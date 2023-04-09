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Гарибашвили: 9 апреля - день объединения Грузии вокруг идеи свободы
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал по случаю очередной годовщины событий 9 апреля 1989 года пост в социальной сети.
«9 апреля – особенный день для каждого из нас. В этот день вся Грузия, объединенная идеей свободы, объявила миру о решении построить независимое, демократическое, европейское государство. Жестокость советского режима только укрепила волю грузинского народа, укрепила наше стремление к независимости.
Звиад Гамсахурдия говорил: У народа можно отнять все, но никто не может отнять у него чувство свободы. Это чувство, определившее всю нашу историю, наиболее ярко проявилось 9 апреля 1989 года. Наше дальнейшее движение к лучшей Грузии должно основываться на таком единодушии вокруг идеала свободы», - цитирует Гарибашвили SOVA.
9 апреля 1989 года силы Советской армии разогнали в центре Тбилиси мирную демонстрацию сторонников национально-освободительного движения. Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.
Другие новости дня
Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на президента Саломе Зурабишвили
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на президента Саломе Зурабишвили в эфире Общественного вещателя. По словам Кобахидзе, глава государства делает «непонятные заявления», особенно после начала войны в Украине.
Комментируя реакцию Зурабишвили на санкции США в отношении четверых судей, членов т.н. клана, Кобахидзе сказал, что для начала президенту стоило бы потребовать ограничительных мер в отношении третьего президента Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.
«Если бы Саломе Зурабишвили потребовала ввести санкции в отношении Саакашвили и Адеишвили, тогда этому ее заявлению была бы какая-то цена. Вы видите, как изменилась ориентация Саломе Зурабишвили. Мы наблюдаем ее немного непонятные заявления, которые участились в последний период, особенно после того, как в Украине началась война. Сперва начала бы говорить о санкциях против Саакашвили и Адеишвили, тогда ее заявления были бы понятны, но она начала говорить об этом. Пусть сначала потребует санкций в отношении Саакашвили и Адеишили, потребует справедливости и потом говорит все остальное», - считает Кобахидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением в связи с введением Соединенными Штатами визовых ограничений в отношении четырех грузинских судей – представителей т.н. «судебного клана», сообщает SOVA. На специальном брифинге во дворце Орбелиани она призвала использовать вопрос санкций, чтобы переосмыслить, как в стране должна развиваться дальше.
Армянская церковь празднует Пасху – Воскресение Христово
Сегодня, 9 апреля, Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.
По случаю одного из главных христианских праздников Католикос всех армян Гарегин Второй отслужит Пасхальную литургию.
А накануне Армянская Апостольская Церковь отметила Великую Субботу (Пасхальный Сочельник), посвященную воспоминанию о погребении Иисуса Христа.
В своем обращении к верующим премьер-министр Армении Никол Пашинян прочитал псалом 139, в котором содержится просьба молящегося к Господу избавить его от «человека злого» и сохранить его от «притеснителя», пишет Радио Азатутюн.
В результате удара по Запорожью погибли 11-летняя девочка и её отец
В результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на воскресенье погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка, сообщили местные власти.
По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, две ракеты попали в частный сектор. Глава областной администрации Юрий Малашко сообщил в телеграм-канале, что из-под завалов в центре города удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.
По данным регионального управления ГСЧС Украины, вместе с девочкой погиб ее 50-летний отец. 46-летнюю маму ребенка спасли и передали врачам скорой помощи. В семье есть еще старшая дочь. Она была в гостях в момент обстрела. Дом семьи был частично разрушен, произошел также пожар. Взрывной волной оказались повреждены и близлежащие дома, в некоторых зданиях выбиты стекла.
Ранее об ударах по городу сообщил представитель оккупационных властей, контролирующих часть Запорожской области, Владимир Рогов. «В Запорожье громко! Взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко - в Заводском и Шевченковском», - приводит слова Рогова Русская служба Би-би-си.
Российское командование удар не комментировало. Москва не раз отрицала, что атакует гражданское население, называя целью военные объекты.
- Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не ее центр – город Запорожье, который регулярно обстреливается. В регионе продолжаются боевые действия.
