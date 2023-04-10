Отставка судей, против которых США ввели санкции, и освобождение политзаключенных – основные требования, выдвинутые оппозицией на вчерашней акции. Смогут ли оппоненты властей добиться желаемого с помощью уличных протестов? Своим мнением с «Эхом Кавказа» поделились жители Тбилиси.

– Какого результата стоит ожидать от вчерашней акции?

Зура: Я тоже был на вчерашней акции, но, честно говоря, недолго, быстро ушел. Мне кажется, что оппозиция не понимает новую реальность. Сейчас ведущая сила – это молодежь, которая иначе видит ситуацию и ей необходимо совершенно иное. У оппозиции же совершенно другая повестка. Оппоненты властей ведут себя так же, как вели 15 лет назад, а это изначально неправильная позиция. Общество изменилось за эти годы, у нас другие требования к властям, а оппозиция продолжает на первый план выдвигать свои темы. Кажется, они не видят и не понимают этого, а значит, и чего-то добиться им не удастся. Чтобы акции приносили какой-то результат, мне кажется, они должны изменить свои подходы.

Тея: Я не думаю, что эта акция вообще могла принести какие-то результаты. 9 апреля – это день скорби, люди пришли на проспект Руставели, чтобы почтить память погибших, а не выслушивать требования оппозиционных политиков, тем более «Националов». Они столько плохого сделали, находясь во власти, что вызывают у людей отвращение.

Борис: Как простой гражданин, я считаю, что участвовать в таких акциях – наш долг, только таким образом мы сможем донести до властей наш голос, и, конечно, я считаю, что подобные митинги могут привести к положительным переменам в стране. Мне не важно, кто будет во власти, главное, чтобы народ жил в мире, а для этого нам необходимо стремиться в Европу. Это означает, что экономика, сферы здравоохранения, образования будут претерпевать прогресс. Мы желаем европейского будущего – это наш выбор, и это невозможно без освобождения политзаключенных и отстранения судей. Куда бы ни пытались свернуть наши власти, пусть не забывают, что экономику в стране создает средний слой.

Лена: Я не видела в информационных выпусках никаких новостей об акции, даже не знала, что проводится митинг. Может, она была не особо масштабной. Люди уже устали от всех этих акций, именно потому, что они не приводят ни к каким результатам, мне так кажется.

Георгий: Мне кажется, такие акции не много к чему могут привести. Такое ощущение, что «Национальное движение» просто показало, сколько людей их поддерживает, поскольку на акцию пришли только их сторонники. Дело в том, что, когда митинг проводит эта сила, власти заранее стараются дискредитировать тех, кто придет туда. То есть говорят: «если участвуете в таких акциях, то вы член "Нацдвижения"», и многие ведутся на это и потому отказываются от участия. Практика показала, что к результатам приводят лишь спонтанные акции, которые не анонсируют никакие оппозиционные партии, пытаясь перетянуть на себя одеяло и заявить, что это благодаря им люди выходят на улицы. Людей необходимо объединять вокруг тем, которые интересуют всех, – экономика, безработица, евроинтеграция, вот такие митинги приведут к результатам.

Нана: Я считаю, что надо проводить больше акций и привлекать к этому все больше людей. Вчера на митинге не было столько людей, сколько бы хотелось видеть, потому пока говорить о результатах рано. Я не знаю, в чем дело, может, люди устали от всего этого, а может, просто смирились со своей участью, нет надежды на то, что могут чего-либо добиться. Однако это не так, я считаю, что, только если мы покажем свое единство, сможем добиться желаемого, – это и освобождение политзаключенных, и возвращение на европейский путь. Сама я хожу на все акции и призываю к этому других, но понимаю, что в народе растет ощущение безнадежности.

Нико: Я даже и не знал, что вчера была акция, а я слежу за соцсетями. Наверное, не так уж и хорошо организовали этот митинг, раз уж не все знали о нем. Да и какой результат он должен был принести? Если акцию организовала оппозиция, то наверняка там были представители «Национального движения», главное требование у них – освобождение Саакашвили и Гварамия. Вряд ли они смогут получить желаемое через такие акции, я думаю, это невозможно – вызволить из тюрьмы этих людей.

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