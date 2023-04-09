Православная и Католическая церкви отмечают Вербное воскресенье

Православная и Католическая Церкви отмечают сегодня праздник Входа Иисуса Христа в Иерусалим или Вербное воскресенье. В храмах Грузии по этому случаю проходят праздничные богослужения, пишет SOVA.

В этот день верующие идут в храм с ветками самшита, которые затем хранятся в течение всего года до следующей Пасхи.

Как сказано в Евангелии, Иисус Христос направился в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи. Многие из народа с радостным чувством последовали за Ним. Люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.