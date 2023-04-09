Гарибашвили: 9 апреля - день объединения Грузии вокруг идеи свободы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал по случаю очередной годовщины событий 9 апреля 1989 года пост в социальной сети.

«9 апреля – особенный день для каждого из нас. В этот день вся Грузия, объединенная идеей свободы, объявила миру о решении построить независимое, демократическое, европейское государство. Жестокость советского режима только укрепила волю грузинского народа, укрепила наше стремление к независимости.

Звиад Гамсахурдия говорил: У народа можно отнять все, но никто не может отнять у него чувство свободы. Это чувство, определившее всю нашу историю, наиболее ярко проявилось 9 апреля 1989 года. Наше дальнейшее движение к лучшей Грузии должно основываться на таком единодушии вокруг идеала свободы», - цитирует Гарибашвили SOVA.

9 апреля 1989 года силы Советской армии разогнали в центре Тбилиси мирную демонстрацию сторонников национально-освободительного движения. Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.