Владимир Зеленский: Польша поставит Украине 200 БТР «Росомак»
Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров «Росомак», из них 100 - в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который на днях посетил Варшаву.
О поставках 100 БТР в ходе визита Зеленского сообщали польские власти. Президент Украины уточнил, что еще 100 таких машин будут поставлены в будущем.
Также президент Украины напомнил о том, что Польша исполнила свои обещания о поставках Киеву танков «Леопард», самолетов МиГ-29 и другой техники.
Украина оплатит поставки боевых машин из Польши - предположительно за счет средств, предоставленных Киеву США и ЕС.
Как отмечает Русская служба Би-би-си, «Росомак» - это лицензионная версия финской боевой бронированной машины PatriaAMV. На одном общем шасси путем замены боевых модулей можно делать много машин разных классов, в частности БТР, БМП, самоходные минометы, инженерные и санитарные машины. Речь идет о колесных бронемашинах.
Издание Rzeczpospolita ранее писало, что предприятие в Польше, где выпускаются эти машины, сейчас способно выпускать 100 машин в год, но способно нарастить производственные мощности и увеличить объем производства в два раза.
В Иране за женщинами без хиджаба будут следить видеокамеры
Власти Ирана начали установку в общественных местах камер видеонаблюдения. Они должны следить за женщинами, которые не носят хиджаб или завязывают его недостаточно плотно. Об этом заявила полиция страны.
В заявлении полиции указано, что женщины, которые на видео будут уличены в неправильном ношении головного платка, будут идентифицированы. Полиция обещает посылать им «предупреждающие сообщения».
Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. За отсутствие хиджаба или его неправильное ношение им грозят штрафы или арест. Нередки также случаи уличных нападений на женщин, недостаточно прикрывающих голову.
- В сентябре прошлого года иранская полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Родственники Амини считают, что причиной ее смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.
- Вскоре в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение аятоллы Али Хаменеи.
- Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Несколько человек были казнены.
- В марте 2023 года США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Ирана, причастных, по мнению Вашингтона, к серьезным нарушениям прав женщин.
Умер Бенджамин Ференц, последний прокурор Нюрнбергского процесса
В США умер последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц. Ему было 103 года.
Ференц родился в 1920 году в Венгрии. Когда ему было меньше года, семья переехала в США, чтобы избежать преследования венгерских евреев. Он изучал право в Гарварде. В 1945 году Ференц вошел в состав группы, собиравшей доказательства военных преступлений гитлеровской армии. В частности, он работал в освобожденных американской армией концлагерях.
В 27 лет он стал прокурором на Нюрнбергском процессе - суде над военными преступниками. Ференц выступал обвинителем по делу айнзатцгрупп - подразделений СС, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях Восточной Европы и СССР. По делу проходили 22 подсудимых, обвиняемых в убийстве в общей сложности более 1 миллиона человек. Все они были признаны виновными, 13 из них приговорены к смертной казни.
После Нюрнбергского процесса Ференц занимался программами репараций и реституции - возмещения Германией ущерба народам и странам, пострадавшим от нацизма. Он принимал участие в создании Международного уголовного суда в Гааге, его именем названа пешеходная дорожка в этом городе.
В Грузии отмечают 9 апреля – трагическую дату и День национального единства
Со дня трагедии 9 апреля в Тбилиси прошло 33 года. В этот день в 1989 году на рассвете, в центре Тбилиси войска и спецназ МВД СССР разогнали мирную демонстрацию, в результате чего погиб 21 человек, а сотни граждан отравились неизвестным газом.
В Грузии 9 апреля отмечается как День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. В то же время, это день восстановления независимости Грузии. 9 апреля – это также официальный выходной день, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По традиции, этот день отмечают в Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели, возле мемориала жертвам 9 апреля. Сюда начинают приносить цветы и свечи еще накануне вечером, и этот процесс продолжается до утра.
Для расследования трагических событий 9 апреля, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
В ту ночь на улицах в центре Тбилиси погибли 20 участников акции, из них трое мужчин и 19 женщин и девушек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще один человек погиб в результате действий спецназа во время действия еще комендантского часа.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. С этого момента начался процесс консолидации грузинского общества. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдия – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.
Православная и Католическая церкви отмечают Вербное воскресенье
Православная и Католическая Церкви отмечают сегодня праздник Входа Иисуса Христа в Иерусалим или Вербное воскресенье. В храмах Грузии по этому случаю проходят праздничные богослужения, пишет SOVA.
В этот день верующие идут в храм с ветками самшита, которые затем хранятся в течение всего года до следующей Пасхи.
Как сказано в Евангелии, Иисус Христос направился в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи. Многие из народа с радостным чувством последовали за Ним. Люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.
В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
Ежегодно в преддверии Бзоба патриархия и правительство Грузии призывают население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.
ТАСС утверждает, что Трепова «сотрудничает со следствием»
Российское государственное агентство ТАСС вечером в субботу опубликовало сообщение о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в совершении взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, «сотрудничает со следствием».
ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах. По его словам, все показания Треповй «тщательно проверяются», а следствием «устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой» и «отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта». В сообщении также содержится оговорка, что детали работы следственной группы не уточняются в интересах следствия.
При этом ранее представители российских властей утверждали, что взрыв был организован с территории Украины, а Трепова выполняла задание неких лиц из Киева. В последнем сообщении ТАСС таких утверждений нет.
Адвокаты Треповой пока не комментировали сообщение агентства.
Ранее стало известно, что защита Дарьи Треповой не обжаловала постановление суда о ее аресте. В карточке дела говорится, что постановление об аресте вступило в силу 8 апреля. Защита Треповой либо не стала обжаловать арест, либо не успела это сделать в трехдневный срок. На самом заседании по избранию меры пресечения для Треповой защита требовала назначить меру, не связанную с лишением свободы.
Дарью Трепову 4 апреля на два месяца арестовал Басманный суд Москвы, куда ее этапировали из Петербурга после задержания. Обвинения предъявлены по статьям о совершении теракта организованной группой и незаконном ношении взрывчатых устройств. Заседание проходило в закрытом режиме. Трепову отправили в СИЗО «Лефортово», где содержатся обвиняемые по делам, следствие по которым ведет ФСБ.
- Взрыв в кафе Петербурга произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходила встреча с провоенным блогером Владленом Татарским. Он погиб, десятки человек пострадали. Правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову. Ее обвиняют в том, что она пронесла на встречу с Татарским статуэтку, внутри которой было взрывное устройство. По данным источников СМИ, Трепова могла не догадываться о том, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находится взрывчатое вещество.
- Российские следственные органы заявляли о возможной причастности к убийству Владлена Татарского Украины, а также Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. И украинские власти, и сторонники оппозиционера отрицают причастность к нападению. Ответственность за взрыв взяла на себя некая Национальная республиканская армия. О существовании такой организации, якобы ведущей вооруженную борьбу против российских властей, ранее заявлял живущий в Киеве политик Илья Пономарев и ряд телеграм-каналов. Не приведено, однако, никаких доказательств того, что «армия» каким-либо образом причастна к взрыву.
- В Москве на Троекуровском кладбище в субботу прошли похороны Владлена Татарского. На прощание пришли сотни людей. Похороны прошли с воинскими почестями - посмертно блогер был награжден орденом Мужества. На похороны пришли глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и лидер ЛДПР депутат Леонид Слуцкий. К гробу принесли кувалду - символ ЧВК «Вагнер», в ряды которой посмертно записали Татарского. Была исполнена также песня «Они ушли» - римейк композиции чеченского барда Тимура Муцураева, изначально посвященной погибшим на войне с Россией чеченским бойцам.
В Ереване задержали россиянина, обвиняемого в дезертирстве
В Ереване 7 апреля был задержан гражданин России, который объявлен правоохранительными органами в Москве в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщила полиция Армении.
Как говорится в сообщении, 23-летний россиянин по имени Юрий Т. был задержан и доставлен в отдел полиции, о его задержании уведомили инициатора розыска, то есть российские правоохранительные органы. Другие подробности не приводятся, в России задержание пока не комментировали.
Неясно, идет ли речь о мобилизованном или о кадровом военном. По статье о дезертирстве в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Несколько таких приговоров российскими судами уже было вынесено.
В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможет въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.
Твиттер снял ограничения с аккаунтов, связанных с властями России
Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноименной компании, недавно приобретенной миллиардером Илоном Маском, по всей видимости сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанный с российскими властями. Об этом сообщает The Telegraph.
Издание провело проверку и убедилось, что поиск по твиттеру вновь дает ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.
При этом после начала широкомасштабного вторжения в Украину, в апреле прошлого года, корпорация Twitter заявила, что «не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах», отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношения к российским властям.
Еще ранее выяснилось, что твиттер снял ограничения с российских и китайских государственных СМИ, таких как RT. Они вновь стали появляться в списках рекомендованных аккаунтов. Сообщения о том, что тот или иной аккаунт связан с государственными органами, остались, однако они касаются не только России, но и других стран.
Один из бывших руководителей Twitter заявил, что речь идет не о случайности, а именно о сознательном изменении политики корпорации.
Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
В Twitter не прокомментировали сообщение The Telegraph.
Тбилисский театр им. Грибоедова отказывается от финансирования из России
Русские театры из 10 стран получат финансовую поддержку от РФ в 2023 году. В их числе – Государственный академический русский драматический театр им. Грибоедова в Тбилиси. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает ТАСС.
Манилова отметила, что финансовая поддержка зарубежных русских театров осуществляется по двум направлениям: закупка самого современного театрального сценического оборудования и поддержка премьерных постановок. «5 млн рублей – на оборудование, 5 млн рублей – на постановки», - пояснила она. 5 млн рублей – это порядка 60 тысяч долларов по нынешнему курсу.
Получателями финансирования, помимо тбилисского театра им. Грибоедова станут, в том числе, театры на оккупированных территориях Грузии: Русский театр драмы им. Искандера в Сухуми и Юго-Осетинский драматический театр им. Хетагурова в Цхинвали.
Замминистра культуры РФ уточнила, что источником финансирования русских театров зарубежья будет автономная некоммерческая организация «Русские сезоны».
В пресс-службе театра им. Грибоедова сообщили грузинской службе Радио Свобода, что они не намерены получать российскую финансовую субсидию, о которой говорила замминистра культуры России.
"Мы не собираемся принимать!" - так ответили в Грибоедовском театре на вопрос Радио Свобода об их отношении к российской финансовой помощи. В пресс-службе театра рассказали, что российская сторона не поддерживала с ними связь до обнародования этой информации, а о выделенной финансовой помощи они узнали из СМИ.
Апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения Лазаре Григориадису
Апелляционный суд не удовлетворил иск адвокатов Лазаре Григориадиса об изменении меры пресечения, сообщила Общественному вещателю Грузии адвокат обвиняемого Татия Манижашвили.
Как отметила адвокат, сторона защиты просила изменить меру пресечения с ограничения свободы на освобождение под залог.
29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу.
По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджег автомобиль, принадлежащий МВД.
Северная Корея вновь испытала подводный беспилотник
Северная Корея испытала подводный беспилотник Haeil-2, способный нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Испытания проводились в период с 4 по 7 апреля. Аппарат выпустили из порта в провинции Южный Хамгён. Дрон двигался по траектории восьмерки, преодолел тысячу километров, а затем планово сдетонировал под водой.
Пхеньян заявил, что в результате испытания военным КНДР удалось проверить способность стратегического подводного вооружения к нанесению смертельного удара.
Это третье известное испытание подводного беспилотника Северной Кореей с конца марта. СМИ тогда сообщали, что Пхеньян тестирует вооружения в ответ на военные учения США и Южной Кореи. Манёвры «Щит свободы» прошли в середине марта. Американские и южнокорейские военные отрабатывали сценарии по отражению условной атаки со стороны КНДР.
В Украину вернулся 31 ребенок, вывезенный ранее в РФ
В Украину в субботу вернулся 31 ребенок из Херсонской и Харьковской областей, после начала широкомасштабного российского вторжения вывезенный в Россию или на подконтрольные России украинские территории. Об этом сообщил фонд Save Ukraine и его директор Николай Кулеба.
«После нескольких месяцев разлуки, они встретятся со своими семьями», - говорится в сообщении фонда. Дети вернулись в сопровождении родных. По словам Кулебы, с каждой подобной миссией, которую организует фонд, длительность допросов в ФСБ, которым подвергаются родственники, приехавшие за детьми, увеличивается.
