кварчия, опасения вызывают призывы к открытию второго фронта в Грузии, что может привести к вооруженному противостоянию. Если это случится, то Абхазию поддержат добровольцы Северного Кавказа и турецкая диаспора:

«Это была апробация агрессивной политики, агрессивного поведения грузинского руководства по отношению к России, в том числе, к Абхазии и Южной Осетии. На мой взгляд, пытались прощупать, насколько грузинское общество, грузинское политическое сообщество, силовые структуры готовы к агрессивным действиям. Давно со стороны определенных западных ястребиных политиков мы слышим о необходимости открытия второго фронта со стороны Грузии в поддержку Украины.

– Гиви, назовите, пожалуйста, имена западных политиков, которые призывали к открытию второго фронта в Грузии?

Отпор будет в этом случае достойный, тем более что сразу поддержку Абхазии оказали организации и общественные деятели с Северного Кавказа, которые и раньше оказывали нам поддержку

– Ну, сейчас я вам по именам не могу всех политиков перечислить, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он сказал, что после того, как они закончат освобождать Украину, они начнут освобождать спорные территории, в Грузии – это Южная Осетия и Республика Абхазия. На этом фоне мы можем делать такие выводы, и, естественно, западной коалиции, которая противостоит России, стратегически было бы выгодно у границ России открыть какие-то военные действия. Если под прикрытием таких лозунгов, как высказывание экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили, что «мы должны открыть второй фронт против России», кто-то из политиков Грузии думает, что они в Южной Осетии или в Абхазии могут воевать против России, то это в первую очередь война против Абхазии и Южной Осетии. Естественно, в этой войне рядом с Россией будет Абхазия и Южная Осетия. И отпор будет в этом случае достойный, тем более что сразу поддержку Абхазии оказали организации и общественные деятели с Северного Кавказа, которые и раньше оказывали нам поддержку.

– В чем эта поддержка выразилась?

– В их заверениях, что в случае агрессивных действий со стороны Грузии добровольцы с Северного Кавказа, как и тридцать лет назад, будут в Абхазии. Также о своей поддержке заявила диаспора, которая находится в Турецкой Республике, и в случае агрессивных действий Грузии наши собратья абхазы с турецкой стороны окажут нам поддержку».

Натали Смыр считает, что события в Грузии не дают оснований считать, что там готовятся к нападению на Абхазию, а альтернативой вражды может стать обсуждение тех вопросов, по которым можно сотрудничать:

«Если вдруг начнутся какие-то действия, в первую очередь абхазская сторона встанет на защиту своей родины. Мы во все времена должны быть готовы, потому что у нас с Грузией не заключен мирный договор, если бы мы его заключили, нам бы сегодня было гораздо проще. Мы могли бы сесть за стол переговоров и что-то обсуждать. Но сегодня, я думаю, не произойдет ничего такого страшного, я думаю, что никаких военных действий они не предусматривают, и, видимо, их не будет, но быть начеку мы обязаны. Если мы не можем политически договориться, мы должны начать хотя бы какие-то переговоры по транзиту, по экономической части. Мы же брали на железную дорогу кредит, это же для транзита было сделано? Давайте заниматься такими вопросами мирного характера.

– Натали, когда вы говорите о том, что нужно начать разговаривать, вы какую сторону имеете в виду, уточните, пожалуйста?

Как бы наш стратегический партнер не встал рядом с нами, первые, кто пойдет защищать нашу родину, это будут наши ребята

– Если все будет хорошо, грузинская сторона показала, и мы видим уже сегодня, что все митинги сошли на нет, мы можем начать какие-то переговоры, например, о транзите. Транзит можно наладить. Наши ветеранские организации призывают увеличить бюджет Минобороны, я тоже так считаю. Хочешь мира, готовься к войне. Как бы мы ни говорили, как бы наш стратегический партнер не встал рядом с нами, первые, кто пойдет защищать нашу родину, это будут наши ребята. Настало время, когда мы должны об этом поговорить».

Гарри Кокая ссылается на грузинских и украинских политиков и говорит о том, что Грузию подталкивают к открытию второго фронта, и каждый раз это вызывает в Абхазии серьезные опасения. Несмотря на то, что во время недавних протестов в Грузии никто не слышал таких угроз, правительство Абхазии должно направить все ресурсы на укрепление обороноспособности:

«Подобные политические процессы, конечно, вызывают опасения абхазского общества, мы и в прошлом их наблюдали: во времена Саакашвили была революция, затем агрессия, затем признание нашего государства… Но мы были под риском, что и у нас начнется горячая фаза конфликта, потому что грузины не отказывались от своих намерений решить силовым методом вопрос территориальной целостности, все зависит от готовности их общества к этому.

– Вы сегодня видите такую готовность?