По словам Кулебы, в страну должны были вернуться 33 ребенка, но бабушка двух детей умерла во время поездки. Теперь фонд будет искать возможность вернуть в Украину ее тело и детей, которых она должна была забрать.
Каких-либо иных подробностей не приводится.
В прошлых подобных случаях возвращения детей в Украину речь, как правило, шла о детях, которых летом и осенью прошлого года с согласия родителей российские власти временно вывезли в лагеря на территории России или аннексированного Крыма. На время их пребывания в лагерях пришлось контрнаступление Украины, в ходе которого территории, где они жили, вернулись под украинский контроль. Российские власти требуют, чтобы в подобных случаях за детьми приезжали их родители или родственники, что в условиях войны сопряжено с большими трудностями. До приезда родителей дети остаются на подконтрольных России территориях.
После того, как в Украину вернулась предыдущая группа детей, некоторые из них рассказали об избиениях и издевательствах, которым их подвергали воспитатели.
С оккупированных территорий в Россию были вывезены также тысячи украинских детей, оставшихся без попечения родителей. Власти Украины называют перемещение детей через границу страны насильственной депортацией. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге согласился с такой оценкой, суд выдал в связи с вывозом украинских детей ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российские власти утверждают, что, вывозя детей, спасают их от обстрелов. При этом сообщалось о случаях усыновления таких детей в России, что прямо противоречит международным конвенциям.
- Всего, по данным украинских властей, за время войны с территории страны на территорию России и аннексированного Крыма были незаконно вывезены свыше 16 тысяч детей. Многих из них, как сообщается, принудительно «перевоспитывают», некоторых учат стрельбе и обращению с техникой. Вернуть на родину удалось пока около 350 детей.
- С начала широкомасштабного российского вторжения власти Украины подтвердили гибель 467 детей. Ранения получили более 900. Это не окончательные данные. По данным ООН, всего после 24 февраля погибли более 8 тысяч мирных жителей Украины - речь идет только о задокументированных случаях, реальные цифры выше.
В Цхинвали прошел учредительный съезд партии «ИРОН»
В киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвали сегодня, 8 апреля, прошел учредительный съезд создаваемой Республиканской социалистической политической партии «ИРОН». В нем приняли участие делегаты со всей самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также представители Министерства юстиции.
Единогласным решением в ходе тайного голосования председателем партии был избран Георгий Кабисов. Он приветствовал участников съезда и поблагодарил за оказанное ему доверие.
«Со своей стороны сделаю все, чтобы эффективно решать поставленные перед нами задачи. Создание партии продиктовано желанием изменений в жизни Республики. Название партии – высокая планка морально-нравственных ценностей, к которым мы должны стремиться», - сказал Кабисов.
Он отметил, что партия будет делать все, чтобы кризисные ситуации возникающие, в том числе и в парламенте, «канули в Лету». «Также мы постараемся, чтобы в законодательном органе работали достойные люди, которые будут принимать законы, направленные на благосостояние народа», - заключил избранный лидер партии.
Как поделились с информагентством «Рес» представители Министерства юстиции, никаких нарушений и замечаний касательно работы съезда зафиксировано не было. Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в своем телеграмм-канале, что в учредительном съезде приняли участие 113 делегатов из пяти административно-территориальных единиц республики.
Путем голосования участниками съезда было принято решение о создании Республиканской социалистической политической партии «ИРОН», создание региональных отделений партии во всех административно-территориальных единицах республики, принятии Устава и Программы партии, а также тайным голосованием были избраны руководящие органы указанной политической партии и председатель.
Минюст даст правовую оценку проведенного мероприятия после представления соответствующего пакета документов. Политическая партия считается зарегистрированной лишь после регистрации в Министерстве юстиции.
В Абхазии начались широкомасштабные военные учения
Вооруженные силы самопровозглашенной республики Абхазия начали широкомасштабные учения. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу абхазского Министерства обороны.
По их информации, особое внимание будет уделено комплексному поражению противника современными силами и средствами.
«Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и Вооруженных сил Российской Федерации», - заявили в министерстве.
Поясняется, что основная цель учений – «повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач». На различных этапах учений в них примут участие силы и средства абхазских силовых структур.
В Полтаве снесут памятники советским генералам и бюст Пушкина
В Полтаве демонтируют памятники генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать... Ждем решения по памятникам, посвященным Петру I», - написал Ткаченко в телеграме.
Бюст Пушкина и памятник Зыгину появились в Полтаве во времена СССР. Памятник Ватутину возвели в 2013 году. Местные жители неоднократно требовали его сноса и обливали краской.
Памятник Петру I авторства Александра Брюллова был установлен в центре Полтавы в 1849 году в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы. Скульптурные части монумента изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Гамбургера методом гальванопластики.
После начала войны Украина ускорила процесс переименования названий, данных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, памятники им сносятся.
В частности, в Одессе снесены скульптуры российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтированы бюсты Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве переименованы десятки улиц.
В марте этого года Верховная рада Украины приняла закон , запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией.
Кадыров поддержал готовящееся контрнаступление армии Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал готовящееся контрнаступление армии Украины и заявил, что оно «будет на руку по всем пунктам». Он мотивировал это тем, что российские войска успели подготовить и укрепить свои позиции на оккупированных территориях. При этом ранее в этом году замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, находясь в Украине, раскритиковал позиции кадыровцев и сепаратистов так называемой «ЛНР», пишет Кавказ.Реалии.
Кадыров же считает, что отражению украинского контрнаступления поможет «отличная обстановка» в России. По его словам, в стране есть консолидация общества, «которой ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться». «Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан», – безосновательно заявил глава Чечни.
- Ранее СМИ уличали Кадырова в несоответствии его заявлений официальным данным от командования армии России. Например, за первый месяц полномасштабной войны в Украине глава Чечни 26 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии Мариуполя.
- В начале полномасштабного вторжения Кадыров утверждал, что «армия России не нападает на мирных граждан Украины». Спустя месяц глава Чечни начал угрожать соседней стране ядерным оружием, а затем повторил эти слова еще раз.
- Кадыровские отряды еще весной 2022 года получили в интернете прозвище «тикток-войска» – из-за многочисленных видео с их участием из Украины. Тем не менее глава Чечни продолжает отправлять на войну наемников, их рекрутируют по всей России. Те из них, кому удалось выжить, жаловались, что их использовали как «пушечное мясо», а по возвращении отказали в обещанных выплатах и лечении.
- Пентагон ищет источник утечки секретных материалов о планах помощи Киеву в преддверии готовящегося контрнаступления украинской армии. Эти материалы появились в последние дни в твитере и телеграме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации президента США.
- В Офисе президента Украины назвали утечку секретных документов «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». «Москве слишком хочется сорвать контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро», – написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Система ПВО сбила ракету в небе над Феодосией
Система противовоздушной обороны сбила ракету над Феодосией в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксенов.
Местные телеграм-каналы сообщили минимум о двух взрывах, которые слышали жители.
По словам советника Аксенова Олега Крючкова, обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений нет, написал чиновник в телеграме.
Один из пророссийских блогеров, освещающих войну, написал о ракете «Гром 2». Она состоит на вооружении у украинской армии.
Корреспондент Крым.Реалии также сообщил о звуке взрыва в Севастополе. Российский глава города Михаил Развожаев сообщил, что в регионе проводят военные учения.
Киев сообщения об обстрелах полуострова не комментировал.
Жители Крыма регулярно рассказывают о взрывах на полуострове примерно с августа прошлого года. Российские власти объясняют это стрельбой по беспилотникам. На полуострове действует повышенный (жёлтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
Кроме того, в субботу утром украинский глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил о гибели в результате российского обстрела четырёх мирных жителей.
В Херсонской области за последние сутки ранения, в том числе тяжёлые, получили восемь человек, включая медиков. В городе Берислав под обстрел попала машина скорой помощи, которая ехала на вызов к жительнице, получившей осколочные ранения. Пострадали два медработника. По предварительной информации местных властей, российские солдаты сбросили боеприпасы с беспилотника прямо на скорую помощь.
В сводке Минобороны России за последние сутки данных об атаках в Донецкой и Херсонской областях нет.
Администрация президента Грузии распространила заявление по поводу завтрашнего мероприятия
Администрация президента Грузии распространила заявление по поводу мероприятия 9 апреля.
Согласно сообщению, мероприятие, на котором Саломе Зурабишвили примет жещин - представительниц разных сфер, является аполитичным и не преследует цели создания какого-либо движения.
«Завтра, 9 апреля, в один из самых важных дней в современной истории Грузии, в Тбилисском государственном театре оперы и балета президент Грузии примет женщин, представляющих разные сферы, чтобы вместе отметить эту важную дату и выразить поддержку европейскому будущему Грузии.
В связи с попытками ввести общественность в заблуждение еще раз уточняем, что, как и другие мероприятия, проводимые под эгидой президента, данное мероприятие также является аполитичным и не преследует цели создания или формирования какого-либо движения», - говорится в сообщении администрации Саломе Зурабишвили.
The Times рассказала о попытке Украины вернуть Запорожскую АЭС
Украинские военные пытались освободить захваченную российской армией Запорожскую АЭС, но штурм закончился неудачей. Об этом пишет британское издание The Times.
По данным газеты, в ночь на 19 октября прошлого года около 600 украинских военнослужащих пытались переправиться через Днепр на 30 катерах, но россияне выстроили очень плотную оборону. Атакующая сторона этого не ожидала.
«Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», - сообщил британским журналистам на условиях анонимности украинский военный.
Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью HIMARS. «В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить», - пишет The Times.
Журналисты также отмечают, что из-за риска утечки радиации попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые уверены в необходимости возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.
По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, единственным вариантом перехода станции обратно к Украине без обстрелов будет продвижение украинских войск в сторону Крыма и Мелитополя.
Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.
На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине
Накануне Пасхи распятый в 34-й раз филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.
«В этой войне участвуют только две страны: Россия и Украина, но от повышения цен на нефть страдаем мы все, даже не участвуя в конфликте», – сказал 62-летний Рубен Энадже на пресс-конференции после распятия. Он рассказал Associated Press, что из-за российского вторжения в Украину ему стало сложнее выживать на свой скудный доход от столярных работ и изготовления вывесок, поскольку продукты питания резко подорожали.
Реальное распятие – традиционный обряд в филиппинской деревне Сан-Педро-Кутуд, посмотреть на который съезжаются тысячи туристов. В этом году на распятие решились восемь человек. Надев колючие венцы из веток, они более километра несли на спине тяжелые деревянные кресты по жаре. После этого их ладони и ступни прибили десятисантиметровыми гвоздями из нержавеющей стали к крестам и установили под солнцем на десять минут. Другие кающиеся ходили босиком по деревенским улицам и били себя по голым спинам острыми бамбуковыми палками.
Рубен Энадже участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Он называет это чудом. Другие кающиеся – в основном бедные – проходят ритуал, чтобы искупить свои грехи, помолиться за больных или попросить о лучшей жизни.
Католическая церковь Филиппин не одобряет распятия и самобичевания. Местные церковные лидеры говорят, что верующие могут доказать свою религиозную преданность, не причиняя себе вреда, а занимаясь благотворительностью, например, сдавая кровь.
Движение через Рикотский перевал восстановлено в особом режиме
Департамент автодорог Грузии сообщил о возобновлении с 8 апреля движения через Рикотский перевал.
Дорога через перевал, которая была закрыта с 30 марта из-за угрозы оползня, имеет ключевое значение - она связывает западную и восточную часть Грузии. Все это время машины направлялись через дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, что значительно увеличивало время в пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
Движение на Рикоти восстановлено в специальном режиме в целях безопасности – одновременно будет идти постоянный контроль над потенциальной зоной оползней на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти).
Для легковых машин движение разрешается: с 07:00 до 19:00 от 114-го км (развязка Ахалсопели) до Зестафони автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Для грузового транспорта: с 21:00 до 06:00. Под строгим контролем патруля, с интервалами, остановки на участке запрещены. Движение будет односторонним, патруль через определенные промежутки времени будет менять направление.
Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннель Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме.
Легковые автомобили могут в любое время также использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Изучение процессов в зоне оползня продолжается, идет разработка проекта профилактического укрепления склона, отмечает департамент автодорог.
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