Может быть, у них таких мыслей и нет, но чтобы мы для себя понимали, что мы защищены, мы должны укреплять свою армию

– Я пока не вижу эту готовность, но я вижу, что их к этому подводят. Их лозунги говорят о том, что какая-то часть общества агрессивно настроена, поддерживается всякими силами, и этот процесс там идет. Когда он к завершению подойдет, мы не знаем, поэтому мы должны быть всегда готовы. Может быть, у них таких мыслей и нет, но чтобы мы для себя понимали, что мы защищены, мы должны укреплять свою армию, обороноспособность, резервы наши собрать.

– Когда вы говорите «силы», какие силы вы имеете в виду?

– Украинские политики не раз об этом заявляли, представители правительства Грузии открыто заявляли, что их подталкивают к открытию второго фронта. Начинаются процессы в Приднестровье, в Грузии, чтобы чуть-чуть отвлечь концентрацию от одной точки конфликта и силы разбросать по региону.

– А что должны делать абхазские власти и чего они не делают?

Наша власть запутала наше общество, мы видим, что мы строим какие-то касающиеся обороны дзоты, учения проводим, а на следующий день совещание собираем, продаем мифические апартаменты, недвижимость…

– Абхазские власти должны заниматься укреплением обороноспособности, не строить какие-то апартаменты, эти мифические проекты сбивают с толку наше общество, морально же люди должны быть настроены на то, чтобы защищаться, а не думать о том, как продать участок, как построить апартаменты. Наша власть запутала наше общество, мы видим, что мы строим какие-то касающиеся обороны дзоты, учения проводим, а на следующий день совещание собираем, продаем мифические апартаменты, недвижимость… Нет такой политики, где четко определены приоритеты и правила. Все рассеяно, каждый тянет в свою сторону. Доходы, которые есть, должны быть направлены на оборону в первую очередь. А мы видим, что у нашего правительства нет вообще никакого плана, поэтому и в обществе такой разлад: кто-то думает о войне, кто-то о благах, кто-то хочет ехать воевать на Украину… Вот такие вещи у нас происходят, потому что нет тона, который должна задавать наша власть, как это было в прошлом, когда наша интеллигенция до войны задавала тон, какие-то планы строили; поэтому, когда война началась, общество консолидировалось, отбилось, блокаду пережили, все пережили, теперь, когда нам надо дальше строить наше государство, какой-то дисбаланс происходит в обществе».

Рецепт Алхаса Джинджолия простой, но труднодостижимый. Он уверен, что в основе международной повестки должен быть мир. Это значит, что не надо вмешиваться в дела соседей, и вместо того, чтобы убивать друг друга, тратить ресурсы на борьбу с болезнями и бедностью:

«Маленькое короткое слово «мир» – вот главный критерий, относительно которого мы должны сегодня соотносить свои шаги в международной повестке. Миллионы закапывают за идеи, за свободу, за захват чужих территорий, это бесконечный процесс. Но, если эти ресурсы потратить на что-то позитивное, на своих детей, на борьбу с болезнями, с бедностью, тогда вы представляете, где бы мы жили?! То, что происходит сегодня с нами, то, что происходит на той же злосчастной Украине, то, что происходило у нас, и остается какая-то мифическая, а, может, и не совсем мифическая угроза, что это повторится. Но нам же со школы вдалбливали «миру – мир», как это все происходит, как это все поджигается, просто дежавю. Как бы мы не относились к Советскому Союзу, сейчас не про него речь, а про часть советской пропаганды, идейно заточенной на борьбу за мир. Такие же люди адекватные всегда были и в Америке, и в Европе, одно и то же ведь говорили. Все нам объясняли, раскладывали, кто на этом заработает, кто на этом какие-то сливки снимет, вот оно все происходит перед нашим экраном, я не знаю, как еще объяснить?

– Что делать?

Сядьте, поговорите, чего вам всем не хватает? Услышьте друг друга, договоритесь про эти аэропорты, порты, дайте людям пожить спокойно!

– Разобраться в ситуации, надо говорить о мире. Если в Грузии поджигают и горит, если выступают люди и говорят, что мы откроем второй фронт, мы нападем, мы поможем, мы же понимаем, на кого они нападут в первую очередь? Если придут, получат, если это не урок был для них и для нас, ну, давайте опять разрушим все, что есть. Сегодня мир на Южном Кавказе нужен всем: и России, и Грузии, и Турции, и Абхазии, и Армении, и Азербайджану, всем нужен мир. Сядьте, поговорите, чего вам всем не хватает? Услышьте друг друга, договоритесь про эти аэропорты, порты, дайте людям пожить спокойно! Ты ко мне не лезь, и я к тебе не лезу, вот вам политика, военная доктрина и экономика! Когда успокоятся, может быть, потом соединятся, бог его знает, что будет завтра. Сегодня оставьте людей в покое просто вот здесь…